Экскурсия понравится вам, если вы интересуетесь темой авиации, но также может стать отличным способом разнообразить время в ожидании полёта.
Где обслуживается борт «номер 1», как готовят пилотов, почему в самолёте подают томатный сок? Я раскрою эти и другие секреты из этого интересного, но замкнутого мира.
Где обслуживается борт «номер 1», как готовят пилотов, почему в самолёте подают томатный сок? Я раскрою эти и другие секреты из этого интересного, но замкнутого мира.
Описание экскурсии
Мы посетим парк «Аллея Славы», церковь и небольшую смотровую площадку рядом с ней, увидим монумент лётчикам, учебно-тренировочный центр и центр автоматизированного управления.
Вы узнаете:
— где пилоты проходят врачебно-лётную экспертную комиссию (ВЛЭК);
— где обслуживается борт «номер 1»;
— как устроено здание аэровокзала;
— как работает орнитологическая служба;
— где готовят командиров воздушного судна, диспетчеров и бортпроводников;
— и многое другое!
Также я расскажу вам про суеверия в авиации и покажу место, где можно купить кофе за 50 руб.
Кому подойдёт экскурсия
- Пассажирам, у которых есть свободное время до или после полёта — экскурсия поможет провести его с пользой
- Взрослым и детям, которые интересуются авиацией и которых манит небо
- Экскурсия будет полезна и аэрофобам: погружение в нюансы полётов поможет им справиться со стрессом
Организационные детали
- Место встречи зависит от того, как вы добираетесь до аэропорта
- По договорённости возможен трансфер из Москвы
- Кофе не включён в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 701 туриста
Меня зовут Ирина, я работаю экскурсоводом уже 5 лет. Имею 2 профильных образования (в области туризма и историческое), а также различные аккредитации. Люблю историческую тематику, пишу диссертацию по 17 веку и эпохе Алексея Михайловича. Мои экскурсии понравятся как интересующимся взрослым, так и школьникам. Буду рада встрече с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия прошла отлично!
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О
Время экскурсии пролетело незаметно, потому что было очень интересно слушать о ключевых моментах пассажирской авиации. Мы узнали о многом, в том числе о приметах и ритуалах капитанов, а также о
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