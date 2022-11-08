Что вас ждет:

Экскурсия начнется с прогулки по паркам: обновленному скверу «Дружба», открытому к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году. Здесь Вы увидите уникальные памятники и архитектурные композиции, в том числе работы Веры Мухиной, и познакомитесь с их историей. Также побываете в главном парке – ровеснике Северного Речного вокзала, и полюбуетесь скульптурами сталинского периода, восстановленными по архивным чертежам и фотографиям павильонами, клумбами и фонтанами.

Вы узнаете:

почему все материалы о строительстве этого объекта находились в ведении НКВД и были засекречены в течение десятилетий;

что общего у Северного речного вокзала и венецианского Дворца дожей;

какой символический смысл заложен в фонтанах и скульптурах;

действительно ли шпиль вокзала украшает звезда, снятая с верхушки одной из кремлевских башен;

какие секреты хранятся в одном из «потайных залов»;

как работает выдвижной механизм «сталинского маяка» и сколько раз он приходил в действие;

съемки каких кинолент проходили в интерьерах Речного вокзала и многое другое.

Присоединяйтесь к пешеходной экскурсии по Северному речному вокзалу и окрестностям и открывайте для себя загадки истории!