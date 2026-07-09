В Черноголовке научные институты соседствуют с сосновым лесом, модернистская архитектура сохранила свой первоначальный облик, а имена местных учёных известны далеко за пределами России.
Вместе с учёным-химиком вы прогуляетесь по улицам наукограда, увидите арт-объекты, связанные с физикой и химией, посетите интерьеры, обычно недоступные туристам, а затем побываете в квартире лауреата Нобелевской премии.
Вместе с учёным-химиком вы прогуляетесь по улицам наукограда, увидите арт-объекты, связанные с физикой и химией, посетите интерьеры, обычно недоступные туристам, а затем побываете в квартире лауреата Нобелевской премии.
Описание экскурсии
Архитектура и искусство наукограда: обзорная экскурсия
Вы увидите:
- район академических коттеджей
- ансамбль общественных зданий наукограда
- Дом учёных с мозаикой «Лицо мира»
- каминный зал, Большую гостиную и конференц-зал
- арт-объект «Солнечная система» с планетами из полудрагоценных камней
- знаменитые здания, ставшие городскими символами
И узнаете:
- кто создавал Черноголовку и почему её называют городом-садом
- какими достижениями прославились местные учёные
- почему с городом связаны имена нескольких нобелевских лауреатов
- как наука повлияла на облик и атмосферу наукограда
Там, где создают будущее: прогулка с учёным-химиком
Вы познакомитесь с научной частью города и увидите места, куда редко заглядывают туристы. В программе:
- проспект научных институтов
- залы с сохранившимися модернистскими интерьерами и монументальным искусством
- научные муралы и необычные арт-объекты
- памятник Н. Семёнову и Ф. Дубовицкому с макетом города
- инсталляция, позволяющая почувствовать себя фотоном внутри солнечной батареи
В гостях у нобелевского лауреата
Завершением экскурсии станет посещение мемориальной квартиры Николая Семёнова — лауреата Нобелевской премии по химии и одного из создателей научного центра Черноголовки. Вы увидите:
- личные вещи и документы учёного
- фотографии наград и научных достижений
- знаменитую грифельную доску с формулами
Организационные детали
- В стоимость входит транспортное обслуживание и входные билеты во все объекты по программе
- Дополнительно оплачивается обед — 1050 ₽ за чел. (по желанию, оплата при бронировании)
- С вами будет гид из нашей команды
Обратите внимание
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
- Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|4350 ₽
|Дети от 12 до 16 лет
|4300 ₽
|Пенсионеры
|4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
Входит в следующие категории Москвы
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