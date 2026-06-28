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— не статичный экспонат, а герой со своей судьбой. Чувствуется, что маршрут рождался не из путеводителей, а из личного, прожитого знания города — только так можно было соединить эти точки в столь осмысленную линию.



Отдельное удовольствие — само перемещение. Это почти спектакль с элементом квеста: начинаешь в шумном Китай-городе, а через два с половиной часа петляния по заповедным переулкам вдруг обнаруживаешь себя на Кузнецком мосту. В этих скрытых от глаз проходных дворах и тихих улочках до сих пор жив дух допожарной Москвы — и Александр умеет его проявить, дать ему голос. Контраст между уцелевшими дворянскими гнездами и строгим ампиром послепожарной застройки перестает быть просто архитектурной справкой и превращается в ощутимый образ времени.



К этому стоит добавить безупречную речевую культуру: богатый язык без натужной академичности, завораживающий тембр и та редкая интонационная деликатность, когда рассказчик не давит эрудицией, а словно приглашает разделить с ним любовь к предмету. Два с половиной часа пролетают как одно дыхание.



Я бы советовала эту экскурсию и искушенным любителям истории с архитектурой, и тем, кто просто хочет пройти Москвой теми тропами, которые сам никогда не найдешь. Это опыт не столько познавательный, сколько чувственный — настоящее путешествие в глубину города.