Приглашаем всех романтиков и любителей водных путешествий замечательно провести выходной летний денек на живописных подмосковных водохранилищах! Отправляемся в путешествие на уникальном трехмачтовом парусном фрегате, почти таком же, на каком бороздили моря корсары XVIII века или капитан Грей из романа Александра Грина «Алые паруса»! После водной прогулки отправимся в готическую усадьбу Марфино, покой которой охраняют загадочные сфинксы.
Описание экскурсииПрогулка на старинном фрегате под алыми парусами Отправляемся бороздить просторы живописнейшего Клязьминского водохранилища на настоящем парусном фрегате! Это современный, прекрасно оснащенный всем необходимым для комфортного отдыха корабль. Он создан по индивидуальному проекту в единственном экземпляре. Нас ждут завораживающие панорамы одного из самых живописных водохранилищ с необитаемыми островами, уединенными бухтами, заливами и золотыми пляжами по берегам. Специально для нашей группы на носовой части корабля будут подняты алые паруса для запоминающейся фотосессии! Вы понаблюдаете за слаженной работой команды фрегата, узнаете, какой это трудоемкий процесс, и сможете сфотографироваться на фоне алых парусов. Романтическая прогулка на фрегате будет проходить под увлекательный рассказ нашего гида с использованием устройства «радиогид» для хорошей слышимости экскурсовода в любой части корабля. Вдоволь налюбовавшись прекрасными видами и сделав чудесные фотографии, мы отправимся на обед. Обед в кафе (за доп. плату по желанию). Экскурсия в усадьбу Марфино Гуляя по территории усадьбы Марфино, мы полюбуемся прекрасно отреставрированным роскошным замком, возведенным в неожиданном для подмосковной усадьбы XVIII века «готическом вкусе». По бесконечной парадной лестнице поднимались гости на бал Воланда в фильме «Мастер и Маргарита». Заглянем в старинную барочную церковь Рождества Пресвятой Богородицы и храм святых Петра и Павла, возведенные в XVIII веке, спустимся по парадной белокаменной лестнице к обширному пруду, который был выкопан крепостными и заменял собой традиционный усадебный парадный двор. Пристань охраняют два белокрылых грифона (которые в народе называют Сфинксами Марфино) и украшает фонтан работы скульптора Витали. Прогуляемся по старинному парку, который был превращен в торжественный «зал» под открытым небом. Две беседки сохранились до наших времен — Музыкальный павильон и двухъярусная беседка-ротонда «Миловида» со скульптурой Аполлона Бельведерского. Вы увидите жемчужину усадьбы — живописный и монументальный арочный готический мост через реку Уча, который Быковский украсил каменной резьбой, пешеходными галереями и арками. В усадьбе вы сделаете прекрасные и уникальные фотографии, ведь попасть на территорию Марфино «с улицы» невозможно — здесь находится военный ведомственный санаторий. Важная информация: Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения. Объект доступен к посещению только гражданам РФ. Все участники экскурсии должны иметь при себе паспорт РФ, дети — свидетельство о рождении!
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Клязьминское водохранилище
- Усадьба Марфино
- Приусадебный парк
- Арочный готический мост
Что включено
- Транспорт
- Путевая информация
- Водная прогулка на фрегате под алыми парусами с увлекательной экскурсией гида (1, 5 часа)
- Экскурсия в усадьбе Марфино
- Услуги гида-сопровождающего
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Обед - 750 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Алтуфьево, выход №6
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО
- Паспортные данные (серия, номер)
- Дату рождения. Объект доступен к посещению только гражданам РФ. Все участники экскурсии должны иметь при себе паспорт РФ
- Дети - свидетельство о рождении
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывах
Алла
24 сен 2025
Понравилось всё
Анастасия
14 сен 2025
Суперскаляр экскурсия!!! Экскурсоводу и водителю отдельное спасибо,прекрасно проведи время.
Татьяна
25 авг 2025
Отзыв об экскурсии «С корабля на бал» 24.08.2025
Общее впечатление: грамотно продуманный маршрут! Концепция «водная прогулка + экскурсия» полностью оправдывает свое название и позволяет провести день максимально насыщенно и приятно.
Маршрут:
Дарья
13 авг 2025
Милая, неторопливая экскурсия, подходит всем. Несколько удивила встреча туристов у метро Алтуфьево. А именно: встреча была у выхода №6, но туалет, а главное автобус находились у выхода №8. Почему было нельзя сразу там встретиться и отметить туристов непонятно.
Виктория
13 июл 2025
Здравствуйте. Что ж, красивая картинка, романтичное описание и прекрасная стоимость всего за 5к, получить такое удовольствие. Однако стоит заметить, что данная экскурсия не стоит столько денег. Водитель автобуса хам, гид
Наталья
7 июл 2025
Хотелось бы побольше алых парусов. Марфино- уникальное место. Как бы хотелось, чтобы занялись реставрацией лестницы и спасением моста
Татьяна
25 июн 2025
ОКСАНА
16 июн 2025
Иван
16 июн 2025
Лариса
15 июн 2025
Всё было просто замечательно! Марина прекрасный экскурсовод! Очень интересно! Обязательно поедем ещё куда нибудь
Татьяна
15 июн 2025
Природу Подмосковья ни с чем сравнить нельзя! Прогулки по воде - всегда удовольствие, а среди живописных берегов Клязьминского водохранилища особенно! Хотелось бы, конечно, под парусами! Жаль, что название не вполне
Инга
14 июн 2025
Замечательная поездка, интересная программа, алые паруса, прекрасные виды на воде, усадьба Марфино великолепна, много зелени, чистый воздух.
И конечно хочется отметить гида, интересный, познавательный рассказ, комфортабельный транспорт, и очень заботливый водитель. Спасибо
Пермякова
14 июн 2025
Балыкова
11 июн 2025
Впечатлений много, организация экскурсии хорошая. Совсем не утомительная
Marina
11 июн 2025
Отличная организация! Море удовольствия от прогулки на корабле!! Также не ожидали такого вкусного и сытного обеда, выше всяких похвал!
