Бункер 703 – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Бункер 703» в Москве, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Спуск в бункер времён Холодной войны
48 отзывов
1 час
Билеты
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
Завтра в 16:00
13 авг в 16:00
1 000 за билет
Скрытый бункера Сталина: групповая экскурсия
Пешая
5 отзывов
3.5 часа
Билеты
Скрытый бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
Расписание: в субботу в 14:30
17 авг в 14:30
24 авг в 14:30
1 650 за билет
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
На машине
4 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
Посетить места памяти Северо-Западного рубежа и узнать о тех героических днях
Начало: М. Строгино
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
13 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Спуск в бункер времён Холодной войны
    Экскурсия понравилось, но было очень много народу. Тут слышу, там не слышу.
  • Е
    Елизавета
    22 июля 2024
    Скрытый бункера Сталина: групповая экскурсия
    Ходили всей семьей, было очень познавательно и интересно, всем рекомендую
  • М
    Марина
    21 июля 2024
    Спуск в бункер времён Холодной войны
    Огромная благодарность гиду! Очень интересно и познавательно.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
    Отличная экскурсия, удобный маршрут, интересные факты, хорошая подготовка экскурсовода, качественная организация. Детям (10, 14 лет) и взрослым все очень понравилось, даже не заметили, как прошли 6 часов! Спасибо)
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Скрытый бункера Сталина: групповая экскурсия
    Рассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений или невозможности их рассказывать посетителям.
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    Хотелось бы карты с возможным расположения тоннелей, фотографии тоннеле, казарм и вообще всего о чем рассказывают и не показывают. Не мешало бы добавить информацию по конструктивным особенностям сооружения (чертежи Колли). Конструктивная схема сооружения, толщина бетонной плиты и земляного пласта, рассчитанные с учётом прямого попадания снаряда над бункером. В общем, меньше лирики и больше фактов.

    Рассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений илиРассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений илиРассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений илиРассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений илиРассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений илиРассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений илиРассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений илиРассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений илиРассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений илиРассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений или
  • В
    Владимир
    26 февраля 2024
    Скрытый бункера Сталина: групповая экскурсия
    Рад, что наконец решился присоединиться к экскурсии. Очень познавательно, и главное, всё это показывают и рассказывают вдохновленные своим делом люди. За всем, что там воссоздано и содержится стоит ещё огромная долгая работа многих энтузиастов.
  • С
    Светлана
    14 октября 2022
    Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
    Экскурсия понравилась. Узнала про оборонявших Москву то, чего раньше не знала. Впечатлили размеры памятников на месте, где сражались 28 панфиловцев.
  • И
    Ирина
    27 декабря 2020
    Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
    Экскурсия понравилась! Дмитрий заинтересовал рассказом (на экскурсии были дети-подростки, увлечь их сложно), четко отвечал на вопросы, был открыт к дискуссии.
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    С организационной точки Зрения нареканий нет- все четко и по делу. С удовольствием поедем ещё на экскурсию с Дмитрием, всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Бункер 703»

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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Бункер 703" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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