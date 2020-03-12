19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Быт и нравы Замоскворечья

Географическое положение района — за рекой, на противоположном берегу — стало залогом его обособленности и самобытности. Привычки и уклад жителей Замоскворечья настолько сильно отличались, что драматург Островский однажды назвал замоскворецкие земли даже не отдельным городом, а «страной, никем ещё из путешественников не описанной». Вы узнаете, кто и как жил в этих кварталах, познакомитесь с историей Третьяковской галереи, неслучайно возникшей именно в этом районе, и углубитесь в интересные факты не только о Замоскворечье, но и обо всей Москве.

Памятники старины

Гуляя по Замоскворечью, вы познакомитесь с уникальной исторической застройкой: пройдётесь по сети переулочков — Ткацкой и Кадашёвской слободе, увидите бывшие Стрелецкие палаты и, конечно, старинные храмы. Например, храм Святого Климента — редкий образчик позднего елизаветинского барокко, и храм Иоанна Предтечи в Черниговском переулке. А улица Пятницкая подарит встречу с богатыми особняками купцов Глазунова и Демидова, домиком с Галдарейками и другими архитектурными памятниками.

При желании, самый старый храм Замоскворечья вы сможете осмотреть изнутри.