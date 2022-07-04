Российскому джазу уже более 100 лет. И Москва – один из важных центров его развития. На экскурсии я расскажу об истории появления и развития джаза в СССР, первых энтузиастах и первопроходцах этого музыкального направления. Мы увидим многие локации в самом центре столицы, связанные с джазом. И пройдём по улицам и переулкам, где ступали наши джазовые знаменитости.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 6 чел.

от 7500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Москве

Описание мастер-класса

Вы увидите здание, где прошёл первый в СССР джазовый концерт

Узнаете, почему Утесов решил «поженить» джаз на советских правилах и что значит «разгибание саксофонов»

Поймёте, какое отношение к джазу имеют кинотеатр «Художественный», дом «100 роялей» и Англиканская церковь святого Андрея

Подержите в руках настоящую грампластинку «на рёбрах»

Я расскажу, почему пионером джаза в нашей стране считается не музыкант, а поэт

Будем говорить о дерзких обитателях необычайного заведения — «рассадника всего западного», — который появился в 1930-е годы всего в 500 м от Кремля, и где заведение находится сейчас (и даже посетим его!).

А ещё мы устроим брейн-ринг по джазовой музыке, которая звучит в известных российских к/ф

Я надеюсь, что после нашей прогулки вы захотите ещё больше слушать джаз, говорить о нём, ходить на концерты, делиться впечатлениями и вдохновляться.

Экскурсия будет сопровождаться музыкальными фрагментами. А в конце вас ждут презенты!

Организационные детали