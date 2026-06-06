Эта поездка объединяет две знаменитые подмосковные усадьбы — места притяжения для поэтов, писателей, художников и музыкантов. В Мураново вы познакомитесь с миром Боратынского и Тютчева, а в Абрамцево окунётесь в творческую атмосферу, которая вдохновляла Мамонтова, Врубеля, Серова, Поленова и других. Вас ждут старинные усадебные дома, живописные парки и истории людей, чьи произведения стали частью русской культуры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

08:45 — сбор группы и встреча с гидом. Посадка в автобус. Отправление в Мураново (переезд 60 км). Путевая информация.

Усадьба Мураново — дом Боратынского и Тютчева. Сергей Аксаков и его гости

Мураново — подмосковная дворянская усадьба XIX века. Неторопливо течёт речка Талица, шумят кроны столетних лип. Кажется, сейчас из-за поворота аллеи выйдут, беседуя, хозяин и его гость. Первыми хозяевами усадьбы были Энгельгардты, гостем которых был поэт и воин Денис Давыдов. Его друг, поэт Е. А. Боратынский, стал следующим владельцем усадьбы. По его чертежам и планам в Муранове был построен дом, который сохранился до нашего времени. Дом у Боратынского получился таким же необычным и очаровательным, как его стихи. Здесь есть «световой фонарь», придуманный для экономии свечей и керосина для ламп, есть заморское ноу-хау — стены, сделанные по подобию термоса, с воздушным зазором, есть «башня уединения и вдохновения», уютная библиотека с камином, кресло, в котором легко представить хозяина, погружённого в чтение.

Другой хозяин, Сергей Тимофеевич Аксаков, ловил в мурановском пруду тех самых судаков, о которых писал в «Записках об ужении рыбы». У него в гостях бывали Н. В. Гоголь, В. Ф. Одоевский, С. А. Соболевский. В Муранове жила семья поэта Ф. И. Тютчева, семейные реликвии и рукописи которого были перевезены после его смерти в усадьбу. Так усадьба стала основным местом хранения наследия великого русского поэта.

Экскурсия по главному усадебному дому. Кабинет двух поэтов

Вы услышите рассказ об образе жизни дворянских семей и литературном наследии великих русских поэтов.

Побываете в кабинете двух поэтов, библиотеке, насчитывающей 9000 книг, столовой, Большой и Зелёной гостиных, кабинете Н. И. Тютчева — внука поэта, основателя и первого директора музея в Муранове. Большая часть предметов музейного собрания — мемориальные вещи, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам.

Рядом с усадьбой находится святой источник Казанской иконы Божией Матери. В свободное время вы сможете самостоятельно прогуляться к нему.

Переезд в Абрамцево (30 км)

Музей-заповедник «Абрамцево». Савва Мамонтов и «девочка с персиками». Скульпторы, актёры, музыканты. Экскурсия по главному усадебному дому

В Абрамцеве всегда звучали прекрасные голоса: детские голоса, оперные арии, споры молодых художников. При Аксаковых — литературные чтения, серьёзные и несерьёзные стихи. При новом хозяине Савве Мамонтове — Савве Великолепном — Абрамцево назовут «русским Барбизоном», и не случайно. Молодые таланты собирались под крышей гостеприимного дома. Художники М. А. Врубель и В. Д. Поленов, М. В. Нестеров и В. А. Серов. «Царь-бас» Фёдор Шаляпин и «Мамонтовская частная опера». Скульпторы, актёры, музыканты. И здешняя природа, и речка Воря, текущая среди лесов, и холмы, и низины — живописность этих мест влекла художников.

Неподалёку находятся Троице-Сергиева лавра, Хотьковский монастырь и Радонеж. Их духом проникнуты многие полотна, задуманные или созданные здесь.

А ещё — церковь Спаса Нерукотворного по проекту В. Д. Поленова и В. М. Васнецова, с удивительными росписями, керамическим камином работы М. А. Врубеля, ликами, написанными И. Е. Репиным, В. Д. Поленовым, Н. В. Невревым и В. М. Васнецовым.

У храма похоронен С. И. Мамонтов, а рядом — Вера, «девочка с персиками», и Андрей — «Алёша Попович».

У вас будет свободное время для посещения других усадебных объектов (оплачивается самостоятельно).

19:00 — ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на автобусе туристического класса и билеты в музеи

В свободное время вы можете посетить кафе «Амбар» в Мураново и кафе «Абрамцево». Обед оплачивается дополнительно

С вами будет один из гидов нашей команды

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