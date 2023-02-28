в будние дни в 15:00, 17:00 и 18:00

Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина

Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Что произошло с миром после Второй мировой? Как ядерные державы демонстрировали друг другу свою силу и в чём заключалась гонка вооружений? Где ещё искать ответы на эти вопросы, как не в настоящем бункере на глубине 65 метров.

В группе до 50 человек вы осмотрите пространства убежища и его конструкции, а также увидите имитацию ядерного взрыва и запуска ракеты.
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Ближайшие даты:
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
20
мар
21
мар
22
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Спуск в бункер, который помнит противостояние СССР и США

По специальной лестнице мы спустимся на глубину 65 метров. Именно здесь должен был спасаться Сталин, если бы ядерная война между Америкой и Советским Союзом всё-таки разразилась. Во время часовой экскурсии вы:

  • услышите о начале Холодной войны;
  • вспомните трагедию Хиросимы и Нагасаки, на которые были сброшены ядерные бомбы, и узнаете, кто и зачем это сделал;
  • познакомитесь с историей ракетостроения и увидите макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину;
  • побываете в кабинете Сталина;
  • узнаете о гонке вооружений между странами и о научных открытиях, к которым она привела;
  • погрузитесь в историю строительства подземных специальных объектов в СССР;
  • благодаря эксклюзивным спецэффектам увидите имитацию взрыва ядерной бомбы и запуска ядерной ракеты.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов Бункера-42
  • Вход в бункер разрешён детям с 8 лет, возьмите документы для подтверждения возраста. Эта экскурсия рекомендована для детей от 10 лет.
  • Надевайте удобную обувь и одежду, чтобы с комфортом спуститься по лестнице
  • Подземная экскурсия не рекомендуется людям с респираторными заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, болезнями сердца, клаустрофобией, психическими расстройствами
  • Льготные категории: школьники, учащиеся лицеев, колледжей, студенты очного дневного отделения (до 23 лет), пенсионеры, инвалиды, ветераны (при условии гражданства РФ и СНГ)

в будние дни в 15:00, 17:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
28 фев 2023
Мне понравилась экскурсия. Было интересно на время погрузиться в эпоху прошлого. Узнал о многих, для себя новых, исторических данных со времён СССР. Рекомендую именно эту экскурсию для посещения с детьми! Будет интересно)).
Мне понравилась экскурсия. Было интересно на время погрузиться в эпоху прошлого. Узнал о многих, для себяМне понравилась экскурсия. Было интересно на время погрузиться в эпоху прошлого. Узнал о многих, для себяМне понравилась экскурсия. Было интересно на время погрузиться в эпоху прошлого. Узнал о многих, для себяМне понравилась экскурсия. Было интересно на время погрузиться в эпоху прошлого. Узнал о многих, для себяМне понравилась экскурсия. Было интересно на время погрузиться в эпоху прошлого. Узнал о многих, для себяМне понравилась экскурсия. Было интересно на время погрузиться в эпоху прошлого. Узнал о многих, для себя

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Летние
Подземные
СССР
Необычные дома
В помещении
Бункеры
Популярные места
Для студентов
Военные

Похожие туры из Москвы

Спуск в бункер времён Холодной войны
1 час
Групповая
Организатор экскурсии Бункер-42
Бункер-42
5 отзывов
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
недалеко от метро Таганская
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
1 000 за человека
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
2 часа
Групповая
Организатор экскурсии Алла
Алла
1 отзыв
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Посетить настоящий военный бункер и узнать о ключевых событиях битвы за Москву
на проходной ФОП «Измайлово»
18 мар
25 мар
1 апр
8 апр
990 за человека
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие, 10+
1 час 10 минут 11 секунд
Групповая
Организатор экскурсии Бункер-42
Бункер-42
77 отзывов
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие, 10+
Во времена Холодной войны под землей в центре Москвы построили тайный бункер
г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
от 1 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ