Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское

С борта теплохода вы увидите Природно-ландшафтный музей-заповедник Коломенское, Храм Вознесения Господня, Дьяково городище, Перервинскую ГЭС и многое другое. На борту работает кафе-бар с широким ассортиментом напитков и закусок.
Описание экскурсии

Во время прогулки вы увидите живописную территорию музея-заповедника Коломенское, Перервенскую плотину, Сабуровские мосты, Николо-Перервенский монастырь и другие, менее известные достопримечательности юго-востока столицы. Прогулка круговая, без остановок. Высадка и посадка на причале «Коломенское».

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Вознесения Господня в Коломенском
  • Музей-заповедник «Коломенское»
  • Дьяково городище
  • Сабуровские мосты
  • Шлюз №10 Канала имени Москвы
  • Перервинский архипелаг
  • Малый остров
  • Перервинская ГЭС
  • Николо-Перервинский монастырь
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Коломенское
Завершение: Причал «Коломенское»
Когда и сколько длится?
Когда: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С
К
Все было хорошо! Спасибо!
К
Все здорово, спасибо
А
Ни не проучила обратную связь, ни по электронной почте, ни по телефонному звонку об отмене заказа. Деньги не вернулись,
М
М
Ч
Добрый день. Хочу выразить свое возмущение и будет написана жалоба Собянину. Приехали с мамой посмотреть на открытие новой набережной Коломенское. Приобрела билеты электронно. Сидели ждали рейса около причала. Как неожиданно
к нам подошла сотрудница продаж билетов на теплоход и согнала больную маму с коленом с места и с возгласами обвиняя в мошенничестве. Рядом лежали сумки их сотрудников. Я как юрист была возмущена обвинив нас что мы можем залезть в сумки уйдите с места в другие места. Прошу применить санкции к данной сотруднице и вынести дисциплинарное взыскание. При том,что сотрудница сказала мне пофиг на Вас идите балуйтесь куда хотите. Вот так моей больной с коленом маме было испорчеено настроение.

Г
Не могу сказать, что осталась в восторге. Протяжённость самого Коломенского не большая, в целом пейзажи не впечатлили вовсе. Да есть полоски зелени вдоль реки, но городские пейзажи не особо красивы
в этом районе, современная архитектура убога и однообразна. Ни какой информации по пути не было, кораблик старенький. В общем, на любителя.
Ps: Маршрут тоже оказался не соответствующий описанию. За 800 руб. как то очень убого, даже аудиогида не было.

Т
Не хватило аудиогида
О
Е
Отличная прогулка, комфортная, красиво и познавательно, спасибо!!!
Ю
Отличная прогулка. Абсолютно все понравилось. Красивый вид на набережную. Поедем еще на вечернюю прогулку.
А
Очень понравилась экскурсия! Если получится - пойду еще и еще раз!
В
По факту маршрут в два раза короче заявленного на сайте. Кафе-бар не работает. Играет не очень приятная попсовая музыка, лучше бы вообще ничего не включали.
М
Все хорошо

800 ₽ за человека