Описание экскурсии
Арка Главного входа. Подробно разглядим барельефы, которые отражают сельское хозяйство — тут и изобилие овощей, и представители рабочих профессий. Венчает арку скульптурная группа «Тракторист и колхозница».
Памятник Ленину. У памятника вождю я расскажу вам о первом архитекторе ВДНХ — Вячеславе Олтаржевском. И о том, как реализовывался его план выставочного пространства.
Главный павильон. Сравним его с довоенным зданием 1939 года. Обсудим, как менялась архитектура выставки и её амбиционные задачи. Вы узнаете, на какую государственную награду похожа звезда на павильоне и как создавались скульптуры на горельефе.
Фонтан «Дружба народов». Скульптуры девушек на фонтане имеют реальные прототипы — это актрисы, балерины, деятели культуры. Попробуем отыскать одну из девушек по фотографии.
Павильон «Азербайджан». Здание, которое приковывает взгляды, благодаря миксу классической и национальной архитектуры. Вы услышите историю двух творцов, создавших павильон. Это будет рассказ о дружбе людей, родившихся в один год, ходивших в один детский сад и окончивших одно училище.
Павильон «Беларусь». Поговорим о создательнице фрески над главным входом в павильон — Оксане Павленко, об учителях и мотивах, которые отразились в её работе.
Фонтан «Каменный цветок». Я расскажу, как сказы Бажова вдохновили скульптора Прокопия Добрынина на создание фонтана. И как уральские мастера по работе с камнем покоряли Париж.
Площадь Механизации. Вы увидите павильоны, построенные в 60-е годы. Узнаете, какие выставки здесь проходили и в каком зарубежном фильме «снялся» ВДНХ.
Павильон «Космос». Я познакомлю вас с историей его талантливых супругов-архитекторов. А вы попробуете догадаться по форме павильона, чему эта пара посвятила почти всю жизнь.
А ещё вы:
- Увидите отрывок из фильма с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер, который снимался на территории ВДНХ
- Пролистаете журнал за 1988 год с выставки, посвящённой цифровому прогрессу
- Узнаете, какое изделие подарили президенту Франции уральские мастера
- Разглядите образцы сусальных листов, которыми покрыты скульптуры фонтана «Дружба народов»
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает посещение павильонов, но по желанию мы можем зайти в павильон «Беларусь»
- С октября по май мы рассмотрим фонтаны только на расстоянии, так как вокруг них заливается каток