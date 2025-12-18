Приглашаем в таинственный Боровск, окружённый лесами и опоясанный прозрачной лентой Протвы. Мы увидим город, в котором останавливался Наполеон, а стены домов украшают фрески и стихи. Здесь жил Циолковский и проповедовал Аввакум, а улицы помнят Морозовых и Щукиных. Вас ждут храмы, купеческие усадьбы и удивительные истории.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Боровску

Прогулка по старинным улицам города богатейших старообрядческих династий, знакомство с фресками Владимира Овчинникова — боровского Бэнкси, видами на холмы и извилистую Протву. А ещё лавка «Домик Счастья», где можно выбрать самобытные местные подарки.

Дом Циолковского

Экспозиция с изобретениями отца русской космонавтики: дирижабль, механическая птица и другие диковины 19 века. Вы узнаете, как он жил и творил, увидите памятник Циолковскому — учёный сидит на пенёчке в валенках, созерцая бездонное небо.

Свято-Пафнутьев монастырь — крепость боровского чудотворца

Белокаменные стены с башнями, тишина и голуби над монастырским двором. Здесь покоятся мощи святого Пафнутия, а в монастырской лавке можно купить ароматные пряники и хлеб.

Дом градоначальника Полежаева

Музей, где оживает Боровск начала 20 века: стук копыт по Успенской, звон колокола на Всехсвятском соборе, кипучая жизнь города. Сделаем фотографии в богатых интерьерах дома и спустимся в старинные подземелья 16 века.

Боровские Кижи в Высоком

Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы 17 века, построенная без единого гвоздя. Лучшая смотровая площадка города с видами на Боровск и окрестности. Свободное время для посещения источника с купелью или монастырской чайной.

Каскад святых источников в Русиново

Живописные холмы, густые леса и обзорная площадка над Протвой. Здесь стоят два храма — деревянный и каменный — и сохранились стены старинной фабрики купца Александрова.

Организационные детали

Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться

Обязательно возьмите паспорт, свидетельство о рождении детей. Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту. Посадка в транспорт проходит строго по списку пассажиров и по документам

Дополнительно оплачивается обед — 750 ₽ (по желанию при бронировании экскурсии)

Дорога: ориентировочно 1,5 часа туда и 1,5 обратно

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Детали поездки