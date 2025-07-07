Мои заказы

Мастер-классы для двоих – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы для двоих» в Москве, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
4 окт в 12:00
5 окт в 15:00
3500 ₽ за человека
Урок фортепиано в центре Москвы
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Музыкальный мастер-класс в Москве
Присоединяйтесь к увлекательному уроку фортепиано в самом сердце Москвы. Откройте для себя магию музыки, даже если вы никогда не играли раньше
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Творческое свидание в Москве: рисуем акварелью
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Творческое свидание в Москве: рисуем акварелью
Романтический мастер-класс, где каждый создаст свою картину
Начало: На Яузской улице
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Свидание в гончарной мастерской в Москве
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Свидание в гончарной мастерской в Москве
Романтический вечер с лепкой, уютом и вашим собственным керамическим творением
Начало: На Яузской улице
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
14 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    7 июля 2025
    Урок фортепиано в центре Москвы
    Сам не был, супруге очень понравилось и место и преподаватель Екатерина
  • С
    Саша
    10 мая 2025
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Очень уютная мастерская с потрясающим мастером Еленой. Всё прошло душевно и приятно, спасибо за классный экспириенс ♥️
  • М
    Марина
    1 декабря 2024
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Были с друзьями на мастер-классе 30 ноября и всё очень понравилось. Спасибо Марине за её открытость!
  • В
    Владимир
    10 июня 2024
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Пришел на мастер-класс в не самом лучшем настроении, но было так интересно и классно, что я позабыл о своих проблемах.
    читать дальше

    Марина интересно рассказывает о своём ремесле, о каких-то нюансах, от неё исходит позитивный вайб, по этому на мастер-классе дружественная, приятная атмосфера. Классная возможность сделать что-то интересное своими руками

  • К
    Катя
    9 июня 2024
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Очень понравился мастер-класс. Марина очень милая, всегда была на связи, быстро отвечала на все вопросы. На мастер-классе параллельно обучению нас
    читать дальше

    лепке рассказывала много интересного про нюансы. Мы оказались в очень приятной и располагающей атмосфере.
    Я заранее знала, что буду делать, принесла с собой все необходимое и мне очень понравилось реализовать свои идеи из головы в реальность! С нетерпением жду итогового результата)

  • И
    Игорь
    9 июня 2024
    Урок фортепиано в центре Москвы
    Мой сын (14 лет) занимается ф-но и был очень рад побывать на экскурсии, а также в репетиционном зале с профессиональным роялем. Екатерина очень внимательна к своим ученикам, адаптирует материал к уровню слушателей, моему сыну все очень понравилось!
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Урок фортепиано в центре Москвы
    Закрыть календарный год таким уроком - это знак того, что новый год будет познавательным, музыкальным и позитивным! Гид Катерина просто
    читать дальше

    прелесть как хороша! В ней и владение профессией, и умение подать урок так, что увлечение процессом так, что время летит… Рекомендую тем, кто хочет познать новое и проверить себя в терпении, умении слушать и слышать! В общем нам понравилось всё, несмотря на то, что была метель:)

  • О
    Ольга
    14 января 2024
    Урок фортепиано в центре Москвы
    Неважно сколько вам лет, никогда не поздно научиться играть. Екатерина очень любит своё дело. Было интересно окунуться в мир музыки,
    читать дальше

    прогулявшись по улочкам Москвы, да и ещё научиться играть простые произведения под руководством профессионала. Сам учебный класс - комната с именем композитора (у меня Вагнер) и самый настоящий рояль.

  • А
    Анна
    8 сентября 2023
    Урок фортепиано в центре Москвы
    Получила в подарок мастер-класс игре на фортепиано с Екатериной. Подарок был очень неожиданный, необыкновенный! Екатерина провела чудесную экскурсию по Брюсову
    читать дальше

    переулку, рассказала о памятниках, памятных домах, храмах прилегающего квартала. Было очень интересно и познавательно. На мастер-классе, который проводится в стенах учебного класса Московской консерватории, успели вспомнить ноты и вместе сыграть несколько произведений знаменитых композиторов, которые адаптированы для начинающих. Хочу отметить Екатерину как очень тонко чувствующего человека, искренне любящую искусство, великолепного преподавателя и внимательного наставника. Очень рекомендую такой опыт всем, кто хочет начать играть на фортепиано и познакомиться с миром искусства!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы для двоих»

Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы для двоих" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
