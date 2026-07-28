Вы откроете город через его чайную историю, почувствуете характер Замоскворечья в деталях архитектуры и завершите прогулку мещанским чаепитием, которое сделает эту историю осязаемой.
Описание экскурсии
Фонтан «Адам и Ева». Точка входа в мир Замоскворечья. Здесь вы почувствуете, как стремительно меняется ритм города за пределами Садового кольца, и окунётесь в атмосферу купеческих особняков.
Доходный дом И. М. Гальперина. Вы увидите тёмно-зелёный фасад с глазурованной плиткой и майоликовыми вставками. После строительства его называли уродливым, сегодня это один из самых фотографируемых особняков столицы и символ купеческого размаха.
Доходный дом Е. В. Привалова. В начале 20 века здесь кипела литературная жизнь: работал Суриковский литературно-музыкальный кружок, издавался журнал «Млечный путь», где печатались Сергей Есенин и Игорь Северянин.
Особняк купца Ф. М. Наживина с элементами классицизма — пример добротной, основательной застройки, которая создавала ощущение солидности и надёжности. Именно такие здания формировали облик района, где чайные традиции стали частью повседневной жизни.
Дом причта и место храма Косьмы и Дамиана. Важная духовная доминанта района для садовников и ремесленников. Утраченная церковь напомнит, как чайная традиция вплеталась в уклад русского человека вне зависимости от сословия.
Новый Кригскомиссариат. Строгое величественное здание в стиле классицизма екатерининской эпохи. Памятник военной истории Москвы, чья суровая архитектура создаёт интересный контраст с купеческими домами. Вы узнаете, как чай помогал солдатам сохранять бодрость.
Здания завода П. А. Смирнова. Производственные корпуса и склады знаменитого водочного короля — напоминание о том, что Садовническая была крупным промышленным центром. На контрасте станет понятно, как рядом с «хлебным вином» уживалась культура чаепития.
Мещанское чаепитие. Вы познакомитесь с коллекцией иван-чая из разных регионов России — попробуете травы с Алтая, из Карелии, с Урала. Это возможность не только узнать историю, но и попробовать на вкус ту самую Россию, о которой шла речь на протяжении всей прогулки.
Организационные детали
- В стоимость входит чаепитие (3 чая на выбор, 2 вида варенья по старинному рецепту из Коломны, баранки, лимон, сахар)
- С вами будет гид из нашей команды
в субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионеры
|2500 ₽
|Дети до 18 лет
|2500 ₽
|Стандартный
|2700 ₽