Как караванная торговля превратила столицу в главный чайный рынок империи? Почему трактиры Садовнической стали местом заключения крупных сделок? Ответы — на улицах старой купеческой Москвы. Вы откроете город через его чайную историю, почувствуете характер Замоскворечья в деталях архитектуры и завершите прогулку мещанским чаепитием, которое сделает эту историю осязаемой.

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Описание экскурсии

Фонтан «Адам и Ева». Точка входа в мир Замоскворечья. Здесь вы почувствуете, как стремительно меняется ритм города за пределами Садового кольца, и окунётесь в атмосферу купеческих особняков.

Доходный дом И. М. Гальперина. Вы увидите тёмно-зелёный фасад с глазурованной плиткой и майоликовыми вставками. После строительства его называли уродливым, сегодня это один из самых фотографируемых особняков столицы и символ купеческого размаха.

Доходный дом Е. В. Привалова. В начале 20 века здесь кипела литературная жизнь: работал Суриковский литературно-музыкальный кружок, издавался журнал «Млечный путь», где печатались Сергей Есенин и Игорь Северянин.

Особняк купца Ф. М. Наживина с элементами классицизма — пример добротной, основательной застройки, которая создавала ощущение солидности и надёжности. Именно такие здания формировали облик района, где чайные традиции стали частью повседневной жизни.

Дом причта и место храма Косьмы и Дамиана. Важная духовная доминанта района для садовников и ремесленников. Утраченная церковь напомнит, как чайная традиция вплеталась в уклад русского человека вне зависимости от сословия.

Новый Кригскомиссариат. Строгое величественное здание в стиле классицизма екатерининской эпохи. Памятник военной истории Москвы, чья суровая архитектура создаёт интересный контраст с купеческими домами. Вы узнаете, как чай помогал солдатам сохранять бодрость.

Здания завода П. А. Смирнова. Производственные корпуса и склады знаменитого водочного короля — напоминание о том, что Садовническая была крупным промышленным центром. На контрасте станет понятно, как рядом с «хлебным вином» уживалась культура чаепития.

Мещанское чаепитие. Вы познакомитесь с коллекцией иван-чая из разных регионов России — попробуете травы с Алтая, из Карелии, с Урала. Это возможность не только узнать историю, но и попробовать на вкус ту самую Россию, о которой шла речь на протяжении всей прогулки.

Организационные детали