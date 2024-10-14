По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка. Групповая экскурсия

Увидеть роскошные здания «Московского Сити» на Кузнецком мосту и подержать в руках редкие деньги
Я бывший банковский служащий с 11-летним стажем. Знаю множество секретов о деньгах и умею легко преподнести их — с юмором и интерактивом. Банки и сейфы, валюта и золото — об
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этом мы поговорим во время экскурсии. Вы узнаете, сколько весит миллион и сможете его подержать. Увидите банкноту 1912 года, которая хранится в музеях под стеклом. А уйдёте не только с новыми знаниями, но и с золотым рублём!

5
3 отзыва
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка. Групповая экскурсия
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка. Групповая экскурсия
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Прогуливаясь по главным денежным улицам столицы, вы увидите:

  • Банк Полякова — доминанту Кузнецкого моста. Рассказываю об архитектуре, банковских символах и о банкире, создавшем банковскую империю.
  • Торговый дом Третьяковых — место, где согласно легенде было затоплено хранилище
  • Коммерческий банк «Юнкер» — повод поговорить о банковских символах
  • Пассаж Сан Галли (Дом художника) — здесь я расскажу, почему раньше сейфы раскрашивали художники, и предложу подержать миллион из моего сейфа, но в тайном месте
  • Двор территории Банка России — место, где происходит утилизация денег и хранится самая красивая банкнота (она же лежит в моём портфеле экскурсовода!)
  • Торгсин — прародитель магазинов «Берёзка»
  • Банк России — инсайдерские рассказы о «банке всех банков» с показом фото и видео, а также редких артефактов

Вы узнаете

  • Почему богачи приходят и уходят, а коммерческие банки остаются на Кузнецком мосту
  • Есть ли у рублей секреты
  • Какая банкнота относится к категории 18+
  • Что такое золотой насос
  • Тяжело ли поднять миллион рублей, и при чём тут Муха-цокотуха

А также

  • Сыграете в лотерею
  • Загадаете желание на банкноте
  • Подержите в руках царские банкноты, которые обычно хранятся в музеях под стеклом
  • И получите собственный золотой рубль!

Организационные детали

Экскурсия проходит на улице. Санитарных остановок не предусмотрено.

в субботу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 260 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 окт 2024
Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно. Больше всего понравилось, что Елена не рассказывает "байки" - информация методически проработана и основана на проверенных данных - при этом это не скучная лекция, а очень интересное путешествие.
Спасибо!
Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно.Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно.Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно.
А
21 сен 2024
Прекрасная погода, интересный материал и обаятельная Елена- все "ингридиенты" сошлись на Кузнецеом мосту! Хотите экскурсию более интересного левела, чем стандартная- вам сюда;) Елена демонстрирует и даёт рассмотреть редкие монеты и купюры 💸
А
25 авг 2024
Елена отличный гид. Полтора часа пролетели незаметно. Тема проработана очень глубоко. Интересные факты из жизни банкиров прошлого. История зданий и сооружений. Сейфы и денежки. Об этом и не только нам поведали на экскурсии. Это легко и свежо. На фото 1 млн и 500. 000 утилизированных рублей. Елена спасибо.
Елена отличный гид. Полтора часа пролетели незаметно. Тема проработана очень глубоко. Интересные факты из жизни банкировЕлена отличный гид. Полтора часа пролетели незаметно. Тема проработана очень глубоко. Интересные факты из жизни банкиров

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