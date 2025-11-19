Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
28 ноя в 18:00
29 ноя в 12:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
Мастер-класс по виртуальным гонкам в Москве
Открыть для себя мир симрейсинга на сверхреалистичном оборудовании
Начало: У станции метро «Смоленская»
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Киносвидание в Москве: мастер-класс по озвучке и дубляжу
Запечатлеть эмоции в сердцах - и на аудиодорожке любимого фильма
Начало: У метро «Белорусская»
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
17 250 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVika19 ноября 2025Все отлично 👍
- ССаша10 мая 2025Очень уютная мастерская с потрясающим мастером Еленой. Всё прошло душевно и приятно, спасибо за классный экспириенс ♥️
- ММарина1 декабря 2024Были с друзьями на мастер-классе 30 ноября и всё очень понравилось. Спасибо Марине за её открытость!
- ВВладимир10 июня 2024Пришел на мастер-класс в не самом лучшем настроении, но было так интересно и классно, что я позабыл о своих проблемах.
- ККатя9 июня 2024Очень понравился мастер-класс. Марина очень милая, всегда была на связи, быстро отвечала на все вопросы. На мастер-классе параллельно обучению нас
