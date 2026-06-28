Мои заказы

Москва, спалённая пожаром: по следам Наполеона

Узнать, чем жила столица в 1812 году
На прогулке вы познакомитесь с историей Москвы 1812 года: из воспоминаний очевидцев узнаете, как жила столица и люди, пока город оккупировали войска Наполеона. Приблизитесь к разгадке тайны небывалого пожара и увидите здания «допожарного» периода. Посетите католический храм и прикоснётесь к подлинным вещам французских солдат.

Пройдётесь по Покровке и Лубянке, а ещё выясните, откуда в языке взяли слова «шваль» и «шаромыжники».
5
1 отзыв
Москва, спалённая пожаром: по следам Наполеона
Москва, спалённая пожаром: по следам Наполеона
Москва, спалённая пожаром: по следам Наполеона

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Здания «допожарной» Москвы — городские усадьбы Шереметевой, Боткиных, Румянцева-Задунайского, Долгоруковых, Орлова-Денисова.
  • Храм Св. Людовика Французского — действующую католическую святыню, где хранятся подлинные вещи солдат армии Наполеона и поддельные царские ассигнации.
  • Тихие переулки и проходные дворы Покровки и Лубянки — помнящие события 1812 года.

Вы узнаете:

  • про историю оккупации Москвы войсками Великой армии Наполеона.
  • про причины пожара 1812 года.
  • про жизнь москвичей, пока в столице пребывал французский император.
  • откуда в русском языке появились слова «шваль», «шаромыжники» и выражение «старая гвардия».

Организационные детали

  • В стоимость включён радиогид.
  • Протяжённость маршрута — 3 км.
  • Ограничение по возрасту — 16+.

в субботу в 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Филолог, преподаватель, редактор, экскурсовод. Пребывая в перманентной любви к своей малой родине, я всегда любил исследовать, открывать новое, находить истину, рассказывать, наконец, бродить по городу, по всем улицам которого не
читать дальшеуменьшить

пройти никогда. Этот город — Москва. Я всегда чувствовал, что она подобна Вселенной. «Любишь то, что знаешь», — сказал кто-то. И я предлагаю вам вместе попытаться разгадать тайны этой вселенной — Москвы, узнать её лучше, чтобы кто-то из вас полюбил столицу, может быть, впервые, а кто-то — ещё глубже. Увлекаюсь военной историей (1812 год), историей России 16-19 веков и архитектурой Москвы этих лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Это не просто экскурсия, а почти художественное исследование того, как огонь 1812 года переплавил лицо Москвы. Александру удалось невозможное: собрать разрозненные архитектурные свидетельства в единый драматургический сюжет, где каждое здание
читать дальшеуменьшить

— не статичный экспонат, а герой со своей судьбой. Чувствуется, что маршрут рождался не из путеводителей, а из личного, прожитого знания города — только так можно было соединить эти точки в столь осмысленную линию.

Отдельное удовольствие — само перемещение. Это почти спектакль с элементом квеста: начинаешь в шумном Китай-городе, а через два с половиной часа петляния по заповедным переулкам вдруг обнаруживаешь себя на Кузнецком мосту. В этих скрытых от глаз проходных дворах и тихих улочках до сих пор жив дух допожарной Москвы — и Александр умеет его проявить, дать ему голос. Контраст между уцелевшими дворянскими гнездами и строгим ампиром послепожарной застройки перестает быть просто архитектурной справкой и превращается в ощутимый образ времени.

К этому стоит добавить безупречную речевую культуру: богатый язык без натужной академичности, завораживающий тембр и та редкая интонационная деликатность, когда рассказчик не давит эрудицией, а словно приглашает разделить с ним любовь к предмету. Два с половиной часа пролетают как одно дыхание.

Я бы советовала эту экскурсию и искушенным любителям истории с архитектурой, и тем, кто просто хочет пройти Москвой теми тропами, которые сам никогда не найдешь. Это опыт не столько познавательный, сколько чувственный — настоящее путешествие в глубину города.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Москва, спалённая пожаром: по следам Наполеона»

Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
411 отзывов
Групповая
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1700 ₽ за человека
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Пешая
2 часа
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 6650 ₽7000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва за 2 часа: экспресс-экскурсия по столице
На автобусе
2 часа
356 отзывов
Групповая
В тренде
Москва за 2 часа: экспресс-экскурсия по столице
Начало: Улица Варварка, 6
Расписание: Ежедневно, ежечасно с 12:15 до 18:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
1700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
1000 ₽ за человека