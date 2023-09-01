Человеку всегда интересно всё, что связано с мистикой и волшебством. На экскурсии я покажу вам места, где c давних времён происходят необъяснимые явления. Вы узнаете, почему квартира может быть «нехорошей», где находилось Козье болото и какие события повлияли на творчество Булгакова и Гоголя.

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Описание

Что вас ожидает

Булгаковские истории

Первой точкой на нашем маршруте станет двор Булгаковского дома: это был первый московский адрес знаменитого писателя. Затем мы отправимся на Патриаршие пруды: вы узнаете, почему квартира может быть «нехорошей», где находилось Козье болото и как оно превратилось в одно из самых магических мест Москвы, где нельзя разговаривать с незнакомцами. А ещё я расскажу вам, как герои басен Крылова поселились на месте героев Булгакова и какое здание стало прототипом дома главной героини «Мастера и Маргариты».

Писатель-мистик

По бульвару, на месте которого когда-то проходил ручей с говорящим названием «Черторый», мы дойдём до Дома Гоголя — уникального памятника архитектуры, объединившего музей и научную библиотеку. Мы поговорим о судьбе великого писателя-мистика, чья жизнь и смерть содержат загадок и тайн не меньше, чем его произведения.

Организационные детали