Рождество — особенное время, когда в каждом ребёнке пробуждается вера в чудеса и обостряется восприятие прекрасного. На экскурсии дети познакомятся с рождественскими сюжетами, знание которых важно для понимания европейской культуры. Услышат о символике праздника и его традициях, а также поднимутся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться праздничной Москвой с высоты.

Описание квеста

Начнём прогулку на Патриаршем мосту — живописном месте, с которого открываются открыточные виды города в праздничных огнях.

Затем войдём в храм Христа Спасителя и полюбуемся его торжественным убранством.

Рассмотрим рождественский вертеп, икону из Вифлеема и уникальные росписи с рождественскими сюжетами.

На экскурсии вы:

Узнаете, почему храм посвящён Рождеству

Поймёте, почему детям рады в любом храме

Выясните, как 200 лет назад в России праздновали день Победы

Отгадаете, что волхвы подарили младенцу Христу

Сможете почувствовать аромат первых рождественских подарков

Увидите самого большого голубя с размахом крыльев 3 метра

Найдёте 10 видов мрамора под ногами

Раскроете, где во время службы стоял император и где место президента

В конце программы мы поднимемся на смотровую площадку и насладимся панорамой новогодней Москвы.

Кому подойдёт экскурсия

Детям из верующих семей, православных, а также общеобразовательных школ. Мы говорим о Рождестве в контексте русской и мировой культуры, обсуждаем связь этого праздника с историей храма.

