Экскурсия представляет собой удачное соединение экскурсий по исторической и технической частям бункера. Во время экскурсии 🧭 вы посетите четвертый блок, в котором находился запасной командный пункт. Пройдете по залам, воссоздающим обстановку советского периода. Далее вы отправитесь в блок технического жизнеобеспечения.
Необходимо надеть удобную одежду и обувь (без каблука).
На экскурсию ⛳ не допускаются лица моложе 16 лет!
Что входит
Услуги гида
Входной билет в Бункер
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 5-й Котельнический переулок, д. 11
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.