Прогуляться в мини-группе по страницам произведений великих писателей и открыть тайны столицы
Вы узнаете, почему квартира может быть «нехорошей», где находилось Козье болото и какие события повлияли на творчество Булгакова и Гоголя.
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Описание
Что вас ожидает
Булгаковские истории
Первой точкой на нашем маршруте станет двор Булгаковского дома: это был первый московский адрес знаменитого писателя. Затем мы отправимся на Патриаршие пруды: вы узнаете, почему квартира может быть «нехорошей», где находилось Козье болото и как оно превратилось в одно из самых магических мест Москвы, где нельзя разговаривать с незнакомцами. А ещё я расскажу вам, как герои басен Крылова поселились на месте героев Булгакова и какое здание стало прототипом дома главной героини «Мастера и Маргариты».
Писатель-мистик
По бульвару, на месте которого когда-то проходил ручей с говорящим названием «Черторый», мы дойдём до Дома Гоголя — уникального памятника архитектуры, объединившего музей и научную библиотеку. Мы поговорим о судьбе великого писателя-мистика, чья жизнь и смерть содержат загадок и тайн не меньше, чем его произведения.
Организационные детали
- Можете взять с собой детей от 12 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
в пятницу в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.