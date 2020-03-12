19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по древней Москве — стрелецкой, дворянской и купеческой

Оксана
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Оксана – ваш гид
В названиях улиц и храмов Замоскворечья словно отразилась вся московская история — здесь каждый уголок дышит стариной.

Район на другом берегу реки, населённый разными сословиями, «приютивший» Третьяковскую галерею, был и остаётся ярким пятном на карте древней Москвы.

Вы разглядите особенные черты Замоскворечья, погрузитесь в его сюжеты и сможете посетить один из старейших храмов этой части Москвы.
1510 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Встреча в районе метро Третьяковская
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У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Самобытное Замоскворечье
Самобытное Замоскворечье

Что вас ожидает

Быт и нравы Замоскворечья
Географическое положение района — за рекой, на противоположном берегу — стало залогом его обособленности и самобытности. Привычки и уклад жителей Замоскворечья настолько сильно отличались, что драматург Островский однажды назвал замоскворецкие земли даже не отдельным городом, а «страной, никем ещё из путешественников не описанной». Вы узнаете, кто и как жил в этих кварталах, познакомитесь с историей Третьяковской галереи, неслучайно возникшей именно в этом районе, и углубитесь в интересные факты не только о Замоскворечье, но и обо всей Москве.

Памятники старины
Гуляя по Замоскворечью, вы познакомитесь с уникальной исторической застройкой: пройдётесь по сети переулочков — Ткацкой и Кадашёвской слободе, увидите бывшие Стрелецкие палаты и, конечно, старинные храмы. Например, храм Святого Климента — редкий образчик позднего елизаветинского барокко, и храм Иоанна Предтечи в Черниговском переулке. А улица Пятницкая подарит встречу с богатыми особняками купцов Глазунова и Демидова, домиком с Галдарейками и другими архитектурными памятниками.

При желании, самый старый храм Замоскворечья вы сможете осмотреть изнутри.

Самобытное Замоскворечье
Самобытное Замоскворечье
Самобытное Замоскворечье
Самобытное Замоскворечье
Самобытное Замоскворечье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Третьяковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Меня зовут Оксана, 29 лет. Родилась и выросла в Москве. По высшему образованию — юрист по защите авторских прав. Но увлечение историей и любовь к родному городу вскоре определила выбор иной профессии, и с 2016 года я — профессиональный аккредитованный экскурсовод. Все экскурсии создаю самостоятельно, глубоко изучая материалы, архивы, посещая библиотеки. В своих экскурсиях стараюсь познакомить и с историей города, и с историей замечательных людей, которые когда-либо проживали в Москве. Вместе с тем стараюсь представить только наиболее интересную и, что немаловажно, — достоверную информацию, подавая её в лёгкой и понятной форме, чтобы каждая прогулка была и увлекательная, и познавательная. Наиболее любимый район Москвы — Замоскворечье. Район, который не перестаёт удивлять, который сохраняет историю буквально в каждом здании. Его можно изучать бесконечно! Именно там, в заповедном Замоскворечье, проходит большинство моих экскурсий. А со временем будет появляться и новые маршруты.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Ходили всей семьей, получился прекрасный выходной. Казалось, живу в этом городе уже почти 40 лет, по роду работы много передвигаюсь, а вот надо же, Оксана показала уголки, куда и не заглянешь на бегу, новые ракурсы, эпизоды истории города. Понимаешь. что Москва бесконечно разнообразна, полна сюрпризов, неожиданностей, ассоциаций и даже коренным москвичам очень полезно посещать такие экскурсии, делать своеобразную перезагрузку восприятия своего города, который в повседневной жизни часто нас раздражает и утомляет. Ну а уж для приезжих это просто подарок!!! В нашей семье люди с разными интересами, разного возраста, но в конечном итоге все были довольны, каждый нашел что-то свое. Скучно не было никому. Спасибо, Оксана. Обязательно при случае продолжим.!!!
23 февраля 2020
Экскурсовод Оксана - необыкновенно приятный в общении человек, искренний, обаятельный, добрый. Она сумела так рассказать о Замоскворечье, что у нас создалось впечатление, словно мы (петербуржцы) попали не только в другой город, но и в другое время. Современная застройка как будто исчезла - мы видели Москву начала XIX века, а иногда и более древнюю! Огромное спасибо! В следующий приезд обязательно постараемся еще побывать на Ваших экскурсиях!
20 февраля 2020
Приятное путешествие.
23 января 2020
Спасибо за экскурсию!
Прекрасная девушка, добрая, с ней очееь комфортно. Знания, язык - замечательны!
Даты, события, стили, история в соединении с духом времени, деталями купеческой, дворянской и духовной жизнью, помогают полюбить город еще больше, делают его роднее.
Алла.
9 января 2020
Очень благодарны Оксане за интересную экскурсию! Увлекательно, содержательно, доступно! Гулять по Москве именно с этим гидом - большое удовольствие!
2 декабря 2019
С большим удовольствием посетила экскурсию Оксаны по Замоскворечью. Интересно подобранный материал, продуманная подача, много интересных фактов. Рекомендую! Спасибо большое, Оксана!
20 ноября 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень приятно общаться с человеком увлечённым своей темой. Оксана интересно построила маршрут прогулки: было ощущения, что ты гуляешь по старой Москве, где нет шума машин, где старинные кривые улочки, где звон колоколов сопровождает тебя. Мы побывали в старинных двориках, рассмотрели палаты, замаскированные временем под современность. Оксана заинтересовала меня Замоскворечьем, жду с нетерпением продолжения))
16 ноября 2019
Спасибо большое Оксане за экскурсию!
Увлекательное путешествие по, казалось бы, таким знакомым местам!
Масса интересных подробностей, прекрасное изложение материала и поистине энциклопедические знания экскурсовода!
Рекомендую!!!
9 ноября 2019
Экскурсию "Самобытное Замоскворечье" проводила гид Оксана. Считаю, что 1,5 часа для меня прошли с большой пользой. Узнала многое из истории домов и храмов. Экскурсия была интересной. Даже дождь не испортил впечатление. Спасибо Оксане за то, что подстроилась под удобное для нас время, сдвинув начало мероприятия на час. Рекомендую и гида, и данный маршрут.
31 октября 2019
отличная экскурсия
Ещё 9 отзывов

Оксана проводит ещё 3 экскурсии

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