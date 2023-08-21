Изучить скрытые уголки московского аэровокзала и заглянуть за кулисы авиации
Экскурсия понравится вам, если вы интересуетесь темой авиации, но также может стать отличным способом разнообразить время в ожидании полёта.
Где обслуживается борт «номер 1», как готовят пилотов, почему в самолёте подают томатный сок? Я раскрою эти и другие секреты из этого интересного, но замкнутого мира.
Где обслуживается борт «номер 1», как готовят пилотов, почему в самолёте подают томатный сок? Я раскрою эти и другие секреты из этого интересного, но замкнутого мира.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим парк «Аллея Славы», церковь и небольшую смотровую площадку рядом с ней, увидим монумент лётчикам, учебно-тренировочный центр и центр автоматизированного управления.
Вы узнаете:
— где пилоты проходят врачебно-лётную экспертную комиссию (ВЛЭК);
— где обслуживается борт «номер 1»;
— как устроено здание аэровокзала;
— как работает орнитологическая служба;
— где готовят командиров воздушного судна, диспетчеров и бортпроводников;
— и многое другое!
Также я расскажу вам про суеверия в авиации и покажу место, где можно купить кофе за 50 руб.
Кому подойдёт экскурсия
- Пассажирам, у которых есть свободное время до или после полёта — экскурсия поможет провести его с пользой
- Взрослым и детям, которые интересуются авиацией и которых манит небо
- Экскурсия будет полезна и аэрофобам: погружение в нюансы полётов поможет им справиться со стрессом
Организационные детали
- Место встречи зависит от того, как вы добираетесь до аэропорта
- По договорённости возможен трансфер из Москвы
- Кофе не включён в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 277 туристов
Меня зовут Ирина, я работаю экскурсоводом уже 5 лет. Имею 2 профильных образования (в области туризма и историческое), а также различные аккредитации. Люблю историческую тематику, пишу диссертацию по XVII веку и эпохе Алексея Михайловича. Мои экскурсии понравятся как интересующимся взрослым, так и школьникам. Буду рада встрече с вами!
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