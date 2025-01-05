Приглашаю вас на неклассическую экскурсию по ВДНХ! Вы погрузитесь в историю и узнаете интересные факты из жизни выставки. Главным акцентом нашей прогулки станут люди, которые принимали участие в её строительстве. Поговорим об их трудолюбии, таланте, преданности призванию и дружбе. А также о значимых событиях, которые здесь происходили и фильмах, которые снимались.

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за 1–2 человек или 1300 ₽ за человека, если вас больше

от 3000 ₽ за 1–2 человек или 1300 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Арка Главного входа. Подробно разглядим барельефы, которые отражают сельское хозяйство — тут и изобилие овощей, и представители рабочих профессий. Венчает арку скульптурная группа «Тракторист и колхозница».

Памятник Ленину. У памятника вождю я расскажу вам о первом архитекторе ВДНХ — Вячеславе Олтаржевском. И о том, как реализовывался его план выставочного пространства.

Главный павильон. Сравним его с довоенным зданием 1939 года. Обсудим, как менялась архитектура выставки и её амбиционные задачи. Вы узнаете, на какую государственную награду похожа звезда на павильоне и как создавались скульптуры на горельефе.

Фонтан «Дружба народов». Скульптуры девушек на фонтане имеют реальные прототипы — это актрисы, балерины, деятели культуры. Попробуем отыскать одну из девушек по фотографии.

Павильон «Азербайджан». Здание, которое приковывает взгляды, благодаря миксу классической и национальной архитектуры. Вы услышите историю двух творцов, создавших павильон. Это будет рассказ о дружбе людей, родившихся в один год, ходивших в один детский сад и окончивших одно училище.

Павильон «Беларусь». Поговорим о создательнице фрески над главным входом в павильон — Оксане Павленко, об учителях и мотивах, которые отразились в её работе.

Фонтан «Каменный цветок». Я расскажу, как сказы Бажова вдохновили скульптора Прокопия Добрынина на создание фонтана. И как уральские мастера по работе с камнем покоряли Париж.

Площадь Механизации. Вы увидите павильоны, построенные в 60-е годы. Узнаете, какие выставки здесь проходили и в каком зарубежном фильме «снялся» ВДНХ.

Павильон «Космос». Я познакомлю вас с историей его талантливых супругов-архитекторов. А вы попробуете догадаться по форме павильона, чему эта пара посвятила почти всю жизнь.

А ещё вы:

Увидите отрывок из фильма с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер, который снимался на территории ВДНХ

Пролистаете журнал за 1988 год с выставки, посвящённой цифровому прогрессу

Узнаете, какое изделие подарили президенту Франции уральские мастера

Разглядите образцы сусальных листов, которыми покрыты скульптуры фонтана «Дружба народов»

Организационные детали