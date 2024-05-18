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на полчаса из-за пережатого топливного шланга (его на волнах пережало, потом сказали что в первый раз такое), в итоге часть обратного пути плелись медленно и глохли, пока не приехал сотрудник и не поменялся с нами катером. Это заставило немного понервничать и ощущения немного подпортило, но зато дольше побыли на воде. Денег за перекат с нас не взяли