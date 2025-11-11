Мои заказы

Потаённые уголки Юхновских лесов: из Москвы в нацпарк «Угра» и Юхнов (на авто путешественников)

Проехать по местам русской доблести, полюбоваться природой и узнать о военных подвигах этих мест
Это путешествие — возможность увидеть уникальные уголки Калужской области.

Вместе с опытным гидом вы пройдёте по живописным тропам нацпарка, побываете на Гжатском тракте и у командного пункта Западного фронта.

Выясните, как эти места связаны с важными событиями российской истории — от Великого стояния на Угре до сражений Второй мировой войны.
Потаённые уголки Юхновских лесов: из Москвы в нацпарк «Угра» и Юхнов (на авто путешественников)© Юлия
Потаённые уголки Юхновских лесов: из Москвы в нацпарк «Угра» и Юхнов (на авто путешественников)© Юлия
Потаённые уголки Юхновских лесов: из Москвы в нацпарк «Угра» и Юхнов (на авто путешественников)© Юлия
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Москвы и путевая экскурсия
11:00 — прибытие в Юхнов. Прогулка по ландшафтному парку «Сияние на Угре» с панорамными видами на реку, посещение смотровой площадки и знакомство с городом

12:00 — выезд из Юхнова

12:10–12:15 — остановка у Колыхмановского моста, ставшего важной стратегической позицией в период Великой Отечественной войны
12:45–13:00 — посещение участка Гжатского тракта, рассказ о подвиге доблестных гусар во главе с Денисом Давыдовым
13:30 — прибытие в кемпинг «Папаево», живописное место, где можно отдохнуть и пообедать
15:00 — экскурсия по военно-мемориальной тропе «Командный пункт Западного фронта»: землянка, блиндаж, фрагменты траншеи. Посещение музея командного пункта

16:00 — отправление в Москву

20:00 — прибытие

На экскурсии вы узнаете:

  • Об истории создания национального парка «Угра» и природе региона
  • Юхнове, его прошлом и архитектуре
  • Городах Малоярославец и Медынь
  • Ильинских рубежах и подвиге подольских курсантов
  • Событиях Великого стояния на Угре 1480 года
  • Эпизодах Отечественной войны 1812 года
  • Подвиге десантников-добровольцев, остановивших врага в этих местах в 1941 году

Организационные детали

  • Программа предполагает самостоятельный перекус на территории кемпинга «Папаево» — возьмите с собой еду и питьевую воду
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Условия уточняйте при бронировании
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • билеты в нацпарк — 300 ₽ за чел.
  • билеты и услуги местного гида в музее «КП Западного фронта» — 400 ₽ за чел.
  • билеты и услуги местного гида в музее Юхнова — 150 ₽ за чел.

Вы также можете заказать фронтовой обед — 6000 ₽ с мини-группы. В меню: фронтовая гречка с тушёнкой, домашнее сало, чёрный хлеб и «100 грамм фронтовых» (местная целебная настойка «Жив-Здрав»), песни военных лет и чаепитие с травяным «угорским чайком» и растопленным самоваром.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Тропарёво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Подлинный дух русского Средневековья на Крутицком подворье
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
Узнайте о Крутицком подворье, его узорчатых палатах и старинных теремках. Вас ждут загадки, поиски записок и интерактивные игры с изразцами
Завтра в 12:00
12 ноя в 12:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве (18+)
Пешая
1.5 часа
155 отзывов
Групповая
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
14 ноя в 19:00
15 ноя в 16:30
1500 ₽ за человека
Москва хлебосольная: забытая и популярная русская кухня
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва хлебосольная: русская кухня
Исследуйте уникальные рестораны Москвы, где русская кухня оживает в новом свете. Откройте для себя гастрономическую историю столицы
Начало: Встречаемся на Театральной площади у фонтана напро...
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
10 450 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве