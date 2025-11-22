Мои заказы

Секреты Тверской: экскурсия-фотосессия

Истории Старой Москвы + ваши лучшие фото
Тверская улица — одна из главных улиц города и настоящий музей под открытым небом. Здесь расположены исторические здания, музеи, театры, магазины и рестораны. Каждый дом имеет свою историю и легенды — и я вас с ними познакомлю. А также подберу лучшие ракурсы для атмосферных профессиональных фотографий.
5
1 отзыв
Описание фото-прогулки

  • «Дом под юбкой». Жилое здание сталинской эпохи, где раньше на крыше красовалась статуя балерины
  • Первый небоскрёб Москвы. Или тучерез, как его называли в столице
  • Англиканская церковь Святого Андрея. Кусочек Викторианской Англии в Москве
  • Мэрия. Посмотрим, как со временем изменилось здание конца 18 века
  • Саввинское подворье. Дом-колодец со старинными вывесками и псевдорусской архитектурой
  • Гостиница «Националь». Роскошный отель начала 20 века с видом на Кремль

А ещё мы обсудим, как с годами менялся облик улицы: увидим древние и современные постройки и окунёмся в их историю.

Вы узнаете:

  • Как дома на Тверской двигали внутрь двора и для чего
  • Почему перенесли памятник Пушкину (и кому он «заглядывал под юбку»)
  • Как торговая улица превратилась в «Царскую» и почему купцы селились именно здесь
  • Где на самом деле Мастер познакомился с Маргаритой

Организационные детали

  • Обратите внимание на формат фотопрогулки — она проходит в группе, а это значит, что к вам могут присоединиться другие путешественники
  • Прогулка полностью проходит на улице
  • Снимаю на профессиональный беззеркальный фотоаппарат фирмы Canon
  • Вы получите около 30 фото в авторской цветокоррекции в течение 7 рабочих дней после прогулки
  • Фотопрогулку можно провести индивидуально — подробности в переписке

во вторник в 12:00, в четверг в 13:00, в субботу и воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 12:00, в четверг в 13:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Москве
Я аттестованный гид-фотограф в Москве. Очень люблю свой город, его архитектуру и истории людей, которые жили здесь до нас. Поэтому, основная моя миссия — вдохновить вас на прогулки по Москве, научить видеть красоту в деталях и уметь их замечать.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
23 ноя 2025
Спасибо огромное Алёне за такую приятную и познавательную прогулку! Я ничуть не пожалела, что забронировала экскурсию именно у нее
После бронирования Алёна мне сразу написала, помогла сориентироваться, куда точно нужно подъехать
После завершения также подсказала, куда мне идти
В следующий приезд в Москву обязательно забронирую прогулку по другому маршруту
С нетерпением жду фото и желаю продуктивной работы ☺️🫶🏼
