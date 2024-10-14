Я бывший банковский служащий с 11-летним стажем. Знаю множество секретов о деньгах и умею легко преподнести их — с юмором и интерактивом. Банки и сейфы, валюта и золото — об
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Прогуливаясь по главным денежным улицам столицы, вы увидите:
- Банк Полякова — доминанту Кузнецкого моста. Рассказываю об архитектуре, банковских символах и о банкире, создавшем банковскую империю.
- Торговый дом Третьяковых — место, где согласно легенде было затоплено хранилище
- Коммерческий банк «Юнкер» — повод поговорить о банковских символах
- Пассаж Сан Галли (Дом художника) — здесь я расскажу, почему раньше сейфы раскрашивали художники, и предложу подержать миллион из моего сейфа, но в тайном месте
- Двор территории Банка России — место, где происходит утилизация денег и хранится самая красивая банкнота (она же лежит в моём портфеле экскурсовода!)
- Торгсин — прародитель магазинов «Берёзка»
- Банк России — инсайдерские рассказы о «банке всех банков» с показом фото и видео, а также редких артефактов
Вы узнаете
- Почему богачи приходят и уходят, а коммерческие банки остаются на Кузнецком мосту
- Есть ли у рублей секреты
- Какая банкнота относится к категории 18+
- Что такое золотой насос
- Тяжело ли поднять миллион рублей, и при чём тут Муха-цокотуха
А также
- Сыграете в лотерею
- Загадаете желание на банкноте
- Подержите в руках царские банкноты, которые обычно хранятся в музеях под стеклом
- И получите собственный золотой рубль!
Организационные детали
Экскурсия проходит на улице. Санитарных остановок не предусмотрено.
в субботу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 260 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 70 туристов
Живу в городе с 17 лет, училась в университете на юридическом факультете, трудилась в Банке России, теперь с увлечением рассказываю о денежных местах Москвы. «Просто о сложном» — девиз моихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 окт 2024
Просто отличная экскурсия! Истории про денежки и толстосумов - это, честно говоря, само по себе любопытно. Больше всего понравилось, что Елена не рассказывает "байки" - информация методически проработана и основана на проверенных данных - при этом это не скучная лекция, а очень интересное путешествие.
Спасибо!
Спасибо!
А
Анна
21 сен 2024
Прекрасная погода, интересный материал и обаятельная Елена- все "ингридиенты" сошлись на Кузнецеом мосту! Хотите экскурсию более интересного левела, чем стандартная- вам сюда;) Елена демонстрирует и даёт рассмотреть редкие монеты и купюры 💸
А
Андрей
25 авг 2024
Елена отличный гид. Полтора часа пролетели незаметно. Тема проработана очень глубоко. Интересные факты из жизни банкиров прошлого. История зданий и сооружений. Сейфы и денежки. Об этом и не только нам поведали на экскурсии. Это легко и свежо. На фото 1 млн и 500. 000 утилизированных рублей. Елена спасибо.
Входит в следующие категории Москвы
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