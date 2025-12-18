Старинный Боровск - город за красивым поворотом (из Москвы)
Погрузиться в атмосферу старообрядческой столицы и увидеть фрески местного Бэнкси
Приглашаем в таинственный Боровск, окружённый лесами и опоясанный прозрачной лентой Протвы. Мы увидим город, в котором останавливался Наполеон, а стены домов украшают фрески и стихи. Здесь жил Циолковский и проповедовал Аввакум, а улицы помнят Морозовых и Щукиных. Вас ждут храмы, купеческие усадьбы и удивительные истории.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Боровску
Прогулка по старинным улицам города богатейших старообрядческих династий, знакомство с фресками Владимира Овчинникова — боровского Бэнкси, видами на холмы и извилистую Протву. А ещё лавка «Домик Счастья», где можно выбрать самобытные местные подарки.
Дом Циолковского
Экспозиция с изобретениями отца русской космонавтики: дирижабль, механическая птица и другие диковины 19 века. Вы узнаете, как он жил и творил, увидите памятник Циолковскому — учёный сидит на пенёчке в валенках, созерцая бездонное небо.
Свято-Пафнутьев монастырь — крепость боровского чудотворца
Белокаменные стены с башнями, тишина и голуби над монастырским двором. Здесь покоятся мощи святого Пафнутия, а в монастырской лавке можно купить ароматные пряники и хлеб.
Дом градоначальника Полежаева
Музей, где оживает Боровск начала 20 века: стук копыт по Успенской, звон колокола на Всехсвятском соборе, кипучая жизнь города. Сделаем фотографии в богатых интерьерах дома и спустимся в старинные подземелья 16 века.
Боровские Кижи в Высоком
Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы 17 века, построенная без единого гвоздя. Лучшая смотровая площадка города с видами на Боровск и окрестности. Свободное время для посещения источника с купелью или монастырской чайной.
Каскад святых источников в Русиново
Живописные холмы, густые леса и обзорная площадка над Протвой. Здесь стоят два храма — деревянный и каменный — и сохранились стены старинной фабрики купца Александрова.
Организационные детали
Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться
Обязательно возьмите паспорт, свидетельство о рождении детей. Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту. Посадка в транспорт проходит строго по списку пассажиров и по документам
Дополнительно оплачивается обед — 750 ₽ (по желанию при бронировании экскурсии)
Дорога: ориентировочно 1,5 часа туда и 1,5 обратно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Детали поездки
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу в зависимости от объективных обстоятельств, изменять порядок предоставления услуг, а в случае невозможности предоставления услуги предоставить равноценную замену или сделать возврат стоимости или разницы услуги. Это также касается плохих погодных условий
Поздней осенью, зимой и ранней весной из-за короткого светового дня посещение некоторых объектов может происходить в тёмное время суток
В автобусе запрещено употреблять спиртные напитки и курить
Стоимость экскурсии
Стоимость
Стандартный
3980 ₽
Новогодние праздники
4570 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Тропарёво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.