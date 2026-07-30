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Северный экспресс по Москве-реке: от Киевской до Китай-города

Маршрут в одну строну, комфортные теплоходы, билеты с питанием или без
Мимо Воробьёвых гор, стадиона «Лужники», Парка Горького, храма Христа Спасителя, Кремля — это прогулка для вашего наслажедения прекрасной столицей.

Без утомительных остановок вы пройдёте по реке утром, днём или вечером (рейсы отправляются каждый день).
Северный экспресс по Москве-реке: от Киевской до Китай-города
Северный экспресс по Москве-реке: от Киевской до Китай-города
Северный экспресс по Москве-реке: от Киевской до Китай-города

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Киевский» — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Причал «Китай-город/Устьинский»

Организационные детали

  • Продолжительность 1 ч 15 мин
  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов». На борту есть туалет
  • Меню (при выборе билета с питанием): 1/4 пиццы Маргарита или Пепперони, напиток на выбор (чай 0,3 или сок 0,2)
  • Нельзя приносить свою еду на борт. Можно алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). На судне работает кафе-бар, где можно купить напитки и закуски
  • Детских билетов в одном заказе не должно быть больше, чем взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый, невозвратный тариф, в одну сторону, до Китай города, высокий спрос650 ₽
Взрослый, в одну сторону до Китай-города790 ₽
Взрослый, с горячим ЛАНЧЕМ, в одну сторону до Китай-города, Питание включено1059 ₽
Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем, Питание включено, ПН, ВТ, СР, ЧТ3990 ₽
Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону до Китай-города550 ₽
Детский посадочный, Для детей до 6 лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18969 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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