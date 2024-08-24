Встаньте за штурвал современного катера и отправьтесь на прогулку по Москве-реке! Узнайте столицу России с необычного ракурса — с воды открываются лучшие виды.
Продуманный маршрут позволит вам насладиться видами главных достопримечательностей столицы, управляя катером.
Продуманный маршрут позволит вам насладиться видами главных достопримечательностей столицы, управляя катером.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:30
Описание водной прогулки
Встань за штурвал катера и мчись в центр города! Права для управления не требуются, все в рамках закона - вы сам себе капитан. Бонус прогулки — это интересный опыт, а именно освоение нового вида транспорта. Соверши незабываемую прогулку на индивидуальном катере по Москве-реке вдоль всех основных достопримечательностей центра города — вот оно- основное преимущество и эксклюзивность предложения! В процессе прогулки вы увидите: Водоотводный канал, памятник Петру I, Красный Октябрь, храм Христа Спасителя, Кремль, Зарядье, одну из семи сталинских высоток — Высотка на Котельнической набережной, Дом музыки. Именно с воды открываются лучшие виды на город! Водная прогулка проходит на индивидуальном катере «Шустрый»:
Пассажировместимость до 4 человек (общий вес не более 300 кг), оптимальная комфортная посадка 3 человека;
• Комфортабельный, для удобной посадки предусмотрены 2 мягких дивана; Программа тура:
Прибытие, 30 минутный инструктаж, выдача экипировки;
Катание на катере 90 минут. Перед прогулкой проводится подробный инструктаж, обучение базовым навыкам управления катером, инструктор расскажет вам как теоретическую часть, так и проведёт практический урок. В целях техники безопасности, каждый катер оборудован GPS-маяком, чтобы вы могли быстро связаться с инструктором. Организационные детали: При себе на точке проката необходимо будет иметь паспорт для заключения договора аренды и залог 10000 рублей. Денежный залог — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернём вам деньги, а вы нам технику. К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено. К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Дети допускаются пассажирами только, если они старше 3 лет. Важная информация:.
Катание на катере 90 минут. Перед прогулкой проводится подробный инструктаж, обучение базовым навыкам управления катером, инструктор расскажет вам как теоретическую часть, так и проведёт практический урок. В целях техники безопасности, каждый катер оборудован GPS-маяком, чтобы вы могли быстро связаться с инструктором. Организационные детали: При себе на точке проката необходимо будет иметь паспорт для заключения договора аренды и залог 10000 рублей. Денежный залог — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернём вам деньги, а вы нам технику. К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено. К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Дети допускаются пассажирами только, если они старше 3 лет. Важная информация:.
• Катание на катере 90 минут. Перед прогулкой проводится подробный инструктаж, обучение базовым навыкам управления катером, инструктор расскажет вам как теоретическую часть, так и проведёт практический урок. В целях техники безопасности, каждый катер оборудован GPS-маяком, чтобы вы могли быстро связаться с инструктором. Организационные детали: При себе на точке проката необходимо будет иметь паспорт для заключения договора аренды и залог 10000 рублей. Денежный залог — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернём вам деньги, а вы нам технику. К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено. К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Дети допускаются пассажирами только, если они старше 3 лет. Важная информация:
- Права для управления катером не требуются.
- К управлению допускаются лица старше 18 лет. С собой необходимо взять паспорт.
- Залог 10 тыс. руб.
- вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику.
- Обязательно прибыть на причал за 30 минут до начала катания для прохождения инструктажа. Инструктор расскажет вам правила поведения на воде, объяснит нюансы прохождения маршрута и покажет, как управлять катером.
- Дети допускаются пассажирами только, если они старше 3 лет.
- На борт допускаются только трезвые граждане. Брать алкоголь с собой строго запрещено.
- В течение всего катания на связи будет инструктор, вы сможете ему позвонить — он поможет вам.
- В случае непогоды вам выдадут дождевики.
Ежедневно с 9:00 до 22:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Катер без капитана
|от 13 990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом музыки
- Памятник Петру Первому
- Парк Горького
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
- Киевский вокзал
- Гостиница «Украина»
- Москва-Сити
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парк «Зарядье»
- Высотка на Котельнической набережной
Что включено
- Инструктаж 30 минут (не входит во время проката)
- Топливо
Что не входит в цену
- Еда и напитки (можно взять с собой еду и безалкогольные напитки)
- Посадка и высадка от причала на Софийской набережной - за доп. плату
Место начала и завершения?
Судостроительная ул., 50 стр. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Залог 10 тыс. руб. - вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера
- После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику
- Обязательно прибыть на причал за 30 мин. до начала катания для прохождения инструктажа
- Допускаются только трезвые граждане. Брать с собой алкоголь на борт строго запрещено
- К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Возьмите паспорт
- Дети допускаются пассажирами только если они старше 3 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 81 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
24 авг 2024
В
Виталий
23 авг 2024
Отличная самостоятельная экскурсия по Москве реке, получили огромное удовольствие от самостоятельного управления катером! Организаторам огромное спасибо!
Д
Дмит
18 авг 2024
В
Владимир
14 авг 2024
Катер очень маленький, волны очень большие, река очень грязная вся в тине и мусоре. Трафик огромный. Еще и дождь пошел, крыши нет, ветер, брызги.
Разочарованы, к сожалению.
Разочарованы, к сожалению.
Н
Никита
4 авг 2024
М
Максим
3 авг 2024
М
Михаил
3 авг 2024
Хочется поблагодарить компанию за невероятные эмоции от самостоятельной экскурсии на катере без капитана. Были на подобной экскурсии впервые, поэтому казалось, что управлять катером очень сложно, но инструктор понятно все объяснил, и на деле всё оказалось гораздо проще! Катер был мощный и красивый, ощущения - супер, обязательно вернемся еще!
А
Анна
17 июл 2024
Д
Денис
17 июл 2024
С трудом решился на эту авантюру) молодой человек на брифе, все понятно объяснил что чего куда и как, в целом проблем не возникло) катером управлять так же легко, как и самокат))) эмоции конечно классные, однозначно стоит хотя бы раз прокатится так!
М
Мария
17 июл 2024
Приятный персонал. Все рассказали, показали. Получили незабываемые эмоции. Это и адреналин, и осмотр города с воды)
А
Алексей
17 июл 2024
Все круто, очень понравилось рулить, обязательно повторю!
Хотелось бы чуть более удобной системы безналичной оплаты, с этим возникла небольшая заминка. Но некритичная!
Хотелось бы чуть более удобной системы безналичной оплаты, с этим возникла небольшая заминка. Но некритичная!
А
Артём
16 июл 2024
Брали прогулку с таймингом 90 минут. Для того, чтобы получить удовольствие от катания (неспешно все рассмотреть и сделать пару хороших фотографий) этого времени очень мало. Из достопримечательностей вы увидите только Петра и кусочек Красной площади, далее стройка.
Организаторы на месте то же молодцы — инструктируют и мобильно отвечают на звонок если у вас что-то пойдет не так в процессе катания.
Организаторы на месте то же молодцы — инструктируют и мобильно отвечают на звонок если у вас что-то пойдет не так в процессе катания.
К
Кирилл
16 июл 2024
А
Андрей
14 июл 2024
Плюсы: сам рулишь, плывешь куда хочешь, за свои деньги топ.
Минусы: времени до центра впритык, за 1,5 часа с трудом туда обратно. Нужно быстро плыть). Не очень комфортные сиденья особенно спереди, жесткие, через 40 минут все затекает.
Минусы: времени до центра впритык, за 1,5 часа с трудом туда обратно. Нужно быстро плыть). Не очень комфортные сиденья особенно спереди, жесткие, через 40 минут все затекает.
В
Владимир
14 июл 2024
сервис ужасный
доки которые на подпись дают кривые по законодательству, заставляют оставить место под ущерб и ниже подпись ставить
доки которые на подпись дают кривые по законодательству, заставляют оставить место под ущерб и ниже подпись ставить
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