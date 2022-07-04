Российскому джазу уже более 100 лет. И Москва – один из важных центров его развития.
На экскурсии я расскажу об истории появления и развития джаза в СССР, первых энтузиастах и первопроходцах этого музыкального направления. Мы увидим многие локации в самом центре столицы, связанные с джазом. И пройдём по улицам и переулкам, где ступали наши джазовые знаменитости.
На экскурсии я расскажу об истории появления и развития джаза в СССР, первых энтузиастах и первопроходцах этого музыкального направления. Мы увидим многие локации в самом центре столицы, связанные с джазом. И пройдём по улицам и переулкам, где ступали наши джазовые знаменитости.
Описание мастер-класса
- Вы увидите здание, где прошёл первый в СССР джазовый концерт
- Узнаете, почему Утесов решил «поженить» джаз на советских правилах и что значит «разгибание саксофонов»
- Поймёте, какое отношение к джазу имеют кинотеатр «Художественный», дом «100 роялей» и Англиканская церковь святого Андрея
- Подержите в руках настоящую грампластинку «на рёбрах»
- Я расскажу, почему пионером джаза в нашей стране считается не музыкант, а поэт
- Будем говорить о дерзких обитателях необычайного заведения — «рассадника всего западного», — который появился в 1930-е годы всего в 500 м от Кремля, и где заведение находится сейчас (и даже посетим его!).
- А ещё мы устроим брейн-ринг по джазовой музыке, которая звучит в известных российских к/ф
Я надеюсь, что после нашей прогулки вы захотите ещё больше слушать джаз, говорить о нём, ходить на концерты, делиться впечатлениями и вдохновляться.
Экскурсия будет сопровождаться музыкальными фрагментами. А в конце вас ждут презенты!
Организационные детали
- Экскурсия начинается у выхода м. «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии) и завершается на Тверской улице
- Прогулка полностью пешеходная, протяженность маршрута — примерно 2,5 км, продолжительность — 2–2,5 часа
- Дополнительные расходы — на кофе в легендарном кафе
- Следите за прогнозом погоды — возможно, понадобится зонтик.
- Экскурсия проходит с радиогидами. При желании можете взять с собой свои наушники со стандартным разъемом 3.5 мм
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Арбатская Арбатско-Покровской линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 51 туриста
Я — аккредитованный экскурсовод по Москве, выпускница Школы гида «Москва глазами инженера». По первому образованию я инженер и дизайнер. Но моя страстная любовь к путешествиям, изучению новых мест и городов, к
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу сказать большое спасибо Софии за экскурсию! Это было настоящее погружение в музыкальную Москву.
Тема очень не избитая. Видно, что гид абсолютно в теме и в своей стихии. Особенно насыщенной показалась
Тема очень не избитая. Видно, что гид абсолютно в теме и в своей стихии. Особенно насыщенной показалась
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Дарили экскурсию родителям.
Всё очень и очень понравилось))
София - замечательный экскурсовод с интересной и познавательной программой. Родители, считавшие до этого, что хорошо знают центр Москвы, были приятно удивлены, попав в совершенно
Всё очень и очень понравилось))
София - замечательный экскурсовод с интересной и познавательной программой. Родители, считавшие до этого, что хорошо знают центр Москвы, были приятно удивлены, попав в совершенно
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Я
Благодарю Софию за неспешную прогулку-экскурсию, подготовленную с большой любовью, увлеченностью темой и вниманием к деталям! Разнообразные факты не только о музыке и музыкантах, но и из сферы архитектуры и истории
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О
Прекрасная экскурсия для меломанов и не только. Мы заказали экскурсию в расчёте услышать что-то интересное о джазе, а на итог узнали много нового и интересного и о развитии русской музыкальной
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А
Сегодня с друзьями побывали на экскурсии "Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы", которую провела София.
Хочу поблагодарить Софию за такую интересную информацию, время пролетело очень быстро. Узнали много неожиданного и увлекательного. Все было понятно, доходчиво, захотелось узнать еще больше о композиторах и их произведениях. Спасибо большое, очень понравилось!
Хочу поблагодарить Софию за такую интересную информацию, время пролетело очень быстро. Узнали много неожиданного и увлекательного. Все было понятно, доходчиво, захотелось узнать еще больше о композиторах и их произведениях. Спасибо большое, очень понравилось!
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А
Очень понравилась экскурсия! София, большое спасибо за такие впечатления!!! Экскурсия совершенно по-новому открыла для меня привычные центральные улицы Москвы. Было очень интересно узнать про композиторов и музыкантов, про джаз и про то, как это направление развивалось у нас в стране. Прогулка получилась очень живой и интерактивной:) Спасибо!
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