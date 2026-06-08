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Шары, дорожки, кегли: боулинг изнутри

Узнать, как всё устроено и как это работает
Приглашаем заглянуть в «закулисье» боулинга-ресторана.

Вы познакомитесь с технической стороной: узнаете, почему вес шара имеет значение, какова идеальная длина дорожки, как подсчитываются баллы и как организована работа поваров.

Это редкая возможность попасть туда, куда обычно не заходят посетители, и посмотреть на заведение глазами его команды.
Шары, дорожки, кегли: боулинг изнутри
Шары, дорожки, кегли: боулинг изнутри
Шары, дорожки, кегли: боулинг изнутри

Описание экскурсии

Основное пространство — современные дорожки с профессиональным покрытием и идеальной механикой. Расскажем, как работает боулинг-оборудование, какие технологии используются для автоматического подсчёта очков и почему именно такое покрытие обеспечивает лучшую игру.
Ресторанная зона — тут боулинг встречается с гастрономией. Покажем, как организовано пространство, чтобы официанты могли обслуживать гостей прямо у дорожек: сочные бургеры, пряные рёбра на гриле, авторские настойки — всё это не выходя из игры.
Event-зона и сцена, на которой выступают резиденты стендапа и играют кавер-группы. Обсудим, как создается атмосфера живых вечеринок и как трансформируется пространство под разные форматы мероприятий.

Вы узнаете:

  • историю сети от первого заведения в Тюмени до 12 локаций в 7 городах России и почему мы объединили боулинг, ресторан и живую музыку под одной крышей
  • секреты идеальной дорожки, как работают пинсеттеры, которые расставляют кегли за секунды, и почему ваш шар всегда возвращается именно к вам, а не к соседу
  • как подобрать идеальный шар и почему вес имеет значение
  • почему авторское меню — это не просто еда, а полноценный ресторанный опыт, и как организована работа поваров
  • как мы делаем боулинг доступным и безопасным для малышей и как научить ребёнка правильной технике и влюбить в боулинг

Организационные детали

С вами буду я или один из гидов нашей команды.

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Бульвар Дмитрия Донского»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Мы федеральная сеть боулинг-ресторанов, создаём не просто досуг, а время вместе. «Боулинг — лучшее время, проведённое с семьёй». Мы предлагаем гостям необычный формат событийного туризма — экскурсию по боулинг-ресторану. Это возможность
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увидеть заведение изнутри и узнать, как устроен современный боулинг-ресторан: от гостевого пространства до тех зон, которые обычно скрыты от посетителей. Во время экскурсии гости смогут заглянуть за кулисы: увидеть, как работает кухня ресторана, узнать, что происходит в машинном отделении боулинга, и открыть для себя мир, который обычно остаётся вне поля зрения гостей. Такой формат делает посещение живым, необычным и запоминающимся.

Входит в следующие категории Москвы

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