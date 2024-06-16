Музей московского транспорта – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей московского транспорта» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
176 отзывов
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
от 600 за человека
Северный речной вокзал: дворец и порт пяти морей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
52 отзыва
Северный речной вокзал: дворец и порт пяти морей
Начало: СТ.М. Речной вокзал
Расписание: По субботам и воскресеньям в 16:00
Завтра в 16:00
6 июля в 16:00
700 за человека
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
19 отзывов
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
Начало: Причал «Северный речной вокзал»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
от 1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    16 июня 2024
    Северный речной вокзал: дворец и порт пяти морей
    Были на экскурсии 15 июня. Трое взрослых и ребенок 8 лет. Было очень интересно, нам всё понравилось, можем смело рекомендовать эту экскурсию тем, кто никогда не был на северном речном вокзале в Москве.
  • Е
    Егор
    6 июня 2024
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    Почему-то очень хамила женщина-контроллёр на входе. В остальном — всё прекрасно.
  • S
    Svetlana
    26 сентября 2023
    Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
    Отлично провели время в этой замечательной прогулке! Благодарим!
  • В
    Владимир
    21 августа 2023
    Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
    Народа нет. Все есть. Проносить свой алкоголь можно.
  • Г
    Галина
    9 июля 2023
    Северный речной вокзал: дворец и порт пяти морей
    Познавательная, интересная экскурсия в сопровождении Александры. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    29 августа 2022
    Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей московского транспорта»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
  2. Северный речной вокзал: дворец и порт пяти морей
  3. Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Музей московского транспорта" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 1 200. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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