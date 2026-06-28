На прогулке вы познакомитесь с историей Москвы 1812 года: из воспоминаний очевидцев узнаете, как жила столица и люди, пока город оккупировали войска Наполеона. Приблизитесь к разгадке тайны небывалого пожара и увидите здания «допожарного» периода. Посетите католический храм и прикоснётесь к подлинным вещам французских солдат.
Пройдётесь по Покровке и Лубянке, а ещё выясните, откуда в языке взяли слова «шваль» и «шаромыжники».
Пройдётесь по Покровке и Лубянке, а ещё выясните, откуда в языке взяли слова «шваль» и «шаромыжники».
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Здания «допожарной» Москвы — городские усадьбы Шереметевой, Боткиных, Румянцева-Задунайского, Долгоруковых, Орлова-Денисова.
- Храм Св. Людовика Французского — действующую католическую святыню, где хранятся подлинные вещи солдат армии Наполеона и поддельные царские ассигнации.
- Тихие переулки и проходные дворы Покровки и Лубянки — помнящие события 1812 года.
Вы узнаете:
- про историю оккупации Москвы войсками Великой армии Наполеона.
- про причины пожара 1812 года.
- про жизнь москвичей, пока в столице пребывал французский император.
- откуда в русском языке появились слова «шваль», «шаромыжники» и выражение «старая гвардия».
Организационные детали
- В стоимость включён радиогид.
- Протяжённость маршрута — 3 км.
- Ограничение по возрасту — 16+.
в субботу в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Филолог, преподаватель, редактор, экскурсовод. Пребывая в перманентной любви к своей малой родине, я всегда любил исследовать, открывать новое, находить истину, рассказывать, наконец, бродить по городу, по всем улицам которого не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Это не просто экскурсия, а почти художественное исследование того, как огонь 1812 года переплавил лицо Москвы. Александру удалось невозможное: собрать разрозненные архитектурные свидетельства в единый драматургический сюжет, где каждое здание
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