Таганка — про ямщиков и знаменитых купцов. Про бродяг и творцов. Про старинные храмы и богатые усадьбы.
Я проведу вас по уютным улочкам района и наполню его живыми историями о всех
Я проведу вас по уютным улочкам района и наполню его живыми историями о всех
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Почему бродяги пытались всеми правдами и неправдами попасть в Рогожскую полицейскую часть перед праздниками
- Откуда пошло выражение «тянуть канитель»
- Как Станиславский стал создателем Рогожского отделения 1-го Московского общества трезвости
- Какой нелегальный «национальный бизнес» рогожских жителей приносил им колоссальные доходы
- Как сообщали о пожаре до изобретения телефона
- Что означали фразы «я ещё не сделался Шелапутиным» и «ведь ты не Алексеев?»
- Почему Александр I повелел сменить грубую окраску домов на дикий цвет
Наш маршрут
- Усадьба крупных фабрикантов Полежаевых-Зубовых, коллекции которых составляют гордость Музыкального музея им. Глинки и Исторического музея
- Усадьба Морозовых, в которой родились знаменитые братья-коллекционеры
- Бизнес-центр «Фабрика Станиславского», где некогда находилась золотоканительная фабрика купцов Алексеевых (выходцем именно из этой семьи был К. Станиславский)
- Храм 18 века митрополита Алексия
- Храм Мартина Исповедника, Папы Римского (к слову, православный) — одна из доминант района
- Церковь Сергия Радонежского, которая по богатству убранства могла соперничать с кремлёвскими соборами
- Школьная улица с постоялыми дворами и домами ямщиков
- Печально известная Владимирка, откуда начинался многострадальный путь на каторгу в Сибирь
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на участников старше 12 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. Марксистская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 58 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Алия, я профессиональный гид. Люблю копаться в исторических фактах, находить неожиданные повороты событий и открывать интересных личностей. Люблю Москву с её тихими улочками и громкими именами. Приглашаю вас на мои душевные и увлекательные экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимур
20 мар 2024
Мы совершили увлекательную прогулку по району Таганки и получили большое удовольствие! Много раз ходили по этим местам и так мало, оказывается, знали о них. Мы узнали и увидели столько деталей! Очень рекомендую экскурсию и экскурсовода! Алия превосходно и легко преподносит материал.
Марина
16 мар 2024
Большое спасибо Алие за полученное удовольствие! Алия- хорошая рассказчица, и её истории интересные и язык прекрасный! И сам маршрут по этому удивительному району получился очень любопытным и увлекательным! Нам всем очень понравилось! 👏👏👏
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