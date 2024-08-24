Встань за штурвал катера и мчись в центр города! Права для управления не требуются, все в рамках закона - вы сам себе капитан. Бонус прогулки — это интересный опыт, а именно освоение нового вида транспорта. Соверши незабываемую прогулку на индивидуальном катере по Москве-реке вдоль всех основных достопримечательностей центра города — вот оно- основное преимущество и эксклюзивность предложения! В процессе прогулки вы увидите: Водоотводный канал, памятник Петру I, Красный Октябрь, храм Христа Спасителя, Кремль, Зарядье, одну из семи сталинских высоток — Высотка на Котельнической набережной, Дом музыки. Именно с воды открываются лучшие виды на город! Водная прогулка проходит на индивидуальном катере «Шустрый»:

Пассажировместимость до 4 человек (общий вес не более 300 кг), оптимальная комфортная посадка 3 человека;

• Комфортабельный, для удобной посадки предусмотрены 2 мягких дивана; Программа тура:

Прибытие, 30 минутный инструктаж, выдача экипировки;

Катание на катере 90 минут. Перед прогулкой проводится подробный инструктаж, обучение базовым навыкам управления катером, инструктор расскажет вам как теоретическую часть, так и проведёт практический урок. В целях техники безопасности, каждый катер оборудован GPS-маяком, чтобы вы могли быстро связаться с инструктором. Организационные детали: При себе на точке проката необходимо будет иметь паспорт для заключения договора аренды и залог 10000 рублей. Денежный залог — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернём вам деньги, а вы нам технику. К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено. К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Дети допускаются пассажирами только, если они старше 3 лет. Важная информация:.

Катание на катере 90 минут. Перед прогулкой проводится подробный инструктаж, обучение базовым навыкам управления катером, инструктор расскажет вам как теоретическую часть, так и проведёт практический урок. В целях техники безопасности, каждый катер оборудован GPS-маяком, чтобы вы могли быстро связаться с инструктором. Организационные детали: При себе на точке проката необходимо будет иметь паспорт для заключения договора аренды и залог 10000 рублей. Денежный залог — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернём вам деньги, а вы нам технику. К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено. К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Дети допускаются пассажирами только, если они старше 3 лет. Важная информация:.

• Катание на катере 90 минут. Перед прогулкой проводится подробный инструктаж, обучение базовым навыкам управления катером, инструктор расскажет вам как теоретическую часть, так и проведёт практический урок. В целях техники безопасности, каждый катер оборудован GPS-маяком, чтобы вы могли быстро связаться с инструктором. Организационные детали: При себе на точке проката необходимо будет иметь паспорт для заключения договора аренды и залог 10000 рублей. Денежный залог — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернём вам деньги, а вы нам технику. К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено. К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Дети допускаются пассажирами только, если они старше 3 лет. Важная информация: