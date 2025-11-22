Тверская улица — одна из главных улиц города и настоящий музей под открытым небом. Здесь расположены исторические здания, музеи, театры, магазины и рестораны. Каждый дом имеет свою историю и легенды — и я вас с ними познакомлю. А также подберу лучшие ракурсы для атмосферных профессиональных фотографий.
- «Дом под юбкой». Жилое здание сталинской эпохи, где раньше на крыше красовалась статуя балерины
- Первый небоскрёб Москвы. Или тучерез, как его называли в столице
- Англиканская церковь Святого Андрея. Кусочек Викторианской Англии в Москве
- Мэрия. Посмотрим, как со временем изменилось здание конца 18 века
- Саввинское подворье. Дом-колодец со старинными вывесками и псевдорусской архитектурой
- Гостиница «Националь». Роскошный отель начала 20 века с видом на Кремль
А ещё мы обсудим, как с годами менялся облик улицы: увидим древние и современные постройки и окунёмся в их историю.
Вы узнаете:
- Как дома на Тверской двигали внутрь двора и для чего
- Почему перенесли памятник Пушкину (и кому он «заглядывал под юбку»)
- Как торговая улица превратилась в «Царскую» и почему купцы селились именно здесь
- Где на самом деле Мастер познакомился с Маргаритой
Организационные детали
- Обратите внимание на формат фотопрогулки — она проходит в группе, а это значит, что к вам могут присоединиться другие путешественники
- Прогулка полностью проходит на улице
- Снимаю на профессиональный беззеркальный фотоаппарат фирмы Canon
- Вы получите около 30 фото в авторской цветокоррекции в течение 7 рабочих дней после прогулки
- Фотопрогулку можно провести индивидуально — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Пушкину
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Москве
Я аттестованный гид-фотограф в Москве. Очень люблю свой город, его архитектуру и истории людей, которые жили здесь до нас. Поэтому, основная моя миссия — вдохновить вас на прогулки по Москве, научить видеть красоту в деталях и уметь их замечать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
23 ноя 2025
Спасибо огромное Алёне за такую приятную и познавательную прогулку! Я ничуть не пожалела, что забронировала экскурсию именно у нее
После бронирования Алёна мне сразу написала, помогла сориентироваться, куда точно нужно подъехать
После завершения также подсказала, куда мне идти
В следующий приезд в Москву обязательно забронирую прогулку по другому маршруту
С нетерпением жду фото и желаю продуктивной работы ☺️🫶🏼
