8:00 — выезд из Москвы и путевая экскурсия 11:00 — прибытие в Юхнов. Прогулка по ландшафтному парку «Сияние на Угре» с панорамными видами на реку, посещение смотровой площадки и знакомство с городом
12:00 — выезд из Юхнова
12:10–12:15 — остановка у Колыхмановского моста, ставшего важной стратегической позицией в период Великой Отечественной войны 12:45–13:00 — посещение участка Гжатского тракта, рассказ о подвиге доблестных гусар во главе с Денисом Давыдовым 13:30 — прибытие в кемпинг «Папаево», живописное место, где можно отдохнуть и пообедать 15:00 — экскурсия по военно-мемориальной тропе «Командный пункт Западного фронта»: землянка, блиндаж, фрагменты траншеи. Посещение музея командного пункта
16:00 — отправление в Москву
20:00 — прибытие
На экскурсии вы узнаете:
Об истории создания национального парка «Угра» и природе региона
Юхнове, его прошлом и архитектуре
Городах Малоярославец и Медынь
Ильинских рубежах и подвиге подольских курсантов
Событиях Великого стояния на Угре 1480 года
Эпизодах Отечественной войны 1812 года
Подвиге десантников-добровольцев, остановивших врага в этих местах в 1941 году
Организационные детали
Программа предполагает самостоятельный перекус на территории кемпинга «Папаево» — возьмите с собой еду и питьевую воду
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Условия уточняйте при бронировании
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
билеты в нацпарк — 300 ₽ за чел.
билеты и услуги местного гида в музее «КП Западного фронта» — 400 ₽ за чел.
билеты и услуги местного гида в музее Юхнова — 150 ₽ за чел.
Вы также можете заказать фронтовой обед — 6000 ₽ с мини-группы. В меню: фронтовая гречка с тушёнкой, домашнее сало, чёрный хлеб и «100 грамм фронтовых» (местная целебная настойка «Жив-Здрав»), песни военных лет и чаепитие с травяным «угорским чайком» и растопленным самоваром.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!