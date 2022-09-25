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Шопинг и досуг в дореволюционной Москве

Прогулка по историческим улицам Москвы раскроет секреты шопинга и досуга москвичей начала 20 века. Узнайте, как выглядела жизнь 100 лет назад
Жители современности не представляют жизни без торговых центров, но и в дореволюционной Москве шопинг был важной частью жизни.

Прогулка по улицам Кузнецкий Мост, Пушечная, Неглинная и Петровка покажет, как москвичи покупали товары и организовывали досуг. Узнайте, что было вместо современных торговых акций и как выглядела продуктовая корзина. Погрузитесь в атмосферу старого города и узнайте, что стерегли грифоны в домах москвичей
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Узнать о торговой жизни Москвы
  • 🏛️ Посетить исторические места
  • 🕰️ Погрузиться в атмосферу прошлого
  • 👗 Узнать о моде и покупках
  • 📜 Открыть для себя неизвестные факты
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве

Что можно увидеть

  • Кузнецкий Мост
  • Пушечная улица
  • Неглинная улица
  • Петровка

Описание экскурсии

Торговая жизнь города

Мы прогуляемся по району улиц Кузнецкий Мост, Пушечная, Неглинная, Петровка — именно здесь в дореволюционной Москве было сосредоточение деловой и торговой жизни. Я выбрала такие места, мимо которых время от времени пробегает каждый москвич, но не обращает внимания. На прогулке вы увидите доходные дома, знаменитые пассажи и первый универсальный магазин, перевернувший представление москвичей о торговле. А заодно узнаете, что стерегли грифоны в домах москвичей на рубеже 19-20 веков.

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Мы сядем в машину времени, отмотаем стрелки на 100 лет назад и представим себя на месте горожанина тех дней.

  • Вы узнаете, сколько получал врач, а сколько рабочий
  • Почему обычному человеку не имело смысла ходить в банк
  • Как выглядела продуктовая корзина москвича в пересчете на наши деньги
  • Во сколько обходился женский гардероб
  • Что было у москвичей вместо «Чёрной пятницы», «Икеи», «Красного и Белого», касс самообслуживания и программ лояльности

Организационные детали

Экскурсия проходит на улице, поэтому наденьте удобную обувь и не забудьте зонтик, солнцезащитные очки и воду по необходимости.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Кузнецкий Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 43 туристов
Меня зовут Юля. Я родилась и всю жизнь живу в Москве и очень люблю свой город. Когда я была маленькая, думала, что Москва — это лишь район, в котором я
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живу. Когда я выросла, то обнаружила, какой же большой и интересный наш город, как много в нём скрыто, как много можно узнать. Теперь я изучаю историю Москвы и её жителей и хочу поделиться этими находками с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Хотелось погулять по Москве с подругами, при этом чтоб без занудства и не напряжно! Юля оправдала все ожидания, экскурсию вела хорошо, задавала нам вопросы, вовлекала в разговор:) а еще показала настояшие деньги того времени, мы были в восторге! Спасибо!
Хотелось погулять по Москве с подругами, при этом чтоб без занудства и не напряжно! Юля оправдала
Хотелось погулять по Москве с подругами, при этом чтоб без занудства и не напряжно! Юля оправдала
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Натали
Спасибо Юле за эти приятные часы в самом центре столицы!

Что я хочу особенно отметить:
- Классная тема экскурсии. Думаю, что она будет интересна и близка многим и даже позволит взглянуть по-другому
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и на свой быт 😊 - Замечательная подборка исторических фактов (местами весьма неожиданных - но не буду спойлерить!)
- Подход Юли - сюрпризы экскурсантам, красивые сопроводительные материалы - фотографии, иллюстрации. Чувствуется, как всё продумано тщательно и с душой ❤️ - Очень правильное построение экскурсии! За эти два часа я ни разу не заскучала и, что удивительно для меня самой, совершенного не устала (хотя обычно выдыхаюсь буквально за час). Очень здорово, что по ходу экскурсии предусмотрена даже возможность немного перекусить и устранить последствия вечернего чая на работе 😁

А ещё Юля рушит все шаблоны о прогулках с гидами, когда экскурсия - это не длинный скучный поход с тоннами исторических фактов и сложных терминов. Это мероприятие, где ты смеёшься и удивляешься, где с тобой говорят на одном языке, а ты открываешь много нового не только о городе, но и себе самом ❤️

Ждём новых экскурсий и обязательно будем приходить ещё!:)

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Наталья
Спасибо Юлии за экскурсию! Было динамично и очень интересно. Гид проводила исторические параллели, информация давалась очень легко и главное – с юмором. Наверное, благодаря этому удалось запомнить много фактов и
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имён. Тема быта наших предков очень интересная: всегда любопытно, а порой очень неожиданно найти пересечения – «Ого, так делали и 150 лет назад?». Отдельно хочу отметить, что видно, как Юлия заинтересована этой темой и как ей хочется передать эту заинтересованность и любовь к городу гостям.

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Ольга
Чтобы почувствовать настоящую Москву, иногда стоит проложить маршрут в другую эпоху. Здорово, когда это можно сделать с классным гидом. Вместе с Юлией мы считывали истории домов-легенд, говорили про торговлю в дореволюционной России, рестораны, пассажи, банки и даже автоматические буфеты, а ещё просто шагали по неизвестной нам Москве. Столько открытий в одном дне, я бы повторила!
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Евгения
Экскурсия очень понравилась. Материал тщательно подобран, подкреплён иллюстрациями и интересными фактами. Информация будет полезна и продвинутым исследователям и тем, кто просто хочет расширить кругозор, погрузившись в дореволюционную эпоху. Приятный бонус - грамотная речь экскурсовода и ответы на заданные вопросы. Желаем Юлии процветания и ждём новых экскурсионных проектов!
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А
Сказать, что экскурсия понравилась - не сказать ровным счётом ничего. Юлия не просто рассказала, как было "у них", она на 100% погрузила в атмосферу того времени! Два часа пролетели так незаметно, что в конце вся группа искренне удивилась."Как? Уже закончили?", - недоумевали мы. Спасибо гиду за увлекательные истории!
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