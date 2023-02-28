в будние дни в 15:00, 17:00 и 18:00

Что произошло с миром после Второй мировой? Как ядерные державы демонстрировали друг другу свою силу и в чём заключалась гонка вооружений? Где ещё искать ответы на эти вопросы, как не в настоящем бункере на глубине 65 метров.



В группе до 50 человек вы осмотрите пространства убежища и его конструкции, а также увидите имитацию ядерного взрыва и запуска ракеты.