У нас есть отличный план на зимние деньки! Погуляем по нарядной Москве — по тем местам, что описал Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» о быте, традициях и нравах горожан. Вспомним тёплые новогодние традиции, устроим уютное чаепитие с печеньем и монпансье во дворике и поиграем в забавные игры.

Описание экскурсии

Пройдёмся по яркому Столешникову переулку и Тверской улице, заглянем на Неглинку и зайдём в Петровский пассаж.

Мы расскажем интересные истории из книг и жизни Гиляровского.

Вы полюбуетесь украшенным городом и поиграете в зимние игры, в которые играл в детстве Владимир Алексеевич.

Отыщете как можно больше новогодних ёлок и пожелаете друг другу как можно больше хорошего.

И конечно, вместе мы прокричим «С Новым годом!»

Организационные детали