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Спецобъект на Таганке. Экскурсия в Бункер. 16+

4.6
17 отзывов
Бункер 4.
Бункер 4. – Гид из Москвы
65 метров под землей, площадь 7000 квадратных метров и 4 тоннельных блока — все это Бункер-42.

Уникальное сооружение долгое время существовало в условиях повышенной секретности, и сейчас оно доступно для визита.

Вы отправитесь глубоко под землю, чтобы перенестись на несколько десятков лет в прошлое и побывать в атмосфере времен Холодной войны.

Вас ждет узкие темные тоннели, крутые лестницы и звуки проезжающего мимо метро 🚇.

Самая полная и подробная из экскурсий по Бункеру на Таганке.

Только она включает в себя посещение некоторых технических помещений, в том числе, 4-ый Блок, являющийся запасным командным постом!
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • Подземная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 040 ₽ за человека

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Спецобъект на Таганке. Экскурсия в Бункер. 16+
Спецобъект на Таганке. Экскурсия в Бункер. 16+

Что вы увидите

  • Бункер-42
Экскурсия представляет собой удачное соединение экскурсий по исторической и технической частям бункера. Во время экскурсии 🧭 вы посетите четвертый блок, в котором находился запасной командный пункт. Пройдете по залам, воссоздающим обстановку советского периода. Далее вы отправитесь в блок технического жизнеобеспечения.
Необходимо надеть удобную одежду и обувь (без каблука).
На экскурсию ⛳ не допускаются лица моложе 16 лет!
Что входит
  • Услуги гида
  • Входной билет в Бункер
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 5-й Котельнический переулок, д. 11
Спецобъект на Таганке. Экскурсия в Бункер. 16+
Спецобъект на Таганке. Экскурсия в Бункер. 16+
Спецобъект на Таганке. Экскурсия в Бункер. 16+
Спецобъект на Таганке. Экскурсия в Бункер. 16+

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бункер 4.
Бункер 4.
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17 отзывов оставили туристы

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