Район, по которой пройдёт наш маршрут, до сих пор называют Вшивой/Швивой или Ушвивой горкой. Эти названия местности — как и количество вариантов их происхождения — буквально завораживают. Давайте прогуляемся по этим улочкам-переулочкам и попробуем разгадать «неуловимую душу» древнего урочища.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Экскурсия охватывает почти 300 лет московской жизни: от первых поселений слободы кузнецов, ковавших в том числе таганы (железные подставки в печи для котла). Вам откроется уютный район между Яузой и Садовым кольцом, сохранивший истинное старомосковское очарование кряжистых купеческих зданий, особняков, элитных генеральских домов.

Вы увидите

Храмы Успения Богородицы в Гончарах и Никиты Мученика за Яузой

Легендарный театр на Таганке

Подворье Болгарской православной церкви

Дом Наркомата обороны («Дом с рожками и синими окошками»)

ЗКП «Таганский» (Бункер — 42)

Городские усадьбы, Рахмановых, Щеклеевых, Тутолмина

Дома Мильгаузена и кооператива «Шерстяной работник»

Дом с маками и самыми добрыми в Москве львами

И узнаете

Почему весь район называется Таганка

Вшивая или Швивая горка – какая версия правильная

Что Фаина Раневская называла «Таганским рынком»?

Где должен был пройти «проспект Сталина»

Почему эти места так любимы кинематографистами?

Где находится Афонское подворье и церковь с уникальными керамическими изразцами работы Степана Полубеса?

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.