Заповедные уголки Пресни

Погулять по одному из самых колоритных районов Москвы, увидеть костел и дом-теремок Щукина

Когда-то в этой местности располагались царское село Воскресенское и замечательные Пресненские пруды.

Теперь здесь находятся Московский зоопарк и самый большой католический костел России.

Вы погуляете по старинным улицам, услышите о происходивших здесь интересных событиях и увидите необычные образцы архитектуры.

А еще отыщете маленький уголок Грузии!
Заповедные уголки Пресни
Заповедные уголки Пресни
Заповедные уголки Пресни
Заповедные уголки Пресни
Заповедные уголки Пресни
Заповедные уголки Пресни
Заповедные уголки Пресни
Заповедные уголки Пресни

Что вас ожидает

Факты, легенды и истории о знаменитых людях

Пресня удивит вас богатой историей, эклектичной архитектурой и уютными тайными уголками. Я расскажу о прошлом, настоящем этих мест и связанных с ними людях. Вы узнаете, где находилась слобода «Грузины» и при каком царе она была заселена. Как раньше назывался Московский зоопарк и в каком произведении Лев Толстой упоминал Пресненские пруды. А еще: в каком доме и при каких обстоятельствах здесь бывал Пушкин.

Знаковые места Пресни

Вы увидите римско-католический собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и расшифруете особенности его архитектуры. Отыщете дом-теремок Щукина и рассмотрите храм Великомученика Георгия Победоносца, где службы ведутся на грузинском и русском языках. Кроме того, я покажу старинный деревянный дом, где жил и писал свой знаменитый словарь Владимир Даль.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Баррикадная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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