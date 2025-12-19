Приглашаем в незабываемое фарфоро-гастрономическое путешествие с остановкой в башмачной столице. Вы увидите, как рождается фарфоровое чудо, впитавшее традиции мастерства.
Узнаете, как маленькое село обеспечивало обувью многие регионы страны, и каким изысканным вкусом обладает сыр из козьего молока, приготовленный с любовью.
Описание экскурсииЭкскурсия на фарфоровую мануфактуру Гарднеръ с посещением Талдома и сыроварни Откройте для себя три уникальных мира в одном путешествии. В Вербилках вас ждет знакомство с «Мануфактурой фарфора Гарднеръ» – старейшей частной фарфоровой мануфактурой России, где сохраняются традиции тончайшего фарфора и ручной росписи. Затем вы отправитесь в Талдом – город с богатой башмачной историей, где сохранились купеческие особняки в стиле модерн и работает интересный краеведческий музей. Знаменитые «румынки» и «венгерки» – изящные дамские сапожки на шнуровке, детские «гусарики», туфли от фирмы Михаила Королёва – все это родом из Талдома. Финальным пунктом станет посещение фермы «Коза Ностра», где производят изысканные сыры по европейским технологиям и предлагают их на дегустации. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фарфоровый завод «Мануфактуры Гарднеръ» в Вербилках
- Величественный храм Михаила Архангела
- Уникальный ансамбль пожарного депо
- Особняки купцов Волкова, Смирнова и Киселёва
- Памятник писателю-сатирику М.Е. Салтыкову-Щедрину
- Талдомский историко-литературный музей
- Ферма «Коза Ностра»
Что включено
- Услуги гида
- Проезд на туристическом автобусе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед в кафе - 750 руб.
- Дегустация сыров - 900 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: 07:45 Сбор группы и встреча с гидом м. ВДНХ
Завершение: 20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса
- При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
