Я очень давно люблю и изучаю джаз, и мне хочется пробудить в вас искренний интерес и желание научиться понимать это яркое музыкальное направление. Вы познакомитесь с историей его развития в нашей стране, и мы развенчаем некоторые мифы о нем. А в дополнение поговорим о том, на каких музыкальных перекрестках встречались разные жанры, великие музыканты и меценаты, сыгравшие большую роль в культурной жизни Москвы.

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Описание

Что вас ожидает

«Весь этот джаз»

Я расскажу, как в СССР появился джаз и почему Утесов решил «поженить» его на советских правилах. Вы узнаете о дерзких обитателях необычайного заведения — «рассадника всего западного», — который появился в 1930-е годы всего в 500 м от Кремля. Выясните, когда у нас начали «разгибать саксофоны». Подержите в руках настоящую грампластинку «на ребрах». Вместе мы разрушим некоторые стереотипы о джазе. А еще устроим брейн-ринг по джазовой музыке, которая звучит в известных российских к/ф.

Классика в лицах и неожиданных деталях

На прогулке мы обсудим, какое отношение к Театру оперетты имел Суворов и чем шокировал Москву владелец театра Солодовникова. Поговорим о роковой дате смерти С. Прокофьева и о том, как он дал хиты Стингу и Робби Уильямсу. Я расскажу, как городской голова Н. Алексеев чуть не стал директором Московской консерватории. Кроме того, вам предстоит услышать, какие знаменитости жили в «Доме 100 роялей», почему Максим Дунаевский дал зарок не жениться на певицах и как Мстислав Ростропович «хулиганил» на концертах. Но это не все! Будет и неожиданный «секрет» Англиканской церкви Св. Андрея.

Я надеюсь, что после нашей прогулки вы захотите еще больше слушать музыку разных жанров и направлений, говорить о ней, делиться впечатлениями и вдохновляться.

В конце экскурсии вас ждут небольшие презенты!

Организационные детали