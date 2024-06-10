По следам русских купцов: квест для детей

Прогуляться по Китай-городу, найти улики и выяснить, кто похитил фамильную драгоценность
Произошла кража — пропала фамильная драгоценность! Вооружимся картой и будем решать загадки и разгадывать головоломки, знакомиться с зашифрованными посланиями и собирать артефакты. Ребята погрузятся в жизнь старого Китай-города, узнают интересные факты о русском купечестве. И конечно, найдут виновного.
По следам русских купцов: квест для детей
По следам русских купцов: квест для детей
По следам русских купцов: квест для детей
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Готовы отправиться в увлекательное путешествие по древнему Китай-городу и исследовать жизнь русского купечества? Пройдём по местам, которые посещали подозреваемые купцы и банкир! Я буду рассказывать о достопримечательностях, а дети — собирать улики. В конце мы сверимся с показаниями свидетелей и выясним, кто же всё-таки виновен.

Наш маршрут:

  • Московский печатный двор, украшенный резьбой и мифическими животными
  • Третьяковский проезд — торговые ряды богатых промышленников
  • Аптека Феррейна — невероятное здание в стиле неоренессанса
  • Гостиный двор — известный памятник московской архитектуры
  • Московская биржа, украшенная античными богами и фантастическими существами
  • Улица Варварка, за которой начинается Зарядье — оживленный центр торговли старой Москвы

Я расскажу:

  • чему обучали своих детей русские торговцы, с чего начинались купеческие династии
  • чем торговали на Руси и как заманивали покупателей
  • как любили проводить свободное время дети купцов
  • какие товары особенно ценились в Москве, а какие вывозили в другие страны
  • как появились булочки с изюмом
  • зачем на Никольской улице жил медведь
  • какие блюда особенно любили купцы
  • почему в Гостином дворе жили только толстые коты

Организационные детали

  • Квест подойдёт детям 6–12 лет
  • Одевайтесь по погоде, летом берите с собой воду

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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