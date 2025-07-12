Экскурсия на конюшню в живописном Измайловском парке— приключение, от которого будут в восторге и дети, и взрослые! Вы проведёте время в конном клубе с 90-летней историей, пообщаетесь с добродушными, умными и красивыми лошадями. Сможете покормить их с рук, заплетёте косички пони и, конечно, покатаетесь верхом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы познакомим вас с богатой историей, традициями и ценностями клуба «Измайлово» — единственной конноспортивной школы России, вошедшей в число 12 лучших в мире.

Покажем вам сердце и гордость клуба — конюшню. Расскажем об особенностях быта, ухода, подготовки к соревнованиям наших питомцев

Поговорим об экипировке всадника, различных породах лошадей, о тонкостях верховой езды и современных направлениях конного спорта.

Отведём вас в пони-клуб, где вы поучаствуете в мастер-классе по чистке пони и заплетёте им косички.

Вы прокатитесь верхом в сопровождении профессионального тренера, перед этим пройдя инструктаж.

Покормите пони и лошадок, а также сфотографируетесь с ними.

Организационные детали