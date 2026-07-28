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Прогулка с чаепитием «Чайная сага Садовнической»

Научиться читать купеческие особняки Москвы и проследить путь иван-чая до нашего стола
Как караванная торговля превратила столицу в главный чайный рынок империи? Почему трактиры Садовнической стали местом заключения крупных сделок? Ответы — на улицах старой купеческой Москвы.

Вы откроете город через его чайную историю, почувствуете характер Замоскворечья в деталях архитектуры и завершите прогулку мещанским чаепитием, которое сделает эту историю осязаемой.
Прогулка с чаепитием «Чайная сага Садовнической»
Прогулка с чаепитием «Чайная сага Садовнической»
Прогулка с чаепитием «Чайная сага Садовнической»

Описание экскурсии

Фонтан «Адам и Ева». Точка входа в мир Замоскворечья. Здесь вы почувствуете, как стремительно меняется ритм города за пределами Садового кольца, и окунётесь в атмосферу купеческих особняков.

Доходный дом И. М. Гальперина. Вы увидите тёмно-зелёный фасад с глазурованной плиткой и майоликовыми вставками. После строительства его называли уродливым, сегодня это один из самых фотографируемых особняков столицы и символ купеческого размаха.

Доходный дом Е. В. Привалова. В начале 20 века здесь кипела литературная жизнь: работал Суриковский литературно-музыкальный кружок, издавался журнал «Млечный путь», где печатались Сергей Есенин и Игорь Северянин.

Особняк купца Ф. М. Наживина с элементами классицизма — пример добротной, основательной застройки, которая создавала ощущение солидности и надёжности. Именно такие здания формировали облик района, где чайные традиции стали частью повседневной жизни.

Дом причта и место храма Косьмы и Дамиана. Важная духовная доминанта района для садовников и ремесленников. Утраченная церковь напомнит, как чайная традиция вплеталась в уклад русского человека вне зависимости от сословия.

Новый Кригскомиссариат. Строгое величественное здание в стиле классицизма екатерининской эпохи. Памятник военной истории Москвы, чья суровая архитектура создаёт интересный контраст с купеческими домами. Вы узнаете, как чай помогал солдатам сохранять бодрость.

Здания завода П. А. Смирнова. Производственные корпуса и склады знаменитого водочного короля — напоминание о том, что Садовническая была крупным промышленным центром. На контрасте станет понятно, как рядом с «хлебным вином» уживалась культура чаепития.

Мещанское чаепитие. Вы познакомитесь с коллекцией иван-чая из разных регионов России — попробуете травы с Алтая, из Карелии, с Урала. Это возможность не только узнать историю, но и попробовать на вкус ту самую Россию, о которой шла речь на протяжении всей прогулки.

Организационные детали

  • В стоимость входит чаепитие (3 чая на выбор, 2 вида варенья по старинному рецепту из Коломны, баранки, лимон, сахар)
  • С вами будет гид из нашей команды

в субботу в 11:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пенсионеры2500 ₽
Дети до 18 лет2500 ₽
Стандартный2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Высота-Тур
Высота-Тур — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — профессиональная команда. Проводим экскурсии для иностранцев, школьников и взрослых: пешие, автобусные, авторские. Наши гиды имеют действующие лицензии, академическое образование и искренне любят историю, архитектуру и краеведение Москвы. Мы умеем быстро менять маршрут и помогать в нестандартных ситуациях. Вместе с нами вы сможете попасть в интересные уголки Москвы и получить яркие впечатления.

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