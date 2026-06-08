Приглашаем заглянуть в «закулисье» боулинга-ресторана. Вы познакомитесь с технической стороной: узнаете, почему вес шара имеет значение, какова идеальная длина дорожки, как подсчитываются баллы и как организована работа поваров. Это редкая возможность попасть туда, куда обычно не заходят посетители, и посмотреть на заведение глазами его команды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Основное пространство — современные дорожки с профессиональным покрытием и идеальной механикой. Расскажем, как работает боулинг-оборудование, какие технологии используются для автоматического подсчёта очков и почему именно такое покрытие обеспечивает лучшую игру.

Ресторанная зона — тут боулинг встречается с гастрономией. Покажем, как организовано пространство, чтобы официанты могли обслуживать гостей прямо у дорожек: сочные бургеры, пряные рёбра на гриле, авторские настойки — всё это не выходя из игры.

Event-зона и сцена, на которой выступают резиденты стендапа и играют кавер-группы. Обсудим, как создается атмосфера живых вечеринок и как трансформируется пространство под разные форматы мероприятий.

Вы узнаете:

историю сети от первого заведения в Тюмени до 12 локаций в 7 городах России и почему мы объединили боулинг, ресторан и живую музыку под одной крышей

секреты идеальной дорожки, как работают пинсеттеры, которые расставляют кегли за секунды, и почему ваш шар всегда возвращается именно к вам, а не к соседу

как подобрать идеальный шар и почему вес имеет значение

почему авторское меню — это не просто еда, а полноценный ресторанный опыт, и как организована работа поваров

как мы делаем боулинг доступным и безопасным для малышей и как научить ребёнка правильной технике и влюбить в боулинг

Организационные детали

С вами буду я или один из гидов нашей команды.