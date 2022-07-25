Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы

«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза

5
3 отзыва
Я очень давно люблю и изучаю джаз, и мне хочется пробудить в вас искренний интерес и желание научиться понимать это яркое музыкальное направление. Вы познакомитесь с историей его развития в нашей стране, и мы развенчаем некоторые мифы о нем.

А в дополнение поговорим о том, на каких музыкальных перекрестках встречались разные жанры, великие музыканты и меценаты, сыгравшие большую роль в культурной жизни Москвы.
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
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Описание

Что вас ожидает

«Весь этот джаз»

Я расскажу, как в СССР появился джаз и почему Утесов решил «поженить» его на советских правилах. Вы узнаете о дерзких обитателях необычайного заведения — «рассадника всего западного», — который появился в 1930-е годы всего в 500 м от Кремля. Выясните, когда у нас начали «разгибать саксофоны». Подержите в руках настоящую грампластинку «на ребрах». Вместе мы разрушим некоторые стереотипы о джазе. А еще устроим брейн-ринг по джазовой музыке, которая звучит в известных российских к/ф.

Классика в лицах и неожиданных деталях

На прогулке мы обсудим, какое отношение к Театру оперетты имел Суворов и чем шокировал Москву владелец театра Солодовникова. Поговорим о роковой дате смерти С. Прокофьева и о том, как он дал хиты Стингу и Робби Уильямсу. Я расскажу, как городской голова Н. Алексеев чуть не стал директором Московской консерватории. Кроме того, вам предстоит услышать, какие знаменитости жили в «Доме 100 роялей», почему Максим Дунаевский дал зарок не жениться на певицах и как Мстислав Ростропович «хулиганил» на концертах. Но это не все! Будет и неожиданный «секрет» Англиканской церкви Св. Андрея.

Я надеюсь, что после нашей прогулки вы захотите еще больше слушать музыку разных жанров и направлений, говорить о ней, делиться впечатлениями и вдохновляться.

В конце экскурсии вас ждут небольшие презенты!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у м. Театральная и завершается в Брюсовом переулке
  • Прогулка полностью пешеходная, протяженность маршрута — примерно 1,5 км
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • По желанию в середине прогулки сделаем остановку на чашечку кофе
  • Следите за прогнозом погоды — возможно, понадобится зонтик

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 июля 2022
Очень понравилась экскурсия! София, большое спасибо за такие впечатления!!! Экскурсия совершенно по-новому открыла для меня привычные центральные улицы Москвы. Было очень интересно узнать про композиторов и музыкантов, про джаз и про то, как это направление развивалось у нас в стране. Прогулка получилась очень живой и интерактивной:) Спасибо!
А
25 июля 2022
Сегодня с друзьями побывали на экскурсии "Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы", которую провела София Бородина.
Хочу поблагодарить Софию за такую интересную информацию, время пролетело очень быстро. Узнали много неожиданного и увлекательного. Все было понятно, доходчиво, захотелось узнать еще больше о композиторах и их произведениях. Спасибо большое, очень понравилось!
Александр
4 июля 2022
Хочу сказать большое спасибо Софии за экскурсию! Это было настоящее погружение в музыкальную Москву.
Тема очень не избитая. Видно, что гид абсолютно в теме и в своей стихии. Особенно насыщенной показалась джазовая часть экскурсии, но и про классиков, и про Прокофьева очень интересно было узнать. Посмотрели на привычные улицы с музыкальной стороны, Москва заиграла новыми звуками. Про стиляг на Тверской слышал и раньше, но не знал точных адресов и деталей тусовочных мест, София все это показала и рассказала.
В интерактивной части экскурсии мы услышали джаз и пытались угадать, где звучала та или иная мелодия. София дает рекомендации, где сегодня можно послушать эту музыку. И на сладкое – джазовые конфетки!
Хочу сказать большое спасибо Софии за экскурсию! Это было настоящее погружение в музыкальную Москву.Хочу сказать большое спасибо Софии за экскурсию! Это было настоящее погружение в музыкальную Москву.Хочу сказать большое спасибо Софии за экскурсию! Это было настоящее погружение в музыкальную Москву.

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