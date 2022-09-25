Жители современности не представляют жизни без торговых центров, но и в дореволюционной Москве шопинг был важной частью жизни.
Прогулка по улицам Кузнецкий Мост, Пушечная, Неглинная и Петровка покажет, как москвичи покупали товары и организовывали досуг. Узнайте, что было вместо современных торговых акций и как выглядела продуктовая корзина. Погрузитесь в атмосферу старого города и узнайте, что стерегли грифоны в домах москвичей
Прогулка по улицам Кузнецкий Мост, Пушечная, Неглинная и Петровка покажет, как москвичи покупали товары и организовывали досуг. Узнайте, что было вместо современных торговых акций и как выглядела продуктовая корзина. Погрузитесь в атмосферу старого города и узнайте, что стерегли грифоны в домах москвичей
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Узнать о торговой жизни Москвы
- 🏛️ Посетить исторические места
- 🕰️ Погрузиться в атмосферу прошлого
- 👗 Узнать о моде и покупках
- 📜 Открыть для себя неизвестные факты
Что можно увидеть
- Кузнецкий Мост
- Пушечная улица
- Неглинная улица
- Петровка
Описание экскурсии
Торговая жизнь города
Мы прогуляемся по району улиц Кузнецкий Мост, Пушечная, Неглинная, Петровка — именно здесь в дореволюционной Москве было сосредоточение деловой и торговой жизни. Я выбрала такие места, мимо которых время от времени пробегает каждый москвич, но не обращает внимания. На прогулке вы увидите доходные дома, знаменитые пассажи и первый универсальный магазин, перевернувший представление москвичей о торговле. А заодно узнаете, что стерегли грифоны в домах москвичей на рубеже 19-20 веков.
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Мы сядем в машину времени, отмотаем стрелки на 100 лет назад и представим себя на месте горожанина тех дней.
- Вы узнаете, сколько получал врач, а сколько рабочий
- Почему обычному человеку не имело смысла ходить в банк
- Как выглядела продуктовая корзина москвича в пересчете на наши деньги
- Во сколько обходился женский гардероб
- Что было у москвичей вместо «Чёрной пятницы», «Икеи», «Красного и Белого», касс самообслуживания и программ лояльности
Организационные детали
Экскурсия проходит на улице, поэтому наденьте удобную обувь и не забудьте зонтик, солнцезащитные очки и воду по необходимости.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Кузнецкий Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 43 туристов
Меня зовут Юля. Я родилась и всю жизнь живу в Москве и очень люблю свой город. Когда я была маленькая, думала, что Москва — это лишь район, в котором я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Хотелось погулять по Москве с подругами, при этом чтоб без занудства и не напряжно! Юля оправдала все ожидания, экскурсию вела хорошо, задавала нам вопросы, вовлекала в разговор:) а еще показала настояшие деньги того времени, мы были в восторге! Спасибо!
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Спасибо Юле за эти приятные часы в самом центре столицы!
Что я хочу особенно отметить:
- Классная тема экскурсии. Думаю, что она будет интересна и близка многим и даже позволит взглянуть по-другому
Что я хочу особенно отметить:
- Классная тема экскурсии. Думаю, что она будет интересна и близка многим и даже позволит взглянуть по-другому
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Спасибо Юлии за экскурсию! Было динамично и очень интересно. Гид проводила исторические параллели, информация давалась очень легко и главное – с юмором. Наверное, благодаря этому удалось запомнить много фактов и
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Чтобы почувствовать настоящую Москву, иногда стоит проложить маршрут в другую эпоху. Здорово, когда это можно сделать с классным гидом. Вместе с Юлией мы считывали истории домов-легенд, говорили про торговлю в дореволюционной России, рестораны, пассажи, банки и даже автоматические буфеты, а ещё просто шагали по неизвестной нам Москве. Столько открытий в одном дне, я бы повторила!
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Экскурсия очень понравилась. Материал тщательно подобран, подкреплён иллюстрациями и интересными фактами. Информация будет полезна и продвинутым исследователям и тем, кто просто хочет расширить кругозор, погрузившись в дореволюционную эпоху. Приятный бонус - грамотная речь экскурсовода и ответы на заданные вопросы. Желаем Юлии процветания и ждём новых экскурсионных проектов!
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А
Сказать, что экскурсия понравилась - не сказать ровным счётом ничего. Юлия не просто рассказала, как было "у них", она на 100% погрузила в атмосферу того времени! Два часа пролетели так незаметно, что в конце вся группа искренне удивилась."Как? Уже закончили?", - недоумевали мы. Спасибо гиду за увлекательные истории!
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