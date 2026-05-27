За один день вы увидите Озёры с их индустриальным прошлым, побываете в усадьбах Сенницы и Горы с драматичными историями, заедете в монастырь-крепость и прогуляетесь по обновлённой Кашире.
Описание экскурсии
Озёры — тихий город на Оке
Небольшой, но выразительный город с редким для России разводным мостом. Вы увидите:
- панорамы Оки с 200-метрового моста
- «город в городе» — корпуса старинной текстильной мануфактуры
- дома фабрикантов Щербаковых
- Троицкий храм, доминирующий над застройкой
И, конечно, заглянете в фирменный магазин фабрики «Озёрский сувенир» — за шоколадом и сладостями с историей.
Усадьба Сенницы — дворянская идиллия с тайнами
Здесь вас ждёт прогулка по староанглийскому усадебному ансамблю с осмотром дома управляющего и церкви Вознесения — редкого образца нарышкинского барокко
Усадьба Горы — история несчастной любви
В месте, где личная драма великого полководца оказалась сильнее славы, вы:
- пройдёте по старому парку, где ещё читается планировка
- увидите храм Сергия Радонежского — единственное уцелевшее здание
- узнаете историю брака Петра Багратиона и Екатерины Скавронской
Белопесоцкий монастырь — обитель на белых песках
Уединённый монастырь в пойме Оки, который когда-то был крепостью. Его мощные стены и башни напоминают о пограничной службе, а ухоженные сады и цветники создают ощущение покоя.
Кашира — город над рекой
Финальная часть маршрута — прогулка по обновлённому историческому центру.
Вы пройдёте по купеческим кварталам, окажетесь на Соборной площади, посетите Успенский собор в стиле ампир и подниметесь на смотровую площадку у Никитского монастыря — одну из лучших точек с видами на Оку и окрестности.
Примерный тайминг
7:15 — выезд из Москвы
9:30–10:30 — прибытие в Белопесоцкий монастырь
11:00–12:30 — Озёры
13:00–14:00 — усадьба Сенницы
14:15–15:00 — усадьба Горы
15:30–16:30 — обед (по желанию, за доплату)
16:30–18:30 — Кашира
18:30 — отправление в Москву
≈ 22:00 — возвращение
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсия проходит с использованием устройств «радиогид» для лучшей слышимости
- Дополнительно оплачивается обед — 780 ₽ за чел. (по желанию, заказ при бронировании экскурсии)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Участник
|4560 ₽