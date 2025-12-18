На этой экскурсии вы побываете в недоступном для многих храме Троицы в Никитниках — шедевре русского узорочья 17 века. Увидите его редкие святыни и узнаете истории, которых нет в обычных путеводителях. Завершит маршрут прогулка по Китай-городу — живому музею под открытым небом, где оживают страницы московской истории.

Описание экскурсии

В сердце древней Москвы

В глубине Грузинского переулка, за оградой правительственных зданий, стоит храм Живоначальной Троицы в Никитниках — образец московского узорочья. Его главная святыня — чудотворная икона Божией Матери Грузинская, давшая имя храму и переулку. Специально для нашей группы откроют придел, чтобы вы могли поклониться её списку.

Памятник героям Плевны

У выхода из метро «Китай-город» мы увидим чугунную часовню — памятник гренадёрам, павшим под Плевной в Русско-турецкой войне.

Прогулка по Китай-городу

Завершением станет прогулка по древнему московскому району. Вы увидите:

Богоявленский собор и Биржевую площадь

Ильинскую улицу и подворье Троицкого монастыря

Старую и Новую площади, обновлённый Политехнический музей

здание гостиницы «Боярский двор», созданное Фёдором Шехтелем

Гид покажет, где проходила стена Китай-города, находился кабинет Сталина и двор иконописца Симона Ушакова.

