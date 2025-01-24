Что вы можете увидеть 🤩

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экскурсия в настоящий бункер Сталина в Измайлове с посещением довоенного стадиона, танкового ангара и просмотром кадров восстановленной кинохроники + дегустация любимого вина тов. Сталина
Ответы на вопросы
Что входит
пешеходная экскурсия по пути к бункеру, расположенному под старым, довоенным, стадионом
посещение стадиона
рассказ о строительстве стадиона и бункера
посещение танкового ангара
просмотр кадров восстановленной кинохроники
экскурсия по помещениям военного бункера.
дегустация любимого вина тов. Сталина
Что не входит
Проезд до музея
сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: на станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
Завершение: бункер Сталина (ул. Вернисажная, д. 6)
Когда и сколько длится
Когда: по графику
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
ВАЖНО!!!
С 2021 года включительно посетить музеи гор. Москвы можно будет при наличии:
QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или
QR-кода, подтверждающего факт перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией или подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде QR-кода отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения Музея, для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.
Обращаем ваше внимание, что при посещения музея необходимы:
документ удостоверяющий личность (для проверки QR-кода)
средства индивидуальной защиты (маcки или респираторы), в том числе для лиц, не достигших возраста 18 лет.
соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по графику
Алла В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них