Что вас ожидает

Факты, легенды и истории о знаменитых людях

Пресня удивит вас богатой историей, эклектичной архитектурой и уютными тайными уголками. Я расскажу о прошлом, настоящем этих мест и связанных с ними людях. Вы узнаете, где находилась слобода «Грузины» и при каком царе она была заселена. Как раньше назывался Московский зоопарк и в каком произведении Лев Толстой упоминал Пресненские пруды. А еще: в каком доме и при каких обстоятельствах здесь бывал Пушкин.

Знаковые места Пресни

Вы увидите римско-католический собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и расшифруете особенности его архитектуры. Отыщете дом-теремок Щукина и рассмотрите храм Великомученика Георгия Победоносца, где службы ведутся на грузинском и русском языках. Кроме того, я покажу старинный деревянный дом, где жил и писал свой знаменитый словарь Владимир Даль.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.