Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем всех романтиков и любителей водных путешествий замечательно провести выходной летний денек на живописных подмосковных водохранилищах! Отправляемся в путешествие на уникальном трехмачтовом парусном фрегате, почти таком же, на каком бороздили моря корсары XVIII века или капитан Грей из романа Александра Грина «Алые паруса»! После водной прогулки отправимся в готическую усадьбу Марфино, покой которой охраняют загадочные сфинксы. 4.8 15 отзывов

Описание экскурсии Прогулка на старинном фрегате под алыми парусами Отправляемся бороздить просторы живописнейшего Клязьминского водохранилища на настоящем парусном фрегате! Это современный, прекрасно оснащенный всем необходимым для комфортного отдыха корабль. Он создан по индивидуальному проекту в единственном экземпляре. Нас ждут завораживающие панорамы одного из самых живописных водохранилищ с необитаемыми островами, уединенными бухтами, заливами и золотыми пляжами по берегам. Специально для нашей группы на носовой части корабля будут подняты алые паруса для запоминающейся фотосессии! Вы понаблюдаете за слаженной работой команды фрегата, узнаете, какой это трудоемкий процесс, и сможете сфотографироваться на фоне алых парусов. Романтическая прогулка на фрегате будет проходить под увлекательный рассказ нашего гида с использованием устройства «радиогид» для хорошей слышимости экскурсовода в любой части корабля. Вдоволь налюбовавшись прекрасными видами и сделав чудесные фотографии, мы отправимся на обед. Обед в кафе (за доп. плату по желанию). Экскурсия в усадьбу Марфино Гуляя по территории усадьбы Марфино, мы полюбуемся прекрасно отреставрированным роскошным замком, возведенным в неожиданном для подмосковной усадьбы XVIII века «готическом вкусе». По бесконечной парадной лестнице поднимались гости на бал Воланда в фильме «Мастер и Маргарита». Заглянем в старинную барочную церковь Рождества Пресвятой Богородицы и храм святых Петра и Павла, возведенные в XVIII веке, спустимся по парадной белокаменной лестнице к обширному пруду, который был выкопан крепостными и заменял собой традиционный усадебный парадный двор. Пристань охраняют два белокрылых грифона (которые в народе называют Сфинксами Марфино) и украшает фонтан работы скульптора Витали. Прогуляемся по старинному парку, который был превращен в торжественный «зал» под открытым небом. Две беседки сохранились до наших времен — Музыкальный павильон и двухъярусная беседка-ротонда «Миловида» со скульптурой Аполлона Бельведерского. Вы увидите жемчужину усадьбы — живописный и монументальный арочный готический мост через реку Уча, который Быковский украсил каменной резьбой, пешеходными галереями и арками. В усадьбе вы сделаете прекрасные и уникальные фотографии, ведь попасть на территорию Марфино «с улицы» невозможно — здесь находится военный ведомственный санаторий. Важная информация: Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения. Объект доступен к посещению только гражданам РФ. Все участники экскурсии должны иметь при себе паспорт РФ, дети — свидетельство о рождении!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Клязьминское водохранилище

Усадьба Марфино

Приусадебный парк

Арочный готический мост Что включено Транспорт

Путевая информация

Водная прогулка на фрегате под алыми парусами с увлекательной экскурсией гида (1, 5 часа)

Экскурсия в усадьбе Марфино

Услуги гида-сопровождающего

Використання устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками Что не входит в цену Обед - 750 руб. Где начинаем и завершаем? Начало: Москва, станция метро Алтуфьево, выход №6 Завершение: Москва Когда и сколько длится? Когда: Согласно расписанию Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.

Дети - свидетельство о рождении Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.