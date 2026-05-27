Вы отправитесь в путешествие вдоль Оки, по идиллическим уголкам Подмосковья. За один день вы увидите Озёры с их индустриальным прошлым, побываете в усадьбах Сенницы и Горы с драматичными историями, заедете в монастырь-крепость и прогуляетесь по обновлённой Кашире.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Озёры — тихий город на Оке

Небольшой, но выразительный город с редким для России разводным мостом. Вы увидите:

панорамы Оки с 200-метрового моста

«город в городе» — корпуса старинной текстильной мануфактуры

дома фабрикантов Щербаковых

Троицкий храм, доминирующий над застройкой

И, конечно, заглянете в фирменный магазин фабрики «Озёрский сувенир» — за шоколадом и сладостями с историей.

Усадьба Сенницы — дворянская идиллия с тайнами

Здесь вас ждёт прогулка по староанглийскому усадебному ансамблю с осмотром дома управляющего и церкви Вознесения — редкого образца нарышкинского барокко

Усадьба Горы — история несчастной любви

В месте, где личная драма великого полководца оказалась сильнее славы, вы:

пройдёте по старому парку, где ещё читается планировка

увидите храм Сергия Радонежского — единственное уцелевшее здание

узнаете историю брака Петра Багратиона и Екатерины Скавронской

Белопесоцкий монастырь — обитель на белых песках

Уединённый монастырь в пойме Оки, который когда-то был крепостью. Его мощные стены и башни напоминают о пограничной службе, а ухоженные сады и цветники создают ощущение покоя.

Кашира — город над рекой

Финальная часть маршрута — прогулка по обновлённому историческому центру.

Вы пройдёте по купеческим кварталам, окажетесь на Соборной площади, посетите Успенский собор в стиле ампир и подниметесь на смотровую площадку у Никитского монастыря — одну из лучших точек с видами на Оку и окрестности.

Примерный тайминг

7:15 — выезд из Москвы

9:30–10:30 — прибытие в Белопесоцкий монастырь

11:00–12:30 — Озёры

13:00–14:00 — усадьба Сенницы

14:15–15:00 — усадьба Горы

15:30–16:30 — обед (по желанию, за доплату)

16:30–18:30 — Кашира

18:30 — отправление в Москву

≈ 22:00 — возвращение

Организационные детали