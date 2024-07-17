читать дальше проблем не возникло) катером управлять так же легко, как и самокат))) эмоции конечно классные, однозначно стоит хотя бы раз прокатится так!

С трудом решился на эту авантюру) молодой человек на брифе, все понятно объяснил что чего куда и как, в целом