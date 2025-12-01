У нас есть отличный план на зимние деньки! Погуляем по нарядной Москве — по тем местам, что описал Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» о быте, традициях и нравах горожан.
Вспомним тёплые новогодние традиции, устроим уютное чаепитие с печеньем и монпансье во дворике и поиграем в забавные игры.
Описание экскурсии
Пройдёмся по яркому Столешникову переулку и Тверской улице, заглянем на Неглинку и зайдём в Петровский пассаж.
Мы расскажем интересные истории из книг и жизни Гиляровского.
Вы полюбуетесь украшенным городом и поиграете в зимние игры, в которые играл в детстве Владимир Алексеевич.
Отыщете как можно больше новогодних ёлок и пожелаете друг другу как можно больше хорошего.
И конечно, вместе мы прокричим «С Новым годом!»
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
- Чаепитие с печеньем и монпансье во дворике включено в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 285 туристов
Мы предлагаем семейные экскурсии по улицам и паркам Москвы, по музеям и актуальным выставкам. Программы проводят детский экскурсовод, автор семейных, детских, подростковых программ и педагог-психолог. На наших экскурсиях дети и взрослые могут узнать много нового в доступной, интересной и интерактивной форме.
