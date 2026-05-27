Представьте: вы засыпаете в своей квартире, утром встаёте — а вид из окна совсем другой. Ваш дом весом 23 000 тонн переехал. Без шума, эвакуации и отключения воды. Это не фантастика — это Москва, 1939 год. На экскурсии мы расскажем о здании и необычном переезде. А затем проведём вас в квартиру, чтобы погрузить в быт доходного дома начала 20 века.
Описание экскурсии
Прогулка по Тверской и во дворе дома
- Вы погрузитесь в эпоху модерна
- Детально изучите здание 1907 года архитектора Ивана Кузнецова — доходный дом до революции и обычный жилой после неё
- Узнаете о процессе передвижки: какие лебёдки и рельсы использовали, что делали, чтобы дом «шёл» плавно, как переподключали коммуникации
Посещение квартиры-музея
- Вы увидите подлинные детали московских доходных домов начала 20 века
- Пройдёте по доломитовым ступеням, потрогаете метлахскую плитку и стеклянные кирпичи фальконье
- Рассмотрите металлические ограды, фурнитуру кремона и старинные двери
- Услышите о прошлом Москвы через историю семьи, которая жила в квартире с 1907 года
Организационные детали
Пешая экскурсия и посещение квартиры-музея занимают по 1 часу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт и развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. Обо всём этом и многом другом я обязательно вам расскажу!
