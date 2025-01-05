ВДНХ в лицах

Узнать историю главной выставки страны через судьбу и характеры тех, кто её создавал
Приглашаю вас на неклассическую экскурсию по ВДНХ! Вы погрузитесь в историю и узнаете интересные факты из жизни выставки. Главным акцентом нашей прогулки станут люди, которые принимали участие в её строительстве. Поговорим об их трудолюбии, таланте, преданности призванию и дружбе. А также о значимых событиях, которые здесь происходили и фильмах, которые снимались.
5
1 отзыв
ВДНХ в лицах
ВДНХ в лицах
ВДНХ в лицах
Ближайшие даты:
16
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Арка Главного входа. Подробно разглядим барельефы, которые отражают сельское хозяйство — тут и изобилие овощей, и представители рабочих профессий. Венчает арку скульптурная группа «Тракторист и колхозница».

Памятник Ленину. У памятника вождю я расскажу вам о первом архитекторе ВДНХ — Вячеславе Олтаржевском. И о том, как реализовывался его план выставочного пространства.

Главный павильон. Сравним его с довоенным зданием 1939 года. Обсудим, как менялась архитектура выставки и её амбиционные задачи. Вы узнаете, на какую государственную награду похожа звезда на павильоне и как создавались скульптуры на горельефе.

Фонтан «Дружба народов». Скульптуры девушек на фонтане имеют реальные прототипы — это актрисы, балерины, деятели культуры. Попробуем отыскать одну из девушек по фотографии.

Павильон «Азербайджан». Здание, которое приковывает взгляды, благодаря миксу классической и национальной архитектуры. Вы услышите историю двух творцов, создавших павильон. Это будет рассказ о дружбе людей, родившихся в один год, ходивших в один детский сад и окончивших одно училище.

Павильон «Беларусь». Поговорим о создательнице фрески над главным входом в павильон — Оксане Павленко, об учителях и мотивах, которые отразились в её работе.

Фонтан «Каменный цветок». Я расскажу, как сказы Бажова вдохновили скульптора Прокопия Добрынина на создание фонтана. И как уральские мастера по работе с камнем покоряли Париж.

Площадь Механизации. Вы увидите павильоны, построенные в 60-е годы. Узнаете, какие выставки здесь проходили и в каком зарубежном фильме «снялся» ВДНХ.

Павильон «Космос». Я познакомлю вас с историей его талантливых супругов-архитекторов. А вы попробуете догадаться по форме павильона, чему эта пара посвятила почти всю жизнь.

А ещё вы:

  • Увидите отрывок из фильма с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер, который снимался на территории ВДНХ
  • Пролистаете журнал за 1988 год с выставки, посвящённой цифровому прогрессу
  • Узнаете, какое изделие подарили президенту Франции уральские мастера
  • Разглядите образцы сусальных листов, которыми покрыты скульптуры фонтана «Дружба народов»

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещение павильонов, но по желанию мы можем зайти в павильон «Беларусь»
  • С октября по май мы рассмотрим фонтаны только на расстоянии, так как вокруг них заливается каток

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
5 янв 2025
Очень хорошая, познавательная экскурсия. Время пролетело незаметно и с пользой. Елена очень интересный рассказчик. Узнали много нового.

Похожие экскурсии из Москвы

ВДНХ: город сказка, город мечта
Пешая
24 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
ВДНХ: город сказка, город мечта
Погрузитесь в атмосферу ВДНХ, прогуливаясь по центральной аллее и изучая уникальные павильоны. Откройте для себя архитектурные шедевры и исторические фонтаны
Начало: У арки Главного входа
Расписание: ежедневно в 11:00
18 фев в 11:00
19 фев в 11:00
2000 за человека
Покровка в лицах, судьбах, эпохах
Пешая
14 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Покровка в лицах, судьбах, эпохах
Покровка - старинная улица Москвы, полная историй и тайн. Прогуляйтесь по ней и узнайте о судьбах её обитателей
Начало: В Ильинском сквере
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
6000 за всё до 5 чел.
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас. Групповая экскурсия
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Начало: У главного входа на ВДНХ
Расписание: в понедельник и пятницу в 17:45, в субботу в 12:00, в воскресенье в 12:00 и 14:30
Сегодня в 17:45
Завтра в 12:00
650 за человека