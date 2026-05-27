Приокские усадьбы вокруг Каширы и Озёр (из Москвы)

К тихим берегам Оки - за панорамами и атмосферой старинных городков
Вы отправитесь в путешествие вдоль Оки, по идиллическим уголкам Подмосковья.

За один день вы увидите Озёры с их индустриальным прошлым, побываете в усадьбах Сенницы и Горы с драматичными историями, заедете в монастырь-крепость и прогуляетесь по обновлённой Кашире.
Описание экскурсии

Озёры — тихий город на Оке

Небольшой, но выразительный город с редким для России разводным мостом. Вы увидите:

  • панорамы Оки с 200-метрового моста
  • «город в городе» — корпуса старинной текстильной мануфактуры
  • дома фабрикантов Щербаковых
  • Троицкий храм, доминирующий над застройкой

И, конечно, заглянете в фирменный магазин фабрики «Озёрский сувенир» — за шоколадом и сладостями с историей.

Усадьба Сенницы — дворянская идиллия с тайнами

Здесь вас ждёт прогулка по староанглийскому усадебному ансамблю с осмотром дома управляющего и церкви Вознесения — редкого образца нарышкинского барокко

Усадьба Горы — история несчастной любви

В месте, где личная драма великого полководца оказалась сильнее славы, вы:

  • пройдёте по старому парку, где ещё читается планировка
  • увидите храм Сергия Радонежского — единственное уцелевшее здание
  • узнаете историю брака Петра Багратиона и Екатерины Скавронской

Белопесоцкий монастырь — обитель на белых песках

Уединённый монастырь в пойме Оки, который когда-то был крепостью. Его мощные стены и башни напоминают о пограничной службе, а ухоженные сады и цветники создают ощущение покоя.

Кашира — город над рекой

Финальная часть маршрута — прогулка по обновлённому историческому центру.
Вы пройдёте по купеческим кварталам, окажетесь на Соборной площади, посетите Успенский собор в стиле ампир и подниметесь на смотровую площадку у Никитского монастыря — одну из лучших точек с видами на Оку и окрестности.

Примерный тайминг

7:15 — выезд из Москвы
9:30–10:30 — прибытие в Белопесоцкий монастырь
11:00–12:30 — Озёры
13:00–14:00 — усадьба Сенницы
14:15–15:00 — усадьба Горы
15:30–16:30 — обед (по желанию, за доплату)
16:30–18:30 — Кашира
18:30 — отправление в Москву
≈ 22:00 — возвращение

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Экскурсия проходит с использованием устройств «радиогид» для лучшей слышимости
  • Дополнительно оплачивается обед — 780 ₽ за чел. (по желанию, заказ при бронировании экскурсии)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4560 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Каширская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия проходит по расписанию
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

