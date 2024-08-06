1 час
Билеты
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
Завтра в 16:00
13 авг в 16:00
1 000₽ за билет
3.5 часа
Билеты
Скрытый бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
Расписание: в субботу в 14:30
17 авг в 14:30
24 авг в 14:30
1 650₽ за билет
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
Посетить места памяти Северо-Западного рубежа и узнать о тех героических днях
Начало: М. Строгино
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
13 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 августа 2024Экскурсия понравилось, но было очень много народу. Тут слышу, там не слышу.
- ЕЕлизавета22 июля 2024Ходили всей семьей, было очень познавательно и интересно, всем рекомендую
- ММарина21 июля 2024Огромная благодарность гиду! Очень интересно и познавательно.
- ООльга13 мая 2024Отличная экскурсия, удобный маршрут, интересные факты, хорошая подготовка экскурсовода, качественная организация. Детям (10, 14 лет) и взрослым все очень понравилось, даже не заметили, как прошли 6 часов! Спасибо)
- ССветлана10 мая 2024Рассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений или невозможности их рассказывать посетителям.
- ВВладимир26 февраля 2024Рад, что наконец решился присоединиться к экскурсии. Очень познавательно, и главное, всё это показывают и рассказывают вдохновленные своим делом люди. За всем, что там воссоздано и содержится стоит ещё огромная долгая работа многих энтузиастов.
- ССветлана14 октября 2022Экскурсия понравилась. Узнала про оборонявших Москву то, чего раньше не знала. Впечатлили размеры памятников на месте, где сражались 28 панфиловцев.
- ИИрина27 декабря 2020Экскурсия понравилась! Дмитрий заинтересовал рассказом (на экскурсии были дети-подростки, увлечь их сложно), четко отвечал на вопросы, был открыт к дискуссии.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Бункер 703»
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