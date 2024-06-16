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Групповая
1 час
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
от 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Северный речной вокзал: дворец и порт пяти морей
Начало: СТ.М. Речной вокзал
Расписание: По субботам и воскресеньям в 16:00
Завтра в 16:00
6 июля в 16:00
700₽ за человека
Групповая
3 часа
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
Начало: Причал «Северный речной вокзал»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
от 1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана16 июня 2024Были на экскурсии 15 июня. Трое взрослых и ребенок 8 лет. Было очень интересно, нам всё понравилось, можем смело рекомендовать эту экскурсию тем, кто никогда не был на северном речном вокзале в Москве.
- ЕЕгор6 июня 2024Прогулка по акватории Химкинского водохранилищаПочему-то очень хамила женщина-контроллёр на входе. В остальном — всё прекрасно.
- SSvetlana26 сентября 2023Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходеОтлично провели время в этой замечательной прогулке! Благодарим!
- ВВладимир21 августа 2023Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдыхНарода нет. Все есть. Проносить свой алкоголь можно.
- ГГалина9 июля 2023Познавательная, интересная экскурсия в сопровождении Александры. Спасибо!
- ЕЕкатерина29 августа 2022Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых/
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей московского транспорта»
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