Рождество — особенное время, когда в каждом ребёнке пробуждается вера в чудеса и обостряется восприятие прекрасного.
На экскурсии дети познакомятся с рождественскими сюжетами, знание которых важно для понимания европейской культуры.
Услышат о символике праздника и его традициях, а также поднимутся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться праздничной Москвой с высоты.
На экскурсии дети познакомятся с рождественскими сюжетами, знание которых важно для понимания европейской культуры.
Услышат о символике праздника и его традициях, а также поднимутся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться праздничной Москвой с высоты.
Описание квеста
Начнём прогулку на Патриаршем мосту — живописном месте, с которого открываются открыточные виды города в праздничных огнях.
Затем войдём в храм Христа Спасителя и полюбуемся его торжественным убранством.
Рассмотрим рождественский вертеп, икону из Вифлеема и уникальные росписи с рождественскими сюжетами.
На экскурсии вы:
- Узнаете, почему храм посвящён Рождеству
- Поймёте, почему детям рады в любом храме
- Выясните, как 200 лет назад в России праздновали день Победы
- Отгадаете, что волхвы подарили младенцу Христу
- Сможете почувствовать аромат первых рождественских подарков
- Увидите самого большого голубя с размахом крыльев 3 метра
- Найдёте 10 видов мрамора под ногами
- Раскроете, где во время службы стоял император и где место президента
В конце программы мы поднимемся на смотровую площадку и насладимся панорамой новогодней Москвы.
Кому подойдёт экскурсия
Детям из верующих семей, православных, а также общеобразовательных школ. Мы говорим о Рождестве в контексте русской и мировой культуры, обсуждаем связь этого праздника с историей храма.
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам от 5 до 15 лет
- Возможно увеличение количества участников, доплата за каждого следующего — 1000 ₽. Сопровождающие взрослые — бесплатно. Максимальный размер группы — 23 человека
- Дополнительно оплачивается билет на проведение экскурсии по храму и подъём на смотровую площадку — 400 ₽ за человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 373 туристов
Я родилась и выросла в Москве. Люблю, обожаю свой город, хочу влюбить в него всех моих гостей. Умею заряжать позитивом даже в самый дождливый день и показываю те места, от которых сама без ума. Со мной будет нескучно и комфортно. А ещё я много училась и много чего знаю. Более 10 лет успешно организовываю прогулки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
13 янв 2025
Были на экскурсии 24 декабря 2024г 10 подростков. Елена очень интересно в виде квеста рассказала про историю Храма, про праздник Рождества в России. Для ребят не занудно, а у сопровождающих
А
Аурика
10 янв 2025
Были семьей на экскурсии 04.01.2025. Чудесная экскурсия, дети в восторге! Взрослые узнали много интересного. Елена - замечательный рассказчик: увлекла нас всех своим энтузиазмом и сделала путешествие по Храму незабываемым!
Очень впечатлило посещение смотровых площадок (всего их 4), восхитительные виды на вечернюю Москву. Отдельное спасибо Елене, за подобранное для экскурсии время, как раз по завершению удалось насладиться волшебными звуками колоколов.
Очень впечатлило посещение смотровых площадок (всего их 4), восхитительные виды на вечернюю Москву. Отдельное спасибо Елене, за подобранное для экскурсии время, как раз по завершению удалось насладиться волшебными звуками колоколов.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
17 дек в 12:00
18 дек в 15:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Исследуйте культовые места Москвы и примите участие в мастер-классе по изготовлению десертов. Узнайте тайны Волхонки и истории фабрики
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и Ильи Пророка
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.