Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
4 окт в 12:00
5 окт в 15:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Музыкальный мастер-класс в Москве
Присоединяйтесь к увлекательному уроку фортепиано в самом сердце Москвы. Откройте для себя магию музыки, даже если вы никогда не играли раньше
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Творческое свидание в Москве: рисуем акварелью
Романтический мастер-класс, где каждый создаст свою картину
Начало: На Яузской улице
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Свидание в гончарной мастерской в Москве
Романтический вечер с лепкой, уютом и вашим собственным керамическим творением
Начало: На Яузской улице
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
14 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья7 июля 2025Сам не был, супруге очень понравилось и место и преподаватель Екатерина
- ССаша10 мая 2025Очень уютная мастерская с потрясающим мастером Еленой. Всё прошло душевно и приятно, спасибо за классный экспириенс ♥️
- ММарина1 декабря 2024Были с друзьями на мастер-классе 30 ноября и всё очень понравилось. Спасибо Марине за её открытость!
- ВВладимир10 июня 2024Пришел на мастер-класс в не самом лучшем настроении, но было так интересно и классно, что я позабыл о своих проблемах.
- ККатя9 июня 2024Очень понравился мастер-класс. Марина очень милая, всегда была на связи, быстро отвечала на все вопросы. На мастер-классе параллельно обучению нас
- ИИгорь9 июня 2024Мой сын (14 лет) занимается ф-но и был очень рад побывать на экскурсии, а также в репетиционном зале с профессиональным роялем. Екатерина очень внимательна к своим ученикам, адаптирует материал к уровню слушателей, моему сыну все очень понравилось!
- ООльга18 января 2024Закрыть календарный год таким уроком - это знак того, что новый год будет познавательным, музыкальным и позитивным! Гид Катерина просто
- ООльга14 января 2024Неважно сколько вам лет, никогда не поздно научиться играть. Екатерина очень любит своё дело. Было интересно окунуться в мир музыки,
- ААнна8 сентября 2023Получила в подарок мастер-класс игре на фортепиано с Екатериной. Подарок был очень неожиданный, необыкновенный! Екатерина провела чудесную экскурсию по Брюсову
