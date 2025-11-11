Эта экскурсия — для тех, кто хочет больше узнать о феномене «Спартака». Вы посетите локации, связанные с прославленной командой. Увидите сохранившиеся на улицах и площадях Москвы артефакты, которые были живыми свидетелями истории футбольного клуба. И точно получите самые яркие впечатления!

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Ольга Ваш гид в Москве

Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Побываем в Сокольниках и вспомним легендарный стадион «Ширяево поле», откуда начинала свой путь к олимпу футбола команда будущего «Спартака».

Пройдём по Красной площади, где в 1936 году во время матча двух составов «Спартака» футбол был официально представлен правительству Советского Союза.

Заглянем в спортивный комплекс «Лужники» — место громких футбольных побед и настоящей трагедии в истории клуба.

Вы не только увидите спартаковские места, но и узнаете о первых кружках и обществах, на базе которых появился клуб. О людях, которые развивали «Спартак» и стали настоящими футбольными легендами. И о многом-многом другом!

Кому подойдёт экскурсия

Болельщикам «Спартака», воспитанникам футбольных школ и академий. Спортсменам со стажем, да и просто любителям футбола.

Организационные детали