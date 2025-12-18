На этой экскурсии вы побываете в недоступном для многих храме Троицы в Никитниках — шедевре русского узорочья 17 века. Увидите его редкие святыни и узнаете истории, которых нет в обычных путеводителях.
Завершит маршрут прогулка по Китай-городу — живому музею под открытым небом, где оживают страницы московской истории.
Завершит маршрут прогулка по Китай-городу — живому музею под открытым небом, где оживают страницы московской истории.
Описание экскурсии
В сердце древней Москвы
В глубине Грузинского переулка, за оградой правительственных зданий, стоит храм Живоначальной Троицы в Никитниках — образец московского узорочья. Его главная святыня — чудотворная икона Божией Матери Грузинская, давшая имя храму и переулку. Специально для нашей группы откроют придел, чтобы вы могли поклониться её списку.
Памятник героям Плевны
У выхода из метро «Китай-город» мы увидим чугунную часовню — памятник гренадёрам, павшим под Плевной в Русско-турецкой войне.
Прогулка по Китай-городу
Завершением станет прогулка по древнему московскому району. Вы увидите:
- Богоявленский собор и Биржевую площадь
- Ильинскую улицу и подворье Троицкого монастыря
- Старую и Новую площади, обновлённый Политехнический музей
- здание гостиницы «Боярский двор», созданное Фёдором Шехтелем
Гид покажет, где проходила стена Китай-города, находился кабинет Сталина и двор иконописца Симона Ушакова.
Организационные детали
- При бронировании обязательно будет указать ФИО и паспортные данные для оформления пропуска на каждого посетителя. На экскурсию необходимо взять с собой документы. Без них вас не пустят в храм в Никитниках (согласно правилам безопасности на территории Администрации Президента РФ)
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов с удобными одноразовыми наушниками
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1850 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
20 дек в 14:00
23 дек в 15:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами
Начало: У метро «Третьяковская»
Сегодня в 18:00
20 дек в 15:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.