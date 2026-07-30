Пресня удивит вас богатой историей, эклектичной архитектурой и уютными тайными уголками. Я расскажу о прошлом, настоящем этих мест и связанных с ними людях. Вы узнаете, где находилась слобода «Грузины» и при каком царе она была заселена. Как раньше назывался Московский зоопарк и в каком произведении Лев Толстой упоминал Пресненские пруды. А еще: в каком доме и при каких обстоятельствах здесь бывал Пушкин.
Знаковые места Пресни
Вы увидите римско-католический собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и расшифруете особенности его архитектуры. Отыщете дом-теремок Щукина и рассмотрите храм Великомученика Георгия Победоносца, где службы ведутся на грузинском и русском языках. Кроме того, я покажу старинный деревянный дом, где жил и писал свой знаменитый словарь Владимир Даль.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Баррикадная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2224 туристов
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. читать дальшеуменьшить
Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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1
–
Оксана
Брали с мужем индивидуальную экскурсию. Ольга сумела основательно погрузить нас в исторический контекст. Все очень понравилось)
+1
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М
Маргарита
Были этой экскурсии с мужем вдвоем. Во-первых хочу в очередной раз похвалить Ольгу. Это прекрасный гид и собеседник. С ней не заскучаете, на все вопросы получите ответы, и не нудно читать дальшеуменьшить
и познавательно. Ольгу любим, ходили с ней не раз. Во-вторых про саму экскурсию. Давно хотели на нее, все как-то не складывалось. Экскурсия потрясающая, интересная, насыщенная. Вроде не много прошли, но столько узнали! Мы много ходим на экскурсии и у нас часто получается пересекаются места, где уже бывали на других экскурсиях. Здесь ново всё. Вся информация новая. Все места новые. Рекомендую 100%. За последнее время эта прогулки лучшая. Ольге огромное спасибо. Получили колоссальное удовольствие! Рекомендую!!!
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Александра
Спасибо большое Ольге за приятную и интересную экскурсию. Всем очень понравилась прогулка. С Ольгой очень интересно. Открыли для себя любимый район заново.
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Ирина
Ольга провела прекрасную и очень познавательную экскурсию. Прогулка доставила много удовольствия, в том числе гастрономического) Мы увидели такие места Москвы, куда самостоятельно точно бы не дошли, а если б и читать дальшеуменьшить
дошли, то могли бы запросто пройти мимо. Мне кажется, что когда после экскурсии ты обсуждаешь увиденное, а потом делишься теми фактами и интересными деталями, которые узнал во время экскурсии-это самая главная заслуга экскурсовода!
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E
EKATERINA
Ольга-потрясающий рассказчик! Очень интересная экскурсия, мы с мужем еще долго обсуждали после экскурсии. Очень рекомендуем!
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L
Larisa
Экскурсия понравилась, экскурсовод была Ольга, спасибо за интересную информацию!
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