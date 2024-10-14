Е Елена Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно. Больше всего понравилось, что Елена не рассказывает "байки" - информация методически проработана и основана на проверенных данных - при этом это не скучная лекция, а очень интересное путешествие.

Спасибо!

А Анна Прекрасная погода, интересный материал и обаятельная Елена- все "ингридиенты" сошлись на Кузнецеом мосту! Хотите экскурсию более интересного левела, чем стандартная- вам сюда;) Елена демонстрирует и даёт рассмотреть редкие монеты и купюры 💸