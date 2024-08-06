Е Елена Спуск в бункер времён Холодной войны Экскурсия понравилось, но было очень много народу. Тут слышу, там не слышу.

Е Елизавета Скрытый бункера Сталина: групповая экскурсия Ходили всей семьей, было очень познавательно и интересно, всем рекомендую

М Марина Спуск в бункер времён Холодной войны Огромная благодарность гиду! Очень интересно и познавательно.

О Ольга Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву Отличная экскурсия, удобный маршрут, интересные факты, хорошая подготовка экскурсовода, качественная организация. Детям (10, 14 лет) и взрослым все очень понравилось, даже не заметили, как прошли 6 часов! Спасибо)

С Светлана Скрытый бункера Сталина: групповая экскурсия читать дальше Хотелось бы карты с возможным расположения тоннелей, фотографии тоннеле, казарм и вообще всего о чем рассказывают и не показывают. Не мешало бы добавить информацию по конструктивным особенностям сооружения (чертежи Колли). Конструктивная схема сооружения, толщина бетонной плиты и земляного пласта, рассчитанные с учётом прямого попадания снаряда над бункером. В общем, меньше лирики и больше фактов. Рассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений или невозможности их рассказывать посетителям.

В Владимир Скрытый бункера Сталина: групповая экскурсия Рад, что наконец решился присоединиться к экскурсии. Очень познавательно, и главное, всё это показывают и рассказывают вдохновленные своим делом люди. За всем, что там воссоздано и содержится стоит ещё огромная долгая работа многих энтузиастов.

С Светлана Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву Экскурсия понравилась. Узнала про оборонявших Москву то, чего раньше не знала. Впечатлили размеры памятников на месте, где сражались 28 панфиловцев.