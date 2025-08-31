Вас ждёт не просто спортивное приключение, а медитативное путешествие с живописными видами, интересными историями и полной перезагрузкой. На маршруте — древние храмы, мосты и уединённые природные уголки.
Мы позаботимся обо всём: предоставим оборудование, организуем трансфер, инструктаж и сделаем для вас фотографии с лучших ракурсов.
Мы позаботимся обо всём: предоставим оборудование, организуем трансфер, инструктаж и сделаем для вас фотографии с лучших ракурсов.
Описание водной прогулки
В программе — 3,5 часа неспешного сплава по извилистой Москве-реке в сопровождении опытного инструктора.
По пути вы увидите:
- Храм Николая Чудотворца в древнейшем селе Луцино
- Шиховский железнодорожный мост
- Саввино-Сторожевский монастырь
- Мясину гору
- Стадион «Спартак»
И узнаете:
- Почему закрылся завод Шиховских гитар
- Откуда произошло название Мясина гора
- Как зародилось производство мёда в Саввино-Сторожевском монастыре
- И многое другое
Организационные детали
- В наши сплавы включено всё: сапборд с веслом (Gladiator, Adventum), страховочный жилет, гермомешок для вещей, гермочехол для телефона, перекус и питьевая вод, фото- и видеосъёмка, инструктаж по технике безопасности, трансфер с точки финиша на старт перед сплавом
- На сплав допускаются дети от 3 лет, которые умеют держаться на воде. Дети от 3 до 8 лет идут на одном плавстредстве с взрослым. Детям от 8 лет можем предложить детские сапборды
- До места встречи в Звенигороде вам нужно добраться самостоятельно — на личном авто или электричке
- Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона «Спартак» в Звенигороде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Москве
Обожаю природу и активный образ жизни. Смог это идеально совместить в сфере водного туризма. Именно природа заставляет меня открывать глаза посреди ночи и ехать встречать рассвет, именно природа даёт мне
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
31 авг 2025
Прекрасно организованная поездка, качественные SUP доски, существенно отличаются от многих которые предлагаются другими организаторами, проходили красивые места, 14 км пролетают незаметно благодаря инструктору который всех координировал, успевали делать фото, очень советую и начинающим и имеющим опыт, неожиданно для себя все мы 9 человек решили что это одна из лучших организованных поездок! Огромная благодарность Роману!
Анастасия
13 июл 2025
Отличная организация!
Ребята всегда на связи, всегда подскажут и помогут. Забота команды чувствуется с момента бронирования. Маршрут - чудеснейший! Понравилось, что каждый может идти в своем темпе, никого не торопят. Есть время насладиться природой и звуками. Красивые фрагменты на память точно обеспечены.
Ребята всегда на связи, всегда подскажут и помогут. Забота команды чувствуется с момента бронирования. Маршрут - чудеснейший! Понравилось, что каждый может идти в своем темпе, никого не торопят. Есть время насладиться природой и звуками. Красивые фрагменты на память точно обеспечены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Водная прогулка
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе
Увидеть зимний город с четырёх ракурсов: с воды, земли, из-под земли и с высоты
Начало: У метро «Киевская»
23 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
933 ₽ за человека
Водная прогулка
От Мухиной горы до Филей
Насладитесь захватывающим путешествием по Москве-реке на всесезонном электросудне. Узнайте больше о прошлом и настоящем столицы в непринужденной обстановке
Начало: В районе Киевского вокзала
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
18 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
К небоскрёбам Москвы-Сити по зимней реке + кофе на уровне облаков
Начало: Киевский вокзал, у выхода 4 со станции метро «Киев...
Расписание: См. расписание
23 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
933 ₽ за человека