Шопинг и досуг в дореволюционной Москве

Посмотрим, как выглядел быт москвича на рубеже 19-20 веков

Житель 21 века не представляет мир без торговых центров, в которых за день можно купить одежду, посмотреть кино и попробовать разные кухни мира.

Оказывается, кассы самообслуживания, «черная пятница» и остальные привычные нам вещи существовали и раньше.

Я приглашаю вас на удивительную прогулку, где вы узнаете, как обычный москвич организовывал свой быт и покупал необходимое (даже обои) 100 лет назад.
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Торговая жизнь города

Мы прогуляемся по району улиц Кузнецкий мост, Пушечная, Неглинная, Петровка — именно здесь в дореволюционной Москве было сосредоточение деловой и торговой жизни. Я выбрала такие места, мимо которых время от времени пробегает каждый москвич, но не обращает внимания. Во время прогулки вы увидите доходные дома, знаменитые пассажи и первый универсальный магазин, перевернувший представление москвичей о торговле. А заодно узнаете, что стерегли грифоны в домах москвичей на рубеже 19-20 веков.

Заказать платье или купить масло

Мы сядем в машину времени, отмотаем стрелки на 100 лет назад и представим себя на месте горожанина того времени.

  • Вы узнаете, сколько получал врач, а сколько рабочий
  • Почему обычному человеку не имело смысла ходить в банк
  • Как выглядела продуктовая корзина москвича в пересчете на наши деньги
  • Во сколько обходился женский гардероб
  • Что было у москвичей вместо «Чёрной пятницы», «Икеи», «Красного и Белого», касс самообслуживания и программ лояльности

Организационные детали

Экскурсия проходит на улице, поэтому наденьте удобную обувь и не забудьте зонтик, солнцезащитные очки и воду по необходимости.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около станции метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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