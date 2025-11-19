Мои заказы

Мастер-классы на день рождения – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы на день рождения» в Москве, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
28 ноя в 18:00
29 ноя в 12:00
3500 ₽ за человека
Мастер-класс по виртуальным гонкам в Москве
1.5 часа
Индивидуальная
Открыть для себя мир симрейсинга на сверхреалистичном оборудовании
Начало: У станции метро «Смоленская»
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
за человека
Киносвидание в Москве: мастер-класс по озвучке и дубляжу
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Запечатлеть эмоции в сердцах - и на аудиодорожке любимого фильма
Начало: У метро «Белорусская»
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
17 250 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vika
    19 ноября 2025
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Все отлично 👍
  • С
    Саша
    10 мая 2025
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Очень уютная мастерская с потрясающим мастером Еленой. Всё прошло душевно и приятно, спасибо за классный экспириенс ♥️
  • М
    Марина
    1 декабря 2024
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Были с друзьями на мастер-классе 30 ноября и всё очень понравилось. Спасибо Марине за её открытость!
  • В
    Владимир
    10 июня 2024
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Пришел на мастер-класс в не самом лучшем настроении, но было так интересно и классно, что я позабыл о своих проблемах.
    читать дальше

    Марина интересно рассказывает о своём ремесле, о каких-то нюансах, от неё исходит позитивный вайб, по этому на мастер-классе дружественная, приятная атмосфера. Классная возможность сделать что-то интересное своими руками

  • К
    Катя
    9 июня 2024
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Очень понравился мастер-класс. Марина очень милая, всегда была на связи, быстро отвечала на все вопросы. На мастер-классе параллельно обучению нас
    читать дальше

    лепке рассказывала много интересного про нюансы. Мы оказались в очень приятной и располагающей атмосфере.
    Я заранее знала, что буду делать, принесла с собой все необходимое и мне очень понравилось реализовать свои идеи из головы в реальность! С нетерпением жду итогового результата)

Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы на день рождения" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 17 250. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
