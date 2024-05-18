Аренда катера – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Аренда катера» в Москве, цены от 11 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
54 отзыва
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 21:45
Завтра в 09:30
11 990 за всё до 4 чел.
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000 за всё до 7 чел.
Аренда яхты Princess 57
🛥 На яхте
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 57
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
71 500 за всё до 12 чел.
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
Вдоль основных достопримечательностей - на лёгком моторном судне
Начало: В районе Нагатинский затон
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
    Очень советую к посещению! Очень грамотные и вежливые ребята проводили инстркутаж
  • А
    Анна
    26 сентября 2023
    Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
    Мы отмечали с подругами девичник. Ребята предложили нам комфртные условия по маршруту, катер чистый, капитан душка, с погодой повезло (как и всем в этом сентябре), всё прошло отлично, большое спасибо!)
  • Г
    Герман
    17 сентября 2023
    Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
    Незабываемые ощущения самостоятельного катания по Москва-реке. Для первого раза самое то) 👌 Времени хватает на весь маршрут, но мы приехали позже
    читать дальше

    на полчаса из-за пережатого топливного шланга (его на волнах пережало, потом сказали что в первый раз такое), в итоге часть обратного пути плелись медленно и глохли, пока не приехал сотрудник и не поменялся с нами катером. Это заставило немного понервничать и ощущения немного подпортило, но зато дольше побыли на воде. Денег за перекат с нас не взяли

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
    Спасибо, все было круто. Вы молодцы
  • Н
    Никита
    2 августа 2020
    Аренда уникальных мини-катеров
    Потрясающий опыт катания на Мини Катерах не выезжая из Москвы! Очень понравилось, всем советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Аренда катера»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
  2. Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
  3. Аренда яхты Princess 57
  4. Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Аренда катера" можно забронировать 4 экскурсии от 11 990 до 71 500. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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