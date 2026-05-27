Представьте: вы засыпаете в своей квартире, утром встаёте — а вид из окна совсем другой. Ваш дом весом 23 000 тонн переехал. Без шума, эвакуации и отключения воды. Это не фантастика — это Москва, 1939 год. На экскурсии мы расскажем о здании и необычном переезде. А затем проведём вас в квартиру, чтобы погрузить в быт доходного дома начала 20 века.