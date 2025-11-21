Героями нашей экскурсии будут «Метрополь», «Националь» и «Савой». Мы рассмотрим архитектуру и дизайн знаменитых ретро-отелей и поговорим об их истории. Осмотрим «Савой» изнутри: побываем в Каминном зале, полюбуемся дореволюционной лепниной и росписями. Вы узнаете об именитых постояльцах гостиницы и позавтракаете в ресторане под живую музыку.
Описание экскурсии
Три знаменитых отеля Москвы (45 мин.)
На пешеходной экскурсии осмотрим фасады гостиниц «Националь», «Метрополь» и «Савой», и вы узнаете любопытные факты из их истории.
Интерьеры «Савоя» и завтрак (45 мин.)
- Зайдём внутрь отеля
- Погуляем по гостиничным коридорам с дореволюционной лепниной и росписями
- Осмотрим Каминный зал
- Заглянем в конференц-зал «Альпийская роза» (если он будет свободен)
- Исследуем ресторан в утончённом стиле французского рококо с фигурными венецианскими зеркалами и мраморным фонтаном с золотыми рыбками. Здесь по окончании экскурсии вы останетесь на завтрак под аккомпанемент пианиста
Вы узнаете:
- Почему отель «Савой» много раз за свою историю менял название
- Где Мстислав Ростропович нашёл свою вторую половинку
- Как Сергей Есенин признавался в любви Айседоре Дункан
- Почему на каждом шагу в «Савое» можно встретить саламандру
- Какие знаменитости останавливались в этом отеле
- И многое другое
Организационные детали
- Завтрак в «Савое» по системе «шведский стол» включён в стоимость
- На эту экскурсию я приглашаю путешественников старше 10 лет
- После бронирования на сайте оставшуюся часть стоимости экскурсии необходимо оплатить при встрече наличными
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5870 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 528 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!Задать вопрос
