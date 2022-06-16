Мы прогуляемся по району улиц Кузнецкий мост, Пушечная, Неглинная, Петровка — именно здесь в дореволюционной Москве было сосредоточение деловой и торговой жизни. Я выбрала такие места, мимо которых время от времени пробегает каждый москвич, но не обращает внимания. Во время прогулки вы увидите доходные дома, знаменитые пассажи и первый универсальный магазин, перевернувший представление москвичей о торговле. А заодно узнаете, что стерегли грифоны в домах москвичей на рубеже 19-20 веков.
Мы сядем в машину времени, отмотаем стрелки на 100 лет назад и представим себя на месте горожанина того времени.
Экскурсия проходит на улице, поэтому наденьте удобную обувь и не забудьте зонтик, солнцезащитные очки и воду по необходимости.