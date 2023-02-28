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Описание
Что вас ожидает
Спуск в бункер, который помнит противостояние СССР и США
По специальной лестнице мы спустимся на глубину 65 метров. Именно здесь должен был спасаться Сталин, если бы ядерная война между Америкой и Советским Союзом всё-таки разразилась. Во время часовой экскурсии вы:
услышите о начале Холодной войны;
вспомните трагедию Хиросимы и Нагасаки, на которые были сброшены ядерные бомбы, и узнаете, кто и зачем это сделал;
познакомитесь с историей ракетостроения и увидите макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину;
побываете в кабинете Сталина;
узнаете о гонке вооружений между странами и о научных открытиях, к которым она привела;
погрузитесь в историю строительства подземных специальных объектов в СССР;
благодаря эксклюзивным спецэффектам увидите имитацию взрыва ядерной бомбы и запуска ядерной ракеты.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов Бункера-42
Вход в бункер разрешён детям с 8 лет, возьмите документы для подтверждения возраста. Эта экскурсия рекомендована для детей от 10 лет.
Надевайте удобную обувь и одежду, чтобы с комфортом спуститься по лестнице
Подземная экскурсия не рекомендуется людям с респираторными заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, болезнями сердца, клаустрофобией, психическими расстройствами
Льготные категории: школьники, учащиеся лицеев, колледжей, студенты очного дневного отделения (до 23 лет), пенсионеры, инвалиды, ветераны (при условии гражданства РФ и СНГ)
в будние дни в 15:00, 17:00 и 18:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
недалеко от метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бункер-42 — Организатор в Москве
Провёл 42 экскурсии для 77 туристов
Объект «Бункер-42» («ЧЗ-293», «ГО-42») — это фортификационное подземное сооружение, которое находится в центре Москвы. Сейчас в нём проводятся экскурсии, а когда-то это был секретный объект, из которого управляли бомбардировщиками с ядерным оружием.
Наши гиды посвятили свою жизнь изучению истории и готовы в увлекательной форме рассказать вам о серьёзных событиях, которые происходили в своё время на территории России.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Денис
28 фев 2023
Мне понравилась экскурсия. Было интересно на время погрузиться в эпоху прошлого. Узнал о многих, для себя новых, исторических данных со времён СССР. Рекомендую именно эту экскурсию для посещения с детьми! Будет интересно)).