Когда-то в этой местности располагались царское село Воскресенское и замечательные Пресненские пруды. Теперь здесь находятся Московский зоопарк и самый большой католический костел России. Вы погуляете по старинным улицам, услышите о происходивших здесь интересных событиях и увидите необычные образцы архитектуры. А еще отыщете маленький уголок Грузии!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Факты, легенды и истории о знаменитых людях

Пресня удивит вас богатой историей, эклектичной архитектурой и уютными тайными уголками. Я расскажу о прошлом, настоящем этих мест и связанных с ними людях. Вы узнаете, где находилась слобода «Грузины» и при каком царе она была заселена. Как раньше назывался Московский зоопарк и в каком произведении Лев Толстой упоминал Пресненские пруды. А еще: в каком доме и при каких обстоятельствах здесь бывал Пушкин.

Знаковые места Пресни

Вы увидите римско-католический собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и расшифруете особенности его архитектуры. Отыщете дом-теремок Щукина и рассмотрите храм Великомученика Георгия Победоносца, где службы ведутся на грузинском и русском языках. Кроме того, я покажу старинный деревянный дом, где жил и писал свой знаменитый словарь Владимир Даль.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.