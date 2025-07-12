Мои заказы

Погружение в мир лошадей и пони

Отправиться в московский клуб «Измайлово» кататься верхом и заплетать косички в гривах
Экскурсия на конюшню в живописном Измайловском парке— приключение, от которого будут в восторге и дети, и взрослые! Вы проведёте время в конном клубе с 90-летней историей, пообщаетесь с добродушными, умными и красивыми лошадями. Сможете покормить их с рук, заплетёте косички пони и, конечно, покатаетесь верхом.
Погружение в мир лошадей и пони© Наталия

Описание экскурсии

Мы познакомим вас с богатой историей, традициями и ценностями клуба «Измайлово» — единственной конноспортивной школы России, вошедшей в число 12 лучших в мире.

Покажем вам сердце и гордость клуба — конюшню. Расскажем об особенностях быта, ухода, подготовки к соревнованиям наших питомцев

Поговорим об экипировке всадника, различных породах лошадей, о тонкостях верховой езды и современных направлениях конного спорта.

Отведём вас в пони-клуб, где вы поучаствуете в мастер-классе по чистке пони и заплетёте им косички.

Вы прокатитесь верхом в сопровождении профессионального тренера, перед этим пройдя инструктаж.

Покормите пони и лошадок, а также сфотографируетесь с ними.

Организационные детали

  • Катание и мастер-класс входят в стоимость экскурсии. Питание — нет. На территории клуба есть кафе, при желании вы можете там перекусить
  • Обратите внимание: оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается на месте наличными в кассе
  • Катание на лошадях занимает 10–15 мин., мастер-класс по чистке пони — столько же времени
  • Ваш возраст — от 5 до 100 лет, вес — до 100 кг
  • Вам понадобится удобная, не сковывающая движения одежда и удобная обувь без каблука (лучше всего кроссовки или лёгкие ботинки)
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В конном клубе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Москве
Наша команда состоит из опытных гидов, которые проводят экскурсии с 2005 года, имеют обширные знания в области конного спорта и особенностей наших любимцев, так как работают не только гидами, но и совмещают конноспортивную деятельность в самом клубе. Можно сказать, что мы уже как одна семья, которая работает в одной команде!

Н
Наташа
12 июл 2025
Потрясающая экскурсия, отлично организована и интересна деткам. Мы праздновали день рождения в компании 7 детей, всем было уделено внимание и очень насыщенная программа.
Рекомендую от души как взрослым так и детям))

