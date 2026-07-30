Северный экспресс по Москве-реке: от Киевской до Китай-города

Мимо Воробьёвых гор, стадиона «Лужники», Парка Горького, храма Христа Спасителя, Кремля — это прогулка для вашего наслажедения прекрасной столицей.
Без утомительных остановок вы пройдёте по реке утром, днём или вечером (рейсы отправляются каждый день).
Без утомительных остановок вы пройдёте по реке утром, днём или вечером (рейсы отправляются каждый день).
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Киевский» — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Причал «Китай-город/Устьинский»
Организационные детали
- Продолжительность 1 ч 15 мин
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов». На борту есть туалет
- Меню (при выборе билета с питанием): 1/4 пиццы Маргарита или Пепперони, напиток на выбор (чай 0,3 или сок 0,2)
- Нельзя приносить свою еду на борт. Можно алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). На судне работает кафе-бар, где можно купить напитки и закуски
- Детских билетов в одном заказе не должно быть больше, чем взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, невозвратный тариф, в одну сторону, до Китай города, высокий спрос
|650 ₽
|Взрослый, в одну сторону до Китай-города
|790 ₽
|Взрослый, с горячим ЛАНЧЕМ, в одну сторону до Китай-города, Питание включено
|1059 ₽
|Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем, Питание включено, ПН, ВТ, СР, ЧТ
|3990 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону до Китай-города
|550 ₽
|Детский посадочный, Для детей до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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