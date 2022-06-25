Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Сказочное Замоскворечье: главные тропы

Приглашаем вас совершить путешествие по славным улочкам и заповедным переулкам старинного района Москвы - Замоскворечья

5
1 оценка
Приглашаем вас совершить путешествие по славным улочкам и заповедным переулкам старинного района Москвы — Замоскворечья.

Вы узнает историю района и о судьбах его известных жителей, научитесь «читать» достопримечательности и раскроете тайны, хранящиеся за их стенами.
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы
Сказочное Замоскворечье: главные тропы

Описание

Лабиринты МосквыМы прогуляемся вдоль любимого жителями этой местности Пятницкого подворья, реализованного в стилистике рационального модерна; обнаружим подлинное сокровище — «Изумруд архитектора Шехтеля»; познакомимся с истинной жемчужиной Замоскворечья и одним из самых красивых московских зданий — домом с интригующими маскаронами и кариатидами; полюбуемся на, пожалуй, самый необыкновенный московских храм и узнаем, как воля одного дамского доктора нарушила весь противопожарный распорядок Москвы. Неожиданные находкиВ течении путешествия, мы обнаружим остатки древней московской крепости; насладимся видами безвозвратно утраченных архитектурных сокровищ этого района, открыв их потаённые изображения на фасаде одного из зданий; выясним, где были спрятаны несметные богатства, награбленные в период смутного времени; побываем на территории усадьбы, весьма элегантно разделённой на женское и мужское владение и посетим храм, история которого способна удивить самыми неожиданными событиями.
Вдохновляющие историиПрогуливаясь по этому очаровывающему своей восхитительной атмосферой району, мы поговорим о творческом вкладе художника Васнецова в архитектурное достояние этих мест; откроем совершенно неожиданные подробности возникновения легендарной галереи; поговорим о доброте и силе духа московских купцов; пройдёмся по сокрытому от глаз горожанина древнему переулку; полюбуемся на важнейший приходской храм Москвы, вокруг которого в наши дни разворачивались настоящие военные действия; узнаем где делались, вне всяких сомнений, одни из лучших алкогольных напитков в Европе и почему продукцию московского колбасного короля так ценили и всегда ждали во Франции, Бельгии и Австрии.
А кроме того, мы непременно поговорим о царских ананасах, загадочном и провокационном строительстве некоторых станций метро и выясним как человечность и коммерческий дар одного московского купца целую русскую армию от растрат уберегли.
Важная информацияЭкскурсия проводится с использованием радиогидов. Для вашего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У павильона СТ.М. «Новокузнецкая»
Завершение: Улица Волхонка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмыЗамоскворечьеУлицы и переулки

Похожие туры в Москве

Старинные переулки Замоскворечья
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4.7
11 отзывов
Старинные переулки Замоскворечья
Замоскворечье - старинный район, заповедный уголок Москвы
2 750 за всё до 5 чел.
Москва Купеческая: Замоскворечье
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 100 чел.
Организатор экскурсии Незабываемая
Незабываемая
4.9
11 отзывов
Москва Купеческая: Замоскворечье
Замоскворечье - необыкновенный район! Это уголок старой Москвы с неширокими пешеходными улочками, невысокими домами
Завтра
26 июня
2 июля
3 июля
700 за 1 человека
Затерянный мир купеческой Москвы - Замоскворечье
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Легенды
Легенды
4.4
11 отзывов
Затерянный мир купеческой Москвы - Замоскворечье
Приглашаем вас на атмосферную экскурсию по чудесному уголку старой Москвы - Замоскворечью
27 июня
4 июля
11 июля
18 июля
500 за 1 человека
Ивановская горка: путешествие в Старую Москву
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.7
38 отзывов
Ивановская горка: путешествие в Старую Москву
Приглашаю вас на прогулку по Ивановской горке - историческому московскому району на одном из семи холмов. Вы увидите
29 июня
6 июля
13 июля
20 июля
500 за 1 человека
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.5
44 отзыва
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Хотите увидеть самый старинный район Москвы и посмотреть, где жили русские писатели
26 июня
29 июня
1 июля
3 июля
2 050 за 1 человека
Купеческая страна - Замоскворечье
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
3 отзыва
Купеческая страна - Замоскворечье
Мы пройдем по тихим улочкам старой Москвы. Полюбуемся старинными особняками и великолепными храмами
от 2 000 за всё до 2 чел.
Москва заповедная
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Катерина
Катерина
4
1 отзыв
Москва заповедная
Москва строилась и перестраивалась всегда. Особенно много изменений ее постигло после пожара 1812 года
5 000 за всё до 6 чел.
Москва: от Замоскворечья до Болотной
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
4
2 отзыва
Москва: от Замоскворечья до Болотной
Только оказавшись в московском районе Замоскворечье, можно представить, как жили купцы, увидеть особняки XIX века
6 900 за всё до 15 чел.
Замоскворечье - другая Москва
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4.9
40 отзывов
Замоскворечье - другая Москва
История района в его архитектуре и жителях
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
4 550 за всё до 6 чел.
Москва купеческая - Замоскворечье
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
4.5
2 отзыва
Москва купеческая - Замоскворечье
Мы совершим с вами путешествие в прошлое, отправившись созерцать яркие памятные места столицы, пропитанные духом
3 400 за всё до 15 чел.
Космические тропы Москвы
5 часов
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
5
5 отзывов
Космические тропы Москвы
Пешеходная экскурсия будет проходить на территории ВДНХ, которая заслужила название космического района Москвы, ведь
26 июня
30 июня
3 июля
7 июля
2 250 за 1 человека
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
4 отзыва
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
7 800 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ