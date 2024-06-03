Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)

Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Замоскворечье — особое место, где сохранилась атмосфера дореволюционной Москвы.

Вы пройдётесь по центральным улицам и переулкам и рассмотрите достопримечательности — дом поручика Ржевского, церковь Климента Папы Римского и другие.

Узнаете, почему именно здесь появилась Третьяковская галерея и как в одном из замоскворецких домов проходила встреча Ахматовой и Цветаевой.
5
3 отзыва
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы рассмотрите старинные слободы и церкви. Увидите поражающий своим архитектурным решением новый корпус Третьяковской галереи. Оцените пышность одного из самых красивых католических храмов страны. И узнаете:

  • Как район Замоскворечье из купеческого, мещанского превратился в одну из главных богемных локаций Москвы
  • Какие знаменитости жили здесь и что любопытного происходило в это время в их судьбах
  • Каким святым посвящены самые знаменитые храмы Замоскворечья и почему их построили

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Наша дружеская прогулка подойдёт жителям и гостям Москвы, которые интересуются историей, религией, живописью, литературой.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Третьяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
3 июня 2024
Марина- прекрасный гид! Рассказ был довольно интересный, очень приятно слышать правильную речь.
Г
24 мая 2024
Большое спасибо гиду Марине! Очень интересный рассказ, истории, увлекательная и познавательная прогулка по самому красивому району Москвы🫶
О
27 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, тихие переулки, красивые старинные особняки и соборы. Экскурсовод Марина влюбленный в свое дело человек и душевный.

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