Уникальные памятники сталинского периода: экскурсия по Северному речному вокзалу
Приглашаю вас на прогулку по Северному речному вокзалу.
За два часа вы рассмотрите красивую архитектуру в деталях и узнаете интересные истории об этом месте. В программу экскурсии также входит сквер «Дружба» и работы Веры Мухиной. А также Вы раскроете секреты порта пяти морей!
За два часа вы рассмотрите красивую архитектуру в деталях и узнаете интересные истории об этом месте. В программу экскурсии также входит сквер «Дружба» и работы Веры Мухиной. А также Вы раскроете секреты порта пяти морей!
Ближайшие даты:
8
апр
апр
9
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
22
апр
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23
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Северный речной вокзал
- Сквер «Дружба»
- Работы Веры Мухиной
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Экскурсия начнется с прогулки по паркам: обновленному скверу «Дружба», открытому к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году. Здесь Вы увидите уникальные памятники и архитектурные композиции, в том числе работы Веры Мухиной, и познакомитесь с их историей. Также побываете в главном парке – ровеснике Северного Речного вокзала, и полюбуетесь скульптурами сталинского периода, восстановленными по архивным чертежам и фотографиям павильонами, клумбами и фонтанами.
Вы узнаете:
- почему все материалы о строительстве этого объекта находились в ведении НКВД и были засекречены в течение десятилетий;
- что общего у Северного речного вокзала и венецианского Дворца дожей;
- какой символический смысл заложен в фонтанах и скульптурах;
- действительно ли шпиль вокзала украшает звезда, снятая с верхушки одной из кремлевских башен;
- какие секреты хранятся в одном из «потайных залов»;
- как работает выдвижной механизм «сталинского маяка» и сколько раз он приходил в действие;
- съемки каких кинолент проходили в интерьерах Речного вокзала и многое другое.
Присоединяйтесь к пешеходной экскурсии по Северному речному вокзалу и окрестностям и открывайте для себя загадки истории!
По субботам и воскресеньям в 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СТ.М. Речной вокзалЗавершение: Северный речной вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам и воскресеньям в 16:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 43 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шило Ольга
8 ноя 2022
Ужасно. Мы были уже в пути -3 взрослых и один ребёнок, когда в 14 -03, а сбор группы должен был состояться в 15-45, дословно «приносим извинения за доставленные неудобства». Так не поступают хорошие огранизаторы, отменяя меньше чем за 2 часа.
Н
Наталья Климентьева
19 сен 2022
Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод Александра - супер профессионал! Грамотная речь, приятный голос, уважительное отношение к группе! Даже дождик не помешал любоваться Речным вокзалом.
Е
Екатерина Ларина
19 сен 2022
Информативно.
Е
Екатерина Козлова
5 сен 2022
Интересная экскурсия, нескучный обзор, прекрасное место
Н
Наталья
4 сен 2022
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Александра рассказывала много интересной информации, чётко, быстро. Молодец! Прогулялись по парку Дружба, по парку у СРВ, зашли внутрь вокзала, обошли вокруг. Отлично прогулялись и с погодой повезло! Большое спасибо! . Начали в 16.00 закончили в 17.45.
М
Мария Вовк
4 сен 2022
Л
Лариса Шаповалова
29 авг 2022
Познавательная и приятная экскурсия. Квалифицированный экскурсовод. Сочетание парковой прогулки, посещения внутренних залов дворца и променада по набережной делают её разнообразной и не утомительной. Отличный отдых в выходной день.
Т
Татьяна Мышкина
28 авг 2022
О
Олеся Винокурова
22 авг 2022
Мне очень понравилась экскурсия. Александра интересно рассказывает и с большим уважением к нашей истории.
Единственное, на крышу-террасу сейчас вход закрыт, было бы правильно исправить на сайте описание экскурсии.
Группа собралась 21 человек, было вполне комфортно: всем всё слышно и видно). Небольшая вступительная часть экскурсии была посвящена парку Дружбы, через который проходили от метро, тоже очень интересно и не затянуто. Дворец Речного вокзала и парк бесподобны. Ромендую к посещению.
Единственное, на крышу-террасу сейчас вход закрыт, было бы правильно исправить на сайте описание экскурсии.
Группа собралась 21 человек, было вполне комфортно: всем всё слышно и видно). Небольшая вступительная часть экскурсии была посвящена парку Дружбы, через который проходили от метро, тоже очень интересно и не затянуто. Дворец Речного вокзала и парк бесподобны. Ромендую к посещению.
Л
Людмила Александровна
22 авг 2022
Спасибо за экскурсию,очень интересная и познпвательная. Прекрасно провели время с гидом Александрой,профессионально и интересно рассказала о Северном речном вокзале.
Д
Долгирева Наталья
21 авг 2022
Н
Наталья Малинина
21 авг 2022
Экскурсия понравилась. Мы рады, что попали на Северный речной вокзал с экскурсоводом. Мы бывали здесь и раньше и многое знали из истории строительства, но после экскурсии впечатление сложилось более целостное, кое-какие факты узнали впервые. Экскурсовод симпатичная девушка, с ясной речью, структурированным мышлением, отлично и последовательно выстроила повествование, начиная от станции м. Речной вокзал. Единственный минус - нас не повели на крышу, хотя это было заявлено в описании экскурсии.
И
Ирина Ерошенкова
19 авг 2022
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Александра безумно интересно рассказывала. Мой десятилетний сын так впечатлился, что уже почти неделю зачитывается исторической литературой эпохи Сталина. Спасибо большое за прекрасную организацию.
G
Goleva.v
16 авг 2022
B
Bondaren
9 авг 2022
Интересно и рознавательно
Ещё 28 отзывов
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