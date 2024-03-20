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читать дальше тех, для кого Таганка была домом.



Покажу вам архитектуру 18–19 веков и печально известное место, с которого начинался тяжкий путь на каторгу в Сибирь. Расскажу о слободах, постоялых дворах и многом другом!

Таганка — про ямщиков и знаменитых купцов. Про бродяг и творцов. Про старинные храмы и богатые усадьбы.Я проведу вас по уютным улочкам района и наполню его живыми историями о всех