Индивидуальная
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Познакомьтесь с усадьбой Неклюдово и отправьтесь на конную прогулку. Уникальная программа для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В посёлке Нагорное
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Дружба с лошадью - путь к себе: авторская контактная программа
Посетить конную базу, узнать о психологии животных и раскрыть себя через взаимодействие с ними
Начало: В Мытищах
11 авг в 12:00
12 авг в 16:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в мир лошадей и пони
Отправиться в московский клуб «Измайлово» кататься верхом и заплетать косички в гривах
Начало: В конном клубе
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ипподром»
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