В описании был обещан аудиогид, но не было доступно никакой ссылки.

Кроме того организация и само судно не заслуживают этих денег.

Судно старое, люди ломились а очереди, чтобы занять место на открытой палубе, но мест всем не хватило, внутри не видно ничего и очень душно.

В итоге мы сидели сбоку на стульчике, смотрели с одной стороны на берег.