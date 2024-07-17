Катер без капитана – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Катер без капитана» в Москве, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
На катере
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
Начало: Москва, ул. Судостроительная, 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
31 июл в 22:00
25 990 за всё до 4 чел.
По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
На катере
74 отзыва
3 часа
Водная прогулка
По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
Начало: Судостроительная ул., 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 13 990 за всё до 4 чел.
Аренда уникальных мини-катеров
На катере
1 отзыв
1 час
Водная прогулка
Аренда уникальных мини-катеров
Начало: Строгинское шоссе вл. 1А (м. «Щукинское»)
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 22:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    17 июля 2024
    По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
    С трудом решился на эту авантюру) молодой человек на брифе, все понятно объяснил что чего куда и как, в целом
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    проблем не возникло) катером управлять так же легко, как и самокат))) эмоции конечно классные, однозначно стоит хотя бы раз прокатится так!

  • М
    Мария
    17 июля 2024
    По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
    Приятный персонал. Все рассказали, показали. Получили незабываемые эмоции. Это и адреналин, и осмотр города с воды)
  • A
    Alina
    11 июля 2024
    Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
    Все понравилось!
  • h
    hi+79306
    11 июля 2024
    Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
    Очень понравилась прогулка. Вообще новые ощущения
  • А
    Андрей
    2 июля 2024
    Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
    Всё супер!)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Катер без капитана»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
  2. По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
  3. Аренда уникальных мини-катеров
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Александровский сад
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Катер без капитана" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 25 990. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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