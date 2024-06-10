Произошла кража — пропала фамильная драгоценность! Вооружимся картой и будем решать загадки и разгадывать головоломки, знакомиться с зашифрованными посланиями и собирать артефакты. Ребята погрузятся в жизнь старого Китай-города, узнают интересные факты о русском купечестве. И конечно, найдут виновного.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Готовы отправиться в увлекательное путешествие по древнему Китай-городу и исследовать жизнь русского купечества? Пройдём по местам, которые посещали подозреваемые купцы и банкир! Я буду рассказывать о достопримечательностях, а дети — собирать улики. В конце мы сверимся с показаниями свидетелей и выясним, кто же всё-таки виновен.
Наш маршрут:
- Московский печатный двор, украшенный резьбой и мифическими животными
- Третьяковский проезд — торговые ряды богатых промышленников
- Аптека Феррейна — невероятное здание в стиле неоренессанса
- Гостиный двор — известный памятник московской архитектуры
- Московская биржа, украшенная античными богами и фантастическими существами
- Улица Варварка, за которой начинается Зарядье — оживленный центр торговли старой Москвы
Я расскажу:
- чему обучали своих детей русские торговцы, с чего начинались купеческие династии
- чем торговали на Руси и как заманивали покупателей
- как любили проводить свободное время дети купцов
- какие товары особенно ценились в Москве, а какие вывозили в другие страны
- как появились булочки с изюмом
- зачем на Никольской улице жил медведь
- какие блюда особенно любили купцы
- почему в Гостином дворе жили только толстые коты
Организационные детали
- Квест подойдёт детям 6–12 лет
- Одевайтесь по погоде, летом берите с собой воду
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 128 туристов
Меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод (диплом Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов). Познакомлю вас с удивительными фактами из истории Москвы. Расскажу об особенностях архитектуры, выдающихся людях и событиях. Вместе со мнойЗадать вопрос
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