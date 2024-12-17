Район, по которой пройдёт наш маршрут, до сих пор называют Вшивой/Швивой или Ушвивой горкой. Эти названия местности — как и количество вариантов их происхождения — буквально завораживают.
Давайте прогуляемся по этим улочкам-переулочкам и попробуем разгадать «неуловимую душу» древнего урочища.
Давайте прогуляемся по этим улочкам-переулочкам и попробуем разгадать «неуловимую душу» древнего урочища.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Экскурсия охватывает почти 300 лет московской жизни: от первых поселений слободы кузнецов, ковавших в том числе таганы (железные подставки в печи для котла). Вам откроется уютный район между Яузой и Садовым кольцом, сохранивший истинное старомосковское очарование кряжистых купеческих зданий, особняков, элитных генеральских домов.
Вы увидите
- Храмы Успения Богородицы в Гончарах и Никиты Мученика за Яузой
- Легендарный театр на Таганке
- Подворье Болгарской православной церкви
- Дом Наркомата обороны («Дом с рожками и синими окошками»)
- ЗКП «Таганский» (Бункер — 42)
- Городские усадьбы, Рахмановых, Щеклеевых, Тутолмина
- Дома Мильгаузена и кооператива «Шерстяной работник»
- Дом с маками и самыми добрыми в Москве львами
И узнаете
- Почему весь район называется Таганка
- Вшивая или Швивая горка – какая версия правильная
- Что Фаина Раневская называла «Таганским рынком»?
- Где должен был пройти «проспект Сталина»
- Почему эти места так любимы кинематографистами?
- Где находится Афонское подворье и церковь с уникальными керамическими изразцами работы Степана Полубеса?
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 32 туристов
Моя команда гидов проведёт интересную столичную экскурсию и раскроет городские секреты. Наши рассказы яркие и запоминающиеся. Все экскурсии живые — мы рассказываем про Москву, жителей, памятники и героев. Вы увидите и прочувствуете исторический и гастрономический вкус города. Присоединяйтесь к нашим путешествиям!Задать вопрос
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