Старинный Боровск - город за красивым поворотом (из Москвы)

Погрузиться в атмосферу старообрядческой столицы и увидеть фрески местного Бэнкси
Приглашаем в таинственный Боровск, окружённый лесами и опоясанный прозрачной лентой Протвы. Мы увидим город, в котором останавливался Наполеон, а стены домов украшают фрески и стихи. Здесь жил Циолковский и проповедовал Аввакум, а улицы помнят Морозовых и Щукиных. Вас ждут храмы, купеческие усадьбы и удивительные истории.
Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Боровску

Прогулка по старинным улицам города богатейших старообрядческих династий, знакомство с фресками Владимира Овчинникова — боровского Бэнкси, видами на холмы и извилистую Протву. А ещё лавка «Домик Счастья», где можно выбрать самобытные местные подарки.

Дом Циолковского

Экспозиция с изобретениями отца русской космонавтики: дирижабль, механическая птица и другие диковины 19 века. Вы узнаете, как он жил и творил, увидите памятник Циолковскому — учёный сидит на пенёчке в валенках, созерцая бездонное небо.

Свято-Пафнутьев монастырь — крепость боровского чудотворца

Белокаменные стены с башнями, тишина и голуби над монастырским двором. Здесь покоятся мощи святого Пафнутия, а в монастырской лавке можно купить ароматные пряники и хлеб.

Дом градоначальника Полежаева

Музей, где оживает Боровск начала 20 века: стук копыт по Успенской, звон колокола на Всехсвятском соборе, кипучая жизнь города. Сделаем фотографии в богатых интерьерах дома и спустимся в старинные подземелья 16 века.

Боровские Кижи в Высоком

Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы 17 века, построенная без единого гвоздя. Лучшая смотровая площадка города с видами на Боровск и окрестности. Свободное время для посещения источника с купелью или монастырской чайной.

Каскад святых источников в Русиново

Живописные холмы, густые леса и обзорная площадка над Протвой. Здесь стоят два храма — деревянный и каменный — и сохранились стены старинной фабрики купца Александрова.

Организационные детали

  • Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться
  • Обязательно возьмите паспорт, свидетельство о рождении детей. Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту. Посадка в транспорт проходит строго по списку пассажиров и по документам
  • Дополнительно оплачивается обед — 750 ₽ (по желанию при бронировании экскурсии)
  • Дорога: ориентировочно 1,5 часа туда и 1,5 обратно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Детали поездки

  • Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу в зависимости от объективных обстоятельств, изменять порядок предоставления услуг, а в случае невозможности предоставления услуги предоставить равноценную замену или сделать возврат стоимости или разницы услуги. Это также касается плохих погодных условий
  • Поздней осенью, зимой и ранней весной из-за короткого светового дня посещение некоторых объектов может происходить в тёмное время суток
  • В автобусе запрещено употреблять спиртные напитки и курить

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3980 ₽
Новогодние праздники4570 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Тропарёво»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

