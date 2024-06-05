Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города

Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида
Уже знакомые достопримечательности с воды выглядят совсем иначе.

Приглашаем вас увидеть Москву с нового ракурса на теплоходной прогулке! Вам откроются виды на парк Горького, Новодевичий монастырь, Кремль, Нескучный сад, церковь Николая Чудотворца, «Лужники», а аудиогид расскажет об этих местах любопытные факты.
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 15:15, 18:00, 20:45

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Достопримечательности по маршруту

Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской академии наук — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького — Памятник Петру I — Кремль — парк «Зарядье».

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходах «Алексия» и «Августина»
  • На борту работает аудиогид, есть кафе-бар, столики, туалет, кондиционер
  • Можно со своим алкоголем, детской коляской, велосипедом

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Взрослый (в одну сторону до Китай города) 600 ₽
Детский ( с 6лет до 12лет в одну сторону до Китай города )400 ₽
детский посадочный от 1 года до 6лет включительно( в одну сторону до Китай города)10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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2
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1
Людмила
5 июня 2024
В описании был обещан аудиогид, но не было доступно никакой ссылки.
Кроме того организация и само судно не заслуживают этих денег.
Судно старое, люди ломились а очереди, чтобы занять место на открытой палубе, но мест всем не хватило, внутри не видно ничего и очень душно.
В итоге мы сидели сбоку на стульчике, смотрели с одной стороны на берег.

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