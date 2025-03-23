Ирина — ваш гид в Москве

читать дальше пор загорелась музейным делом. Во время учебы на истфаке СПБГУ заинтересовалась историей и культурой этого удивительного города. Несколько лет назад переехала в Москву и активно осваиваю новое культурное пространство. Провожу автобусные, пешие обзорные и тематические экскурсии. Считаю себя экскурсоводом по призванию. В авторских экскурсиях стремлюсь объединить свой интерес к музейному делу с увлечением литературой и искусством.

Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина Борисовна. Я выросла в небольшом, но богатом историей городе Кисловодске. В школьные годы мне посчастливилось проводить много времени в доме-музее художника Ярошенко. С тех