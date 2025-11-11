Это путешествие — возможность увидеть уникальные уголки Калужской области. Вместе с опытным гидом вы пройдёте по живописным тропам нацпарка, побываете на Гжатском тракте и у командного пункта Западного фронта. Выясните, как эти места связаны с важными событиями российской истории — от Великого стояния на Угре до сражений Второй мировой войны.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Москвы и путевая экскурсия

11:00 — прибытие в Юхнов. Прогулка по ландшафтному парку «Сияние на Угре» с панорамными видами на реку, посещение смотровой площадки и знакомство с городом

12:00 — выезд из Юхнова

12:10–12:15 — остановка у Колыхмановского моста, ставшего важной стратегической позицией в период Великой Отечественной войны

12:45–13:00 — посещение участка Гжатского тракта, рассказ о подвиге доблестных гусар во главе с Денисом Давыдовым

13:30 — прибытие в кемпинг «Папаево», живописное место, где можно отдохнуть и пообедать

15:00 — экскурсия по военно-мемориальной тропе «Командный пункт Западного фронта»: землянка, блиндаж, фрагменты траншеи. Посещение музея командного пункта

16:00 — отправление в Москву

20:00 — прибытие

На экскурсии вы узнаете:

Об истории создания национального парка «Угра» и природе региона

Юхнове, его прошлом и архитектуре

Городах Малоярославец и Медынь

Ильинских рубежах и подвиге подольских курсантов

Событиях Великого стояния на Угре 1480 года

Эпизодах Отечественной войны 1812 года

Подвиге десантников-добровольцев, остановивших врага в этих местах в 1941 году

Организационные детали

Программа предполагает самостоятельный перекус на территории кемпинга «Папаево» — возьмите с собой еду и питьевую воду

Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Условия уточняйте при бронировании

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

билеты в нацпарк — 300 ₽ за чел.

билеты и услуги местного гида в музее «КП Западного фронта» — 400 ₽ за чел.

билеты и услуги местного гида в музее Юхнова — 150 ₽ за чел.

Вы также можете заказать фронтовой обед — 6000 ₽ с мини-группы. В меню: фронтовая гречка с тушёнкой, домашнее сало, чёрный хлеб и «100 грамм фронтовых» (местная целебная настойка «Жив-Здрав»), песни военных лет и чаепитие с травяным «угорским чайком» и растопленным самоваром.