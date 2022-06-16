Житель 21 века не представляет мир без торговых центров, в которых за день можно купить одежду, посмотреть кино и попробовать разные кухни мира. Оказывается, кассы самообслуживания, «черная пятница» и остальные привычные нам вещи существовали и раньше. Я приглашаю вас на удивительную прогулку, где вы узнаете, как обычный москвич организовывал свой быт и покупал необходимое (даже обои) 100 лет назад.

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Что вас ожидает

Торговая жизнь города

Мы прогуляемся по району улиц Кузнецкий мост, Пушечная, Неглинная, Петровка — именно здесь в дореволюционной Москве было сосредоточение деловой и торговой жизни. Я выбрала такие места, мимо которых время от времени пробегает каждый москвич, но не обращает внимания. Во время прогулки вы увидите доходные дома, знаменитые пассажи и первый универсальный магазин, перевернувший представление москвичей о торговле. А заодно узнаете, что стерегли грифоны в домах москвичей на рубеже 19-20 веков.

Заказать платье или купить масло

Мы сядем в машину времени, отмотаем стрелки на 100 лет назад и представим себя на месте горожанина того времени.

Вы узнаете, сколько получал врач, а сколько рабочий

Почему обычному человеку не имело смысла ходить в банк

Как выглядела продуктовая корзина москвича в пересчете на наши деньги

Во сколько обходился женский гардероб

Что было у москвичей вместо «Чёрной пятницы», «Икеи», «Красного и Белого», касс самообслуживания и программ лояльности

Организационные детали

Экскурсия проходит на улице, поэтому наденьте удобную обувь и не забудьте зонтик, солнцезащитные очки и воду по необходимости.