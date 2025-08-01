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Фотосессии в метро – экскурсии в Москве

Найдено 7 экскурсий в категории «Фотосессии в метро» в Москве, цены от 6500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Стильный Кузнецкий Мост: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве
Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка
Начало: У метро «Кузнецкий Мост»
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
Пешая
1.5 часа
-
10%
229 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
Завтра в 13:00
3 авг в 10:00
6660 ₽7400 ₽ за всё до 4 чел.
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
Пешая
1.5 часа
-
30%
75 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
3 авг в 09:00
4 авг в 09:30
7000 ₽10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Пешая
1 час
-
10%
13 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
6750 ₽7500 ₽ за всё до 4 чел.
От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
Пешая
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 10:30
3 авг в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Пешая
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле
Начало: В районе метро Китай-город
4 авг в 10:00
5 авг в 10:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Семейная фотопрогулка по Центральному детскому магазину
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Семейная фотопрогулка по Центральному детскому магазину
Погрузиться в мир детства и получить профессиональные живые фото
Начало: Около метро «Лубянка»
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фотосессии в метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Стильный Кузнецкий Мост: прогулка с фотографом
  2. Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
  3. Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
  4. Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
  5. От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Фотосессии в метро" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 6500 до 12 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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