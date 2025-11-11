Мои заказы

Спартаковская Москва

Авторская экскурсия по главным историческим локациям ФК «Спартак»
Эта экскурсия — для тех, кто хочет больше узнать о феномене «Спартака». Вы посетите локации, связанные с прославленной командой.

Увидите сохранившиеся на улицах и площадях Москвы артефакты, которые были живыми свидетелями истории футбольного клуба. И точно получите самые яркие впечатления!
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Побываем в Сокольниках и вспомним легендарный стадион «Ширяево поле», откуда начинала свой путь к олимпу футбола команда будущего «Спартака».

Пройдём по Красной площади, где в 1936 году во время матча двух составов «Спартака» футбол был официально представлен правительству Советского Союза.

Заглянем в спортивный комплекс «Лужники» — место громких футбольных побед и настоящей трагедии в истории клуба.

Вы не только увидите спартаковские места, но и узнаете о первых кружках и обществах, на базе которых появился клуб. О людях, которые развивали «Спартак» и стали настоящими футбольными легендами. И о многом-многом другом!

Кому подойдёт экскурсия

Болельщикам «Спартака», воспитанникам футбольных школ и академий. Спортсменам со стажем, да и просто любителям футбола.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле с выходами на пешеходные участки маршрута
  • У каждого на экскурсии будут индивидуальные наушники

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 384 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.
