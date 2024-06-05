Уже знакомые достопримечательности с воды выглядят совсем иначе.
Приглашаем вас увидеть Москву с нового ракурса на теплоходной прогулке! Вам откроются виды на парк Горького, Новодевичий монастырь, Кремль, Нескучный сад, церковь Николая Чудотворца, «Лужники», а аудиогид расскажет об этих местах любопытные факты.
Приглашаем вас увидеть Москву с нового ракурса на теплоходной прогулке! Вам откроются виды на парк Горького, Новодевичий монастырь, Кремль, Нескучный сад, церковь Николая Чудотворца, «Лужники», а аудиогид расскажет об этих местах любопытные факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 15:15, 18:00, 20:45
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Достопримечательности по маршруту
Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской академии наук — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького — Памятник Петру I — Кремль — парк «Зарядье».
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходах «Алексия» и «Августина»
- На борту работает аудиогид, есть кафе-бар, столики, туалет, кондиционер
- Можно со своим алкоголем, детской коляской, велосипедом
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (в одну сторону до Китай города)
|600 ₽
|Детский ( с 6лет до 12лет в одну сторону до Китай города )
|400 ₽
|детский посадочный от 1 года до 6лет включительно( в одну сторону до Китай города)
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 5298 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
5 июня 2024
В описании был обещан аудиогид, но не было доступно никакой ссылки.
Кроме того организация и само судно не заслуживают этих денег.
Судно старое, люди ломились а очереди, чтобы занять место на открытой палубе, но мест всем не хватило, внутри не видно ничего и очень душно.
В итоге мы сидели сбоку на стульчике, смотрели с одной стороны на берег.
Кроме того организация и само судно не заслуживают этих денег.
Судно старое, люди ломились а очереди, чтобы занять место на открытой палубе, но мест всем не хватило, внутри не видно ничего и очень душно.
В итоге мы сидели сбоку на стульчике, смотрели с одной стороны на берег.
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