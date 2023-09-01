По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы

Прогуляться в мини-группе по страницам произведений великих писателей и открыть тайны столицы

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Человеку всегда интересно всё, что связано с мистикой и волшебством. На экскурсии я покажу вам места, где c давних времён происходят необъяснимые явления.

Вы узнаете, почему квартира может быть «нехорошей», где находилось Козье болото и какие события повлияли на творчество Булгакова и Гоголя.
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
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Описание

Что вас ожидает

Булгаковские истории

Первой точкой на нашем маршруте станет двор Булгаковского дома: это был первый московский адрес знаменитого писателя. Затем мы отправимся на Патриаршие пруды: вы узнаете, почему квартира может быть «нехорошей», где находилось Козье болото и как оно превратилось в одно из самых магических мест Москвы, где нельзя разговаривать с незнакомцами. А ещё я расскажу вам, как герои басен Крылова поселились на месте героев Булгакова и какое здание стало прототипом дома главной героини «Мастера и Маргариты».

Писатель-мистик

По бульвару, на месте которого когда-то проходил ручей с говорящим названием «Черторый», мы дойдём до Дома Гоголя — уникального памятника архитектуры, объединившего музей и научную библиотеку. Мы поговорим о судьбе великого писателя-мистика, чья жизнь и смерть содержат загадок и тайн не меньше, чем его произведения.

Организационные детали

  • Можете взять с собой детей от 12 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

в пятницу в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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