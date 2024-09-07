12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
«🧀 СыроварняНа закуску у нас сыры, которые производятся вручную из собственного молока этой фермы»
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
29 600₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса
Начало: В районе метро Домодедовская
«На территории экопарка можно забронировать конную прогулку, мастер-класс по изготовлению сыра, экскурсию на сыроварню с дегустацией сыров, мастер-класс по доению козы и другие активности»
Завтра в 07:00
15 авг в 07:00
14 100₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Дегустация сыра на воздушном шаре
Насладиться вкусом свежего фермерского сыра, путешествуя под облаками
Начало: В деревне Горки
«11:00 — экскурсия по сыроварне»
17 авг в 14:00
18 авг в 14:00
6 700₽ за человека
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