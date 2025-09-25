Экскурсия понравится вам, если вы интересуетесь темой авиации, но также может стать отличным способом разнообразить время в ожидании полёта. Где обслуживается борт «номер 1», как готовят пилотов, почему в самолёте подают томатный сок? Я раскрою эти и другие секреты из этого интересного, но замкнутого мира.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы посетим парк «Аллея Славы», церковь и небольшую смотровую площадку рядом с ней, увидим монумент лётчикам, учебно-тренировочный центр и центр автоматизированного управления.

Вы узнаете:

— где пилоты проходят врачебно-лётную экспертную комиссию (ВЛЭК);

— где обслуживается борт «номер 1»;

— как устроено здание аэровокзала;

— как работает орнитологическая служба;

— где готовят командиров воздушного судна, диспетчеров и бортпроводников;

— и многое другое!

Также я расскажу вам про суеверия в авиации и покажу место, где можно купить кофе за 50 руб.

Кому подойдёт экскурсия

Пассажирам, у которых есть свободное время до или после полёта — экскурсия поможет провести его с пользой

Взрослым и детям, которые интересуются авиацией и которых манит небо

Экскурсия будет полезна и аэрофобам: погружение в нюансы полётов поможет им справиться со стрессом

Организационные детали