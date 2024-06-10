Произошла кража — пропала фамильная драгоценность! Вооружимся картой и будем решать загадки и разгадывать головоломки, знакомиться с зашифрованными посланиями и собирать артефакты. Ребята погрузятся в жизнь старого Китай-города, узнают интересные факты о русском купечестве. И конечно, найдут виновного.

Описание квеста

Что вас ожидает

Готовы отправиться в увлекательное путешествие по древнему Китай-городу и исследовать жизнь русского купечества? Пройдём по местам, которые посещали подозреваемые купцы и банкир! Я буду рассказывать о достопримечательностях, а дети — собирать улики. В конце мы сверимся с показаниями свидетелей и выясним, кто же всё-таки виновен.

Наш маршрут:

Московский печатный двор , украшенный резьбой и мифическими животными

, украшенный резьбой и мифическими животными Третьяковский проезд — торговые ряды богатых промышленников

— торговые ряды богатых промышленников Аптека Феррейна — невероятное здание в стиле неоренессанса

— невероятное здание в стиле неоренессанса Гостиный двор — известный памятник московской архитектуры

— известный памятник московской архитектуры Московская биржа , украшенная античными богами и фантастическими существами

, украшенная античными богами и фантастическими существами Улица Варварка, за которой начинается Зарядье — оживленный центр торговли старой Москвы

Я расскажу:

чему обучали своих детей русские торговцы, с чего начинались купеческие династии

чем торговали на Руси и как заманивали покупателей

как любили проводить свободное время дети купцов

какие товары особенно ценились в Москве, а какие вывозили в другие страны

как появились булочки с изюмом

зачем на Никольской улице жил медведь

какие блюда особенно любили купцы

почему в Гостином дворе жили только толстые коты

Организационные детали