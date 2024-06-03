Замоскворечье — особое место, где сохранилась атмосфера дореволюционной Москвы.
Вы пройдётесь по центральным улицам и переулкам и рассмотрите достопримечательности — дом поручика Ржевского, церковь Климента Папы Римского и другие.
Узнаете, почему именно здесь появилась Третьяковская галерея и как в одном из замоскворецких домов проходила встреча Ахматовой и Цветаевой.
Вы пройдётесь по центральным улицам и переулкам и рассмотрите достопримечательности — дом поручика Ржевского, церковь Климента Папы Римского и другие.
Узнаете, почему именно здесь появилась Третьяковская галерея и как в одном из замоскворецких домов проходила встреча Ахматовой и Цветаевой.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы рассмотрите старинные слободы и церкви. Увидите поражающий своим архитектурным решением новый корпус Третьяковской галереи. Оцените пышность одного из самых красивых католических храмов страны. И узнаете:
- Как район Замоскворечье из купеческого, мещанского превратился в одну из главных богемных локаций Москвы
- Какие знаменитости жили здесь и что любопытного происходило в это время в их судьбах
- Каким святым посвящены самые знаменитые храмы Замоскворечья и почему их построили
И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Наша дружеская прогулка подойдёт жителям и гостям Москвы, которые интересуются историей, религией, живописью, литературой.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Третьяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1383 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
3 июня 2024
Марина- прекрасный гид! Рассказ был довольно интересный, очень приятно слышать правильную речь.
Г
Гайя
24 мая 2024
Большое спасибо гиду Марине! Очень интересный рассказ, истории, увлекательная и познавательная прогулка по самому красивому району Москвы🫶
О
Оксана
27 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, тихие переулки, красивые старинные особняки и соборы. Экскурсовод Марина влюбленный в свое дело человек и душевный.
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