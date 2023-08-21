Погружение в тайны авиации: экскурсия по аэропорту Внуково

Изучить скрытые уголки московского аэровокзала и заглянуть за кулисы авиации

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Ответы на вопросы
Экскурсия понравится вам, если вы интересуетесь темой авиации, но также может стать отличным способом разнообразить время в ожидании полёта.

Где обслуживается борт «номер 1», как готовят пилотов, почему в самолёте подают томатный сок? Я раскрою эти и другие секреты из этого интересного, но замкнутого мира.
Погружение в тайны авиации: экскурсия по аэропорту Внуково
Погружение в тайны авиации: экскурсия по аэропорту Внуково
Погружение в тайны авиации: экскурсия по аэропорту Внуково
Погружение в тайны авиации: экскурсия по аэропорту Внуково
Погружение в тайны авиации: экскурсия по аэропорту Внуково
Погружение в тайны авиации: экскурсия по аэропорту Внуково
Погружение в тайны авиации: экскурсия по аэропорту Внуково
Погружение в тайны авиации: экскурсия по аэропорту Внуково
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим парк «Аллея Славы», церковь и небольшую смотровую площадку рядом с ней, увидим монумент лётчикам, учебно-тренировочный центр и центр автоматизированного управления.

Вы узнаете:
— где пилоты проходят врачебно-лётную экспертную комиссию (ВЛЭК);
— где обслуживается борт «номер 1»;
— как устроено здание аэровокзала;
— как работает орнитологическая служба;
— где готовят командиров воздушного судна, диспетчеров и бортпроводников;
— и многое другое!

Также я расскажу вам про суеверия в авиации и покажу место, где можно купить кофе за 50 руб.

Кому подойдёт экскурсия

  • Пассажирам, у которых есть свободное время до или после полёта — экскурсия поможет провести его с пользой
  • Взрослым и детям, которые интересуются авиацией и которых манит небо
  • Экскурсия будет полезна и аэрофобам: погружение в нюансы полётов поможет им справиться со стрессом

Организационные детали

  • Место встречи зависит от того, как вы добираетесь до аэропорта
  • По договорённости возможен трансфер из Москвы
  • Кофе не включён в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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