Старинный московский район — купеческий, православный и почти провинциальный — откроет вам всю прелесть тихой неспешной жизни.
Вы увидите самый красивый храм Москвы, услышите рассказы о знаменитостях, для которых Замоскворечье стало источником вдохновения.
Я расскажу, как вместе с эпохами менялись окрестности, и покажу достопримечательности, ставшие старожилами древней столицы.
Вы увидите самый красивый храм Москвы, услышите рассказы о знаменитостях, для которых Замоскворечье стало источником вдохновения.
Я расскажу, как вместе с эпохами менялись окрестности, и покажу достопримечательности, ставшие старожилами древней столицы.
Описание экскурсии
На узких улочках Замоскворечья тесно переплелись прошлое и настоящее, а европейские забавы мирно соседствуют с православными храмами… Предлагаю прогуляться по этим живописным местам!
Вы увидите
- Православные храмы в разных архитектурных стилях, среди которых петербургское и московское барокко, русское узорочье, классицизм, ампир, модерн
- Главные улицы Замоскворечья и извилистые улочки и переулки
- Места, где проживали государевы ремесленники, стрельцы и купцы
- Подлинное сохранившееся оформление старинных церквей
Чем запомнится прогулка
- Интересные факты из жизни известных людей, имевших отношение к одному из старейших районов Москвы
- Возможность проследить, как менялся район в разные периоды истории
- Отголоски истории столицы в названиях улиц и переулков
- Информация об объектах культуры на территории Замоскворечья
в воскресенье в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Замоскворечье
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина Борисовна. Я выросла в небольшом, но богатом историей городе Кисловодске. В школьные годы мне посчастливилось проводить много времени в доме-музее художника Ярошенко. С техЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в субботу и воскресенье в 14:00
20 мар в 11:00
22 мар в 14:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
11 неожиданных дворов Москвы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая её с новой стороны. Пройдите по местам, где история и современность переплетаются в каждом дворе
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
22 мар в 13:00
23 мар в 13:00
800 ₽ за человека