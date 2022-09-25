Жители современности не представляют жизни без торговых центров, но и в дореволюционной Москве шопинг был важной частью жизни. Прогулка по улицам Кузнецкий Мост, Пушечная, Неглинная и Петровка покажет, как москвичи покупали товары и организовывали досуг. Узнайте, что было вместо современных торговых акций и как выглядела продуктовая корзина. Погрузитесь в атмосферу старого города и узнайте, что стерегли грифоны в домах москвичей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Торговая жизнь города

Мы прогуляемся по району улиц Кузнецкий Мост, Пушечная, Неглинная, Петровка — именно здесь в дореволюционной Москве было сосредоточение деловой и торговой жизни. Я выбрала такие места, мимо которых время от времени пробегает каждый москвич, но не обращает внимания. На прогулке вы увидите доходные дома, знаменитые пассажи и первый универсальный магазин, перевернувший представление москвичей о торговле. А заодно узнаете, что стерегли грифоны в домах москвичей на рубеже 19-20 веков.

Заказать платье или купить масло

Мы сядем в машину времени, отмотаем стрелки на 100 лет назад и представим себя на месте горожанина тех дней.

Вы узнаете, сколько получал врач, а сколько рабочий

Почему обычному человеку не имело смысла ходить в банк

Как выглядела продуктовая корзина москвича в пересчете на наши деньги

Во сколько обходился женский гардероб

Что было у москвичей вместо «Чёрной пятницы», «Икеи», «Красного и Белого», касс самообслуживания и программ лояльности

Организационные детали

Экскурсия проходит на улице, поэтому наденьте удобную обувь и не забудьте зонтик, солнцезащитные очки и воду по необходимости.