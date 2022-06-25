Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Лабиринты МосквыМы прогуляемся вдоль любимого жителями этой местности Пятницкого подворья, реализованного в стилистике рационального модерна; обнаружим подлинное сокровище — «Изумруд архитектора Шехтеля»; познакомимся с истинной жемчужиной Замоскворечья и одним из самых красивых московских зданий — домом с интригующими маскаронами и кариатидами; полюбуемся на, пожалуй, самый необыкновенный московских храм и узнаем, как воля одного дамского доктора нарушила весь противопожарный распорядок Москвы. Неожиданные находкиВ течении путешествия, мы обнаружим остатки древней московской крепости; насладимся видами безвозвратно утраченных архитектурных сокровищ этого района, открыв их потаённые изображения на фасаде одного из зданий; выясним, где были спрятаны несметные богатства, награбленные в период смутного времени; побываем на территории усадьбы, весьма элегантно разделённой на женское и мужское владение и посетим храм, история которого способна удивить самыми неожиданными событиями.

Вдохновляющие историиПрогуливаясь по этому очаровывающему своей восхитительной атмосферой району, мы поговорим о творческом вкладе художника Васнецова в архитектурное достояние этих мест; откроем совершенно неожиданные подробности возникновения легендарной галереи; поговорим о доброте и силе духа московских купцов; пройдёмся по сокрытому от глаз горожанина древнему переулку; полюбуемся на важнейший приходской храм Москвы, вокруг которого в наши дни разворачивались настоящие военные действия; узнаем где делались, вне всяких сомнений, одни из лучших алкогольных напитков в Европе и почему продукцию московского колбасного короля так ценили и всегда ждали во Франции, Бельгии и Австрии.

А кроме того, мы непременно поговорим о царских ананасах, загадочном и провокационном строительстве некоторых станций метро и выясним как человечность и коммерческий дар одного московского купца целую русскую армию от растрат уберегли.

Важная информацияЭкскурсия проводится с использованием радиогидов. Для вашего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.