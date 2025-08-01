Фотопрогулка
до 4 чел.
Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве
Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка
Начало: У метро «Кузнецкий Мост»
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
Завтра в 13:00
3 авг в 10:00
6660 ₽
7400 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
3 авг в 09:00
4 авг в 09:30
7000 ₽
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
6750 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 10:30
3 авг в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле
Начало: В районе метро Китай-город
4 авг в 10:00
5 авг в 10:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Семейная фотопрогулка по Центральному детскому магазину
Погрузиться в мир детства и получить профессиональные живые фото
Начало: Около метро «Лубянка»
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фотосессии в метро»
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