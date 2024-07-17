3 часа
Водная прогулка
По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
Начало: Москва, ул. Судостроительная, 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
31 июл в 22:00
25 990₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
Начало: Судостроительная ул., 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 13 990₽ за всё до 4 чел.
1 час
Водная прогулка
Аренда уникальных мини-катеров
Начало: Строгинское шоссе вл. 1А (м. «Щукинское»)
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 22:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис17 июля 2024С трудом решился на эту авантюру) молодой человек на брифе, все понятно объяснил что чего куда и как, в целом
- ММария17 июля 2024Приятный персонал. Все рассказали, показали. Получили незабываемые эмоции. Это и адреналин, и осмотр города с воды)
- AAlina11 июля 2024Прогулка на катере без капитана по Москве-рекеВсе понравилось!
- hhi+7930611 июля 2024Прогулка на катере без капитана по Москве-рекеОчень понравилась прогулка. Вообще новые ощущения
- ААндрей2 июля 2024Прогулка на катере без капитана по Москве-рекеВсё супер!)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Катер без капитана»
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