С борта теплохода вы увидите Природно-ландшафтный музей-заповедник Коломенское, Храм Вознесения Господня, Дьяково городище, Перервинскую ГЭС и многое другое. На борту работает кафе-бар с широким ассортиментом напитков и закусок.
Описание экскурсииВо время прогулки вы увидите живописную территорию музея-заповедника Коломенское, Перервенскую плотину, Сабуровские мосты, Николо-Перервенский монастырь и другие, менее известные достопримечательности юго-востока столицы. Прогулка круговая, без остановок. Высадка и посадка на причале «Коломенское».
Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Вознесения Господня в Коломенском
- Музей-заповедник «Коломенское»
- Дьяково городище
- Сабуровские мосты
- Шлюз №10 Канала имени Москвы
- Перервинский архипелаг
- Малый остров
- Перервинская ГЭС
- Николо-Перервинский монастырь
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Коломенское
Завершение: Причал «Коломенское»
Когда и сколько длится?
Когда: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
К
Все было хорошо! Спасибо!
К
Все здорово, спасибо
А
Ни не проучила обратную связь, ни по электронной почте, ни по телефонному звонку об отмене заказа. Деньги не вернулись,
М
М
Ч
Добрый день. Хочу выразить свое возмущение и будет написана жалоба Собянину. Приехали с мамой посмотреть на открытие новой набережной Коломенское. Приобрела билеты электронно. Сидели ждали рейса около причала. Как неожиданно
Г
Не могу сказать, что осталась в восторге. Протяжённость самого Коломенского не большая, в целом пейзажи не впечатлили вовсе. Да есть полоски зелени вдоль реки, но городские пейзажи не особо красивы
Т
Не хватило аудиогида
О
Е
Отличная прогулка, комфортная, красиво и познавательно, спасибо!!!
Ю
Отличная прогулка. Абсолютно все понравилось. Красивый вид на набережную. Поедем еще на вечернюю прогулку.
А
Очень понравилась экскурсия! Если получится - пойду еще и еще раз!
В
По факту маршрут в два раза короче заявленного на сайте. Кафе-бар не работает. Играет не очень приятная попсовая музыка, лучше бы вообще ничего не включали.
М
Все хорошо
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское»
Билеты
Коломенское: Старый Государев двор (в мини-группе)
Откройте для себя редкий комплекс Государева двора в Коломенском. Прогулка по царским садам, полным ароматов, и знакомство с историей резиденции
Начало: Около СТ.М. Коломенская, выход 2
Расписание: в пятницу в 12:30, в воскресенье в 11:00
Завтра в 13:30
8 мая в 12:30
1334 ₽ за билет
Билеты
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
5 мая в 14:30
6 мая в 14:30
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Коломенское: индивидуальная экскурсия по музею-заповеднику
Начало: СТ.М. Коломенская, выход №2. На улице
9000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Квест
до 5 чел.
Квест «Загадочная история Северного речного вокзала»
Пройти по следам речных богов и архитектурных секретов
Начало: У входа в парк Северного речного вокзала
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 5 чел.
800 ₽ за человека